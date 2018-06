Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland Kereszténydemokrata Tömörülés az egyik legjelentősebb párt volt korábban Hollandiában, de 2010 óta jelentősen visszaesett. Mindenesetre egy újabb hang Európából, amely a Fidesz kizárását követeli a Néppártból.","shortLead":"A holland Kereszténydemokrata Tömörülés az egyik legjelentősebb párt volt korábban Hollandiában, de 2010 óta jelentősen...","id":"20180604_A_holland_konzervativok_is_azt_kovetelik_zarjak_ki_Orbant_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7422eb2-4448-42d9-83d2-db45796405f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0e5688-9c95-4e03-aaf1-32d2b407226b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_holland_konzervativok_is_azt_kovetelik_zarjak_ki_Orbant_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. június. 04. 10:28","title":"A holland konzervatívok is azt követelik, zárják ki Orbánt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt az AfD-ben.","shortLead":"A szélsőjobb néppártosodása Németországban is vitatott folyamat. Most a történelem újraértelmezése váltott ki botrányt...","id":"20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0598513-f6d7-4125-84bd-6b25e14dd58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed4ee3d-d5e2-4bd0-8e43-6f13c6b05006","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_AfDelnok_Hitler_csak_egy_madarszar_a_sikeres_nemet_tortenelmen","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"AfD-elnök: Hitler csak egy madárszar a sikeres német történelmen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez nálunk is komoly veszélyt jelenthet.","shortLead":"Amerikában egyre nagyobb problémát jelent, hogy a mobiltelefon-tulajdonosok a személtbe hajítják a készüléküket. Mindez...","id":"20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ce5cb20-928b-47a7-b216-83d1eaf28d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a913f04-5f0a-42e0-ae47-df3f57040630","keywords":null,"link":"/tudomany/20180604_okostelefon_akkumulator_tuz_robbanas_szemettelep","timestamp":"2018. június. 04. 20:03","title":"Ha ezt a videót megnézi, többé nem fogja a szemetesbe dobni a régi telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar kidolgozni, amellyel valódi nyomás alá helyezhető a kormány. \"Ha szükséges, el kell menni akár a polgári engedetlenség legkomolyabb formáiig\" – írta.\r

\r

","shortLead":"Az ellenzéki politikus leírta, miért ül be mégis a parlamentbe, és mit tervez a következő négy évben. Olyan tervet akar...","id":"20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2526ded-ff6f-4e5b-af59-972cba6f5d4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4f9baac-6c5d-4aa2-88cf-961b518510ff","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_hadhazy_akos_parlamenti_munkarol","timestamp":"2018. június. 04. 09:40","title":"Hülyeséggátló törvényjavaslattal készül Hadházy Ákos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc18b53-ba52-489d-b64a-007126ebf351","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt honvédelmi miniszter most hazafias nevelésért felelős kormánybiztos lett. \r

\r

\r

","shortLead":"A volt honvédelmi miniszter most hazafias nevelésért felelős kormánybiztos lett. \r

\r

\r

","id":"20180604_Mar_aggodott_Simicsko_Istvanert_Ne_feljen_o_sem_maradt_az_ut_szelen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebc18b53-ba52-489d-b64a-007126ebf351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25d96b79-17fa-4611-aeac-e30aad0c6b5a","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Mar_aggodott_Simicsko_Istvanert_Ne_feljen_o_sem_maradt_az_ut_szelen","timestamp":"2018. június. 04. 22:01","title":"Már aggódott Simicskó Istvánért? Ne féljen, ő sem maradt az út szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af3d3da-997d-4397-8ef4-0b88ad17dc2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik volt elnökének pedig a történelemtanára sírta el magát, amikor erről tanította a nyolcadikos Vona Gábort.","shortLead":"A Jobbik volt elnökének pedig a történelemtanára sírta el magát, amikor erről tanította a nyolcadikos Vona Gábort.","id":"20180604_Vona_fia_elsirta_magat_amikor_Trianonrol_meseltek_neki","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3af3d3da-997d-4397-8ef4-0b88ad17dc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8110ca35-24cf-41a7-91cc-885b81c91a56","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Vona_fia_elsirta_magat_amikor_Trianonrol_meseltek_neki","timestamp":"2018. június. 04. 12:54","title":"Vona fia elsírta magát, amikor Trianonról meséltek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban ő is sorra kerül.","shortLead":"Az ellenzék közös jelöltje, Győri Péter meg is kérdezte, milyen terjedelemben számíthat arra, hogy a kampányidőszakban...","id":"20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abc49ce8-8069-4547-9624-e1e2fa0c2b06","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_A_Fidesz_polgarmesterjeloltje_8_oldalon_22szer_szerepel_Jozsefvaros_keruleti_lapjaban","timestamp":"2018. június. 04. 09:35","title":"A Fidesz polgármesterjelöltje 8 oldalon 22-szer szerepel Józsefváros kerületi lapjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A történelmileg eddig példátlan BL-triplázás és Zidane mindössze két és fél éves vezető edzői karrierje sokkal több mint sportesemény. ","shortLead":"A történelmileg eddig példátlan BL-triplázás és Zidane mindössze két és fél éves vezető edzői karrierje sokkal több...","id":"20180605_Zidanetol_a_nem_kispalyas_topmenedzserek_is_tanulhatnak_mutatjuk_hogy_mit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c95c03e0-7052-4099-9906-eda98be1d9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c497af-1415-4d4a-8c86-0f64848363a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180605_Zidanetol_a_nem_kispalyas_topmenedzserek_is_tanulhatnak_mutatjuk_hogy_mit","timestamp":"2018. június. 05. 10:27","title":"Zidane-tól a nem kispályás topmenedzserek is tanulhatnak, mutatjuk, hogy mit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]