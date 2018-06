Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt. Az illetékes szaúdi minisztériumtól azt közölték, hogy jövő héten várhatóan körülbelül kétezer nő kaphat jogosítványt. ","shortLead":"A hírek szerint először olyan nők kaptak jogosítványt Rijádban, akik külföldön már szereztek vezetői engedélyt...","id":"20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6507bab1-ae25-467e-aeeb-4c1c6a15677e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a7968e-07af-49e5-8d0e-01dbefaa60c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_tortenelem_kiallitottak_az_elso_noi_jogositvanyokat_szaud_arabiaban","timestamp":"2018. június. 04. 20:37","title":"Történelem: kiállították az első női jogosítványokat Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f586bc38-533d-4590-9e5c-5eb33a17d568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 51 éves Ben Lecomte már megkezdte az ultramaratoni távot, június 5-én Japán partjaitól indult. 9000 ezer kilométer és több mint hat hónap úszás vár rá. ","shortLead":"Az 51 éves Ben Lecomte már megkezdte az ultramaratoni távot, június 5-én Japán partjaitól indult. 9000 ezer kilométer...","id":"20180605_Egy_francia_ferfi_lehet_az_elso_ember_aki_atussza_a_Csendes_oceant_Ben_Lecomte","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f586bc38-533d-4590-9e5c-5eb33a17d568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab04017-8137-4d04-8e3b-185e7cc881e8","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Egy_francia_ferfi_lehet_az_elso_ember_aki_atussza_a_Csendes_oceant_Ben_Lecomte","timestamp":"2018. június. 05. 10:48","title":"Ben Lecomte lehet az első ember, aki átússza a Csendes-óceánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Magánokirat-hamisításban is bűnösnek találták. Az ítélet nem jogerős.","id":"20180605_Tobb_mint_harom_ev_bortonre_iteltek_Novenyi_Norbertet_adocsalas_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4e5ff8-1737-42a3-b126-9d112be2e468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e080e8b8-f4a2-470c-997c-c64c40e0d425","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Tobb_mint_harom_ev_bortonre_iteltek_Novenyi_Norbertet_adocsalas_miatt","timestamp":"2018. június. 05. 17:52","title":"Több mint három év börtönre ítélték Növényi Norbertet adócsalás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként éjfélig „zajonghatnak” a vendéglátósok. A rendelet alól kivételt jelent az önkormányzati vagy állami rendezvény, éppen emiatt dobta vissza most a rendeletet a kormányhivatal.","shortLead":"Szigorú helyi rendeletet szavazott meg a szegedi közgyűlés még áprilisban, július 1-től csak este tízig, hétvégenként...","id":"20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5bac455-7f45-46d1-9f7b-69a9cd34b469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dd8d9a-22ce-4de1-95b3-ed1cd1b2c5ed","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Megtorte_a_kormanyhivatal_Botka_csendjet","timestamp":"2018. június. 05. 18:42","title":"Megtörte a kormányhivatal Botka csendjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg pontosan, mi okozza a több mint kétmillió forintos buszonkénti költségnövekedést. A buszok eredeti ára rendelkezésre áll, és el is van különítve egy bankszámlán.","shortLead":"A gyártó egy rendeletmódosításra hivatkozva árat emelt, de a megrendelő városvezetés szerint azt nem indokolta meg...","id":"20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83e4f220-712f-4efe-8737-7151dc314ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86e3523-5489-477f-ba97-c567c2dcb313","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Pecsre_sem_sok_buszt_szallit_az_Ikarus_Egyedi","timestamp":"2018. június. 04. 14:02","title":"Tűzoltókészülék 2,5 millióért? Pécsen is kérdés, mi lesz az Ikarus Egyeditől rendelt buszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Washington azért lépett, mert a két cég megsérthette a kampányfinanszírozási törvényeit.\r

","shortLead":"Washington azért lépett, mert a két cég megsérthette a kampányfinanszírozási törvényeit.\r

","id":"20180605_beperelte_a_facebookot_es_a_googlet_egy_amerikai_allam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f90c14a-b9b9-4fed-881c-0a7fb409fd91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f093ab2-c867-4b8c-a541-54601a8551ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_beperelte_a_facebookot_es_a_googlet_egy_amerikai_allam","timestamp":"2018. június. 05. 06:16","title":"Beperelte a Facebookot és a Google-t egy amerikai állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","shortLead":"Az Anna and the Barbies egyik számát posztolta Orbán. ","id":"20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a631dd0-fabf-4d97-b917-70121fd0f35d","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Az_Auchanreklam_dalat_posztolta_Orban_a_Trianonemleknapra","timestamp":"2018. június. 04. 09:55","title":"Az Auchan-reklám dalát posztolta Orbán a Trianon-emléknapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt egykori elnöke szerint nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni.","shortLead":"A megszűnt Együtt egykori elnöke szerint nincs értelme ellenzéki pártot létrehozni.","id":"20180605_Juhasz_Peter_Diktaturaban_elunk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d91cc4-e890-4fff-84d2-4369af23bd89","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Juhasz_Peter_Diktaturaban_elunk","timestamp":"2018. június. 05. 10:05","title":"Juhász Péter: Diktatúrában élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]