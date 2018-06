Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan feszült, noha az elmúlt huszonegy évben számos szombati napot töltött esketésekkel. Ma tizenegy házasságot köt, félóránként egyet. Elkísértük.



","shortLead":"Szombat reggel van. Glembáné Szecsődi Margit, a XIII. kerületi önkormányzat anyakönyvvezetője szemmel láthatóan...","id":"hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5679914-d4ba-4799-ac7c-271b6977f83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14dac6d-00a9-44e8-9ebd-cfdd193046f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/hvgextrano_20180605_Ahol_megall_az_ido__Egy_anyakonyvvezeto_portreja","timestamp":"2018. június. 05. 18:00","title":"Ahol megáll az idő - Egy anyakönyvvezető portréja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fa6ef10-db9f-4501-b6c0-34ab349bcf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c06e65-0193-4f5c-899d-d102980faa4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180604_Kover_Laszlo_az_elso_mondat_utan_majdnem_leharapta_a_jobbikos_Jakab_Peter_fejet","timestamp":"2018. június. 04. 15:02","title":"Kövér László az első mondat után majdnem leharapta a jobbikos Jakab Péter fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli túl a klímaváltozást. Az összeállításban Magyarország is szerepel.","shortLead":"A Notre Dame-i Egyetem kutatói egy olyan mértéket készítettek, amelyről leolvasható, melyik ország milyen eséllyel éli...","id":"20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef6b24-739b-4ab3-a6f9-6bfbb42b5dd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb6376a-0dce-460f-985f-7ae630250ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_eghajlat_valtozas_veszelyeztetett_orszagok_lista_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 05. 08:03","title":"Itt a térkép: ezek az országok (nem) élik majd túl a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint az informatikai és vállalatirányítási területet érintő ismételt jogsértések miatt összesen 59,6 millió forint büntetést kapott a pénzintézet.","shortLead":"Adatszolgáltatási, informatikai, hitelkockázat-kezelési, tőkekövetelmény-számítási hiányosságok, valamint...","id":"20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47fcf5e1-57f7-414d-8350-3df5384a79d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16af6a89-8f86-4420-9f83-98f3a6ac643d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_durva_birsagot_vagott_a_cibhez_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 05. 12:59","title":"Durva bírságot vágott a CIB-hez a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta Vlagyimir Putyin nem sokkal az előtt, hogy elindult volna ausztriai látogatására. Az orosz államfő az utóbbi időben egyre ritkábbam látogat Nyugatra, igaz Magyarországon tavaly kétszer is megfordult.","shortLead":"Egységes és fejlődő EU-t szeretnénk, az unió Oroszország legfontosabb kereskedelmi és gazdasági partnere – mondta...","id":"20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b8a95c7-ebb1-4100-b640-b82375c0492d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5c338d-2a55-4d09-8e5b-770d583e22bf","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Putyin_azt_mondja_nem_akarja_megosztani_az_EUt","timestamp":"2018. június. 05. 12:33","title":"Putyin azt mondja, nem akarja megosztani az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d89c57-a0a3-469b-b433-669310b4cf33","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Krokodil ölt meg egy hívőket keresztelő protestáns lelkészt Dél-Etiópiában.","shortLead":"Krokodil ölt meg egy hívőket keresztelő protestáns lelkészt Dél-Etiópiában.","id":"20180605_Kereszteles_kozben_ette_meg_a_lelkeszt_a_krokodil","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d89c57-a0a3-469b-b433-669310b4cf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb43bc-0fca-4877-a0bb-442a3e9e1e4c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Kereszteles_kozben_ette_meg_a_lelkeszt_a_krokodil","timestamp":"2018. június. 05. 16:06","title":"Keresztelés közben ölte meg a lelkészt a krokodil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új konzultációs ív feltehetően már csak ősszel érkezik, de akkor viszont – a miniszterelnök által beharangozottakkal szemben – nemcsak nőknek!","shortLead":"Az új konzultációs ív feltehetően már csak ősszel érkezik, de akkor viszont – a miniszterelnök által beharangozottakkal...","id":"20180605_Nyugi_a_nagypapa_is_konzultalhat_majd_a_gyerekvallalasrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe66a4a9-d266-4ad2-93ae-d426aee2a5eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Nyugi_a_nagypapa_is_konzultalhat_majd_a_gyerekvallalasrol","timestamp":"2018. június. 05. 13:54","title":"Nyugi, a nagypapa is konzultálhat majd a gyerekvállalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","shortLead":"Hétfőn mentővel vitték kórházba a volt színészt. ","id":"20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59b44983-7aab-45dc-a14b-b494a264dcb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6e2335-c669-4e52-95ce-3e64723d877c","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Agyverzest_kapott_Paudits_Bela","timestamp":"2018. június. 05. 07:24","title":"Agyvérzést kapott Paudits Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]