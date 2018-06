Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 28 szerző kapott 12 millió forint feletti jogdíjat, és bár a lista titkos, találgatni azért lehet, hogy kikről lehet szó. ","shortLead":"Összesen 28 szerző kapott 12 millió forint feletti jogdíjat, és bár a lista titkos, találgatni azért lehet, hogy kikről...","id":"20180604_Ezek_a_magyar_zeneszek_kereshetnek_a_legjobban_a_jogdijakon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66b1aada-ae99-4255-ab19-6c158e0f7b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4298bd34-f259-418a-94d5-849b4f06b2d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Ezek_a_magyar_zeneszek_kereshetnek_a_legjobban_a_jogdijakon","timestamp":"2018. június. 04. 07:22","title":"Ezek a magyar zenészek kereshetnek a legjobban a jogdíjakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc23424-023f-4443-9384-3d7ef765e6e8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes Forma–1-es világbajnok pilótája privát Ferrarijával jár pórul.","shortLead":"A Mercedes Forma–1-es világbajnok pilótája privát Ferrarijával jár pórul.","id":"20180605_ferrari_laferrari_aperta_lewis_hamilton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cc23424-023f-4443-9384-3d7ef765e6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb05d7-f14d-4728-92ce-ba1edb8d4613","keywords":null,"link":"/cegauto/20180605_ferrari_laferrari_aperta_lewis_hamilton","timestamp":"2018. június. 05. 13:25","title":"Mégis, mire számított? – lerobbant Lewis Hamilton Ferrarija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09051b4a-eff2-43ca-b12e-1d535c6e583e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ki mondta, hogy az irányjelző hangjának mindenképpen egy unalmas kattogó hangnak kell lennie?","shortLead":"Ki mondta, hogy az irányjelző hangjának mindenképpen egy unalmas kattogó hangnak kell lennie?","id":"20180604_kattogo_indexhang_tucsokciripeles_ssangyong_rexton_g4_delkoreai_auto_terepjaro_rodius","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09051b4a-eff2-43ca-b12e-1d535c6e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99c0678-0888-43d7-99f3-b74a36f53dac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_kattogo_indexhang_tucsokciripeles_ssangyong_rexton_g4_delkoreai_auto_terepjaro_rodius","timestamp":"2018. június. 04. 06:41","title":"Kattogó indexhang helyett tücsökciripelés? Így lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09ff2bd-f193-4873-988e-17ee7492bd21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Csupasz pisztoly-filmekből is ismert Priscilla Presley szerdán lép színpadra az Elvis – Live on Screen című show-n.","shortLead":"A Csupasz pisztoly-filmekből is ismert Priscilla Presley szerdán lép színpadra az Elvis – Live on Screen című show-n.","id":"20180605_Kedden_mar_Budapesten_lesz_Elvis_ozvegye__volt_nehany_extra_kivansaga","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c09ff2bd-f193-4873-988e-17ee7492bd21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f55ddc67-443c-4273-8828-0afb7f4ff83e","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Kedden_mar_Budapesten_lesz_Elvis_ozvegye__volt_nehany_extra_kivansaga","timestamp":"2018. június. 05. 14:02","title":"Kedden már Budapesten lesz Elvis özvegye – volt néhány extra kívánsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán nagyon megbánta.","shortLead":"Aztán nagyon megbánta.","id":"20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e08bff-d5e1-4a05-ad8f-781b26db4c35","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","timestamp":"2018. június. 05. 08:54","title":"Tizennégy évet várt arra, hogy feltegyen egy bunkó kérdést Serena Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","shortLead":"Az indonéz kormány több, mint egy éve leállította a fakitermelést.","id":"20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d30e5b77-18e7-4a27-b1c3-7cb292f23197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6e57a8-8e4b-4946-971c-72c7f5d58f3f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Illegalis_fakitermeles_pusztitja_tovabb_az_orangutanok_elohelyeit","timestamp":"2018. június. 05. 14:23","title":"Illegális fakitermelés pusztítja tovább az orángutánok élőhelyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Stop Soros, Alaptörvénymódosítás - ezek általános vitája várható ma az Országgyűlésben. A tegnapi viharos ülés után ma sem számíthatunk nyugodtabb kedélyekre. A napirend előtti felszólalások még csak jelezték a későbbi vita intenzitását. ","shortLead":"Stop Soros, Alaptörvénymódosítás - ezek általános vitája várható ma az Országgyűlésben. A tegnapi viharos ülés után ma...","id":"20180605_Parlament_indul_a_vita_a_Stop_Sorosrol_es_az_Alaptorvenymodositasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00288b51-fbd1-42af-9d3d-6fbbac8ec828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b52070-da2e-4d49-8fd5-6d2a9d98fbae","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Parlament_indul_a_vita_a_Stop_Sorosrol_es_az_Alaptorvenymodositasrol","timestamp":"2018. június. 05. 09:35","title":"Parlament: indul a vita a Stop Sorosról és az Alaptörvény-módosításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Növelte részesedését a tiszapüspöki izocukorgyártóban lévő részesedését Mészáros Lőrinc. ","shortLead":"Növelte részesedését a tiszapüspöki izocukorgyártóban lévő részesedését Mészáros Lőrinc. ","id":"20180605_Terjeszkedik_az_izocukros_cegeben_Meszaros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b049b4-4148-453f-b27b-dac086de1eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69ae35e-95f9-444e-a90f-dd1e86e8779c","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Terjeszkedik_az_izocukros_cegeben_Meszaros","timestamp":"2018. június. 05. 09:32","title":"Terjeszkedik az izocukros cégében Mészáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]