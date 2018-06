Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára, hogy rendezze ügyeit és továbbra is üzletelhessen az Egyesült Államokban. ","shortLead":"A pénzügyminisztérium Washingtonban közölte, meghosszabbítják a határidőt Oleg Gyeripaszka orosz oligarcha számára...","id":"20180605_Fojtogato_szankciok_ugyan_mar_Trump_nyitott_egy_kiskaput_Putyin_oligarcha_baratjanak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfd99ef9-f228-4ae3-9b16-8e775925e56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f98855d-04c4-41a2-a23e-1fa239133ab7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Fojtogato_szankciok_ugyan_mar_Trump_nyitott_egy_kiskaput_Putyin_oligarcha_baratjanak","timestamp":"2018. június. 05. 11:56","title":"Fojtogató szankciók, ugyan már! Trump nyitott egy kiskaput Putyin oligarcha barátjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691","c_author":"Keresztes Imre","category":"gazdasag","description":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák és az egymással kommunikáló, maguktól tanuló eszközök jobb életet teremthetnek.","shortLead":"A negyedik ipari forradalom hajnalán nyilvánvaló, hogy már nem az ember a legokosabb. De ettől még az új technológiák...","id":"201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fb2f760-0d64-4d5a-b67c-fa90aa9d2691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7789c1c9-9505-4466-8126-da939bac64a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/201822__ipari_forradalmak__okos_gyarak__szep_uj_vilag__a_gepek_tundoklese","timestamp":"2018. június. 03. 17:00","title":"Jön a negyedik ipari forradalom, és a gépek aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott ROG Phone, mellyel az Asus is belépett a gamer telefont fejlesztő gyártók sorába. ","shortLead":"A hardver mellett kiegészítők tekintetében is igazi különlegességeket vonultat fel a tajvani Computexen bemutatkozott...","id":"20180604_asus_rog_phone_computex","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c5819c-6a0c-49d1-9a10-4739fa7bbcc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dd046a1-2b07-4d62-a50b-c118f9881088","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_asus_rog_phone_computex","timestamp":"2018. június. 04. 18:03","title":"Ennél erősebb androidos telefon nem nagyon van: igazi erőmű lett az Asus ROG Phone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó bajnokság) hungaroringi futamán.","shortLead":"Az esőtől vizes pályán több versenyző is megcsúszott, majd sportbírókat és szerelőket ütött el a DTM (német túraautó...","id":"20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cdd08b2-6787-44eb-a8a2-878668107c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3768d085-8f4c-4092-b519-1775e878700c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180603_Balestek_miatt_felfuggesztettek_a_DTM_futamot_a_Hungaroringen","timestamp":"2018. június. 03. 14:56","title":"Balesetek miatt felfüggesztették a DTM futamot a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffbddba5-745f-4b0c-88a5-46c232bdf654","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Metro által közzétett videóban a fiatal egy tetőre vitte fel a rollerét, hogy ott \"próbálja ki\".","shortLead":"A Metro által közzétett videóban a fiatal egy tetőre vitte fel a rollerét, hogy ott \"próbálja ki\".","id":"20180604_roller_kozlekedes_rollerezes_teriszony","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffbddba5-745f-4b0c-88a5-46c232bdf654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd323f26-1256-47bc-93c0-67116ffed178","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_roller_kozlekedes_rollerezes_teriszony","timestamp":"2018. június. 04. 13:21","title":"Tériszonyos? Akkor inkább ne nézze meg, hogyan rollerezett ez a fiatal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630aa939-96ed-4b04-a579-821a19185f7c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kitörés csaknem 2 millió embert érint. ","shortLead":"A kitörés csaknem 2 millió embert érint. ","id":"20180604_Nott_a_guatemalai_vulkankitores_halalos_aldozatainak_szama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=630aa939-96ed-4b04-a579-821a19185f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"830133ef-f7ee-4e35-8466-0b3bdef5d3c0","keywords":null,"link":"/vilag/20180604_Nott_a_guatemalai_vulkankitores_halalos_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. június. 04. 18:32","title":"Nőtt a guatemalai vulkánkitörés halálos áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez – limbergi találkozás Erwin Wurmmal (Emőd Péter) / Pénz, paripa, lendület – az Art Basel Hong Kong és környezete (Hamvai Kinga) / Feltáruló intenzitás – beszélgetés Türk Péter kiállításáról (Tatai Erzsébet, Andrási Gábor)\r

\r

","shortLead":"A cukorhegyen túl – Németh Ilona a pozsonyi Kunsthalléban (Timár Katalin) / Egy jó gondolat kevés az üdvösséghez –...","id":"20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36673180-ac88-470d-b5d0-a49231114bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2115efc5-4b76-45d4-ab0f-9f1864014ecd","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20180603_Megjelent_a_Muerto_2018_juniusi_lapszama","timestamp":"2018. június. 03. 21:51","title":"Megjelent a Műértő 2018 júniusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt főként a Budapest felé vezető oldalon lesznek félpályás lezárások.","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ezen a héten is folytatja az M1-es autópálya burkolatának felújítását, a munkálatok miatt...","id":"20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4f2c74-e0ec-4cd2-a5bc-c670dcecabaf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180604_ujabb_nehez_napok_jonnek_az_m1esen","timestamp":"2018. június. 04. 07:48","title":"Újabb nehéz napok jönnek az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]