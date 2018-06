Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy szerint Thaiföld az egyik fő kibocsátó, Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve.","shortLead":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy...","id":"20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e845b-67fe-42bf-b229-2a772550fd58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","timestamp":"2018. június. 04. 18:24","title":"Gyilkos műanyagok: több száz állat pusztul el évente a thaiföldi vizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aztán nagyon megbánta.","shortLead":"Aztán nagyon megbánta.","id":"20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74f80469-306e-461a-ba9f-9ffb4f4e4afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e08bff-d5e1-4a05-ad8f-781b26db4c35","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Tizennegy_evet_vart_arra_hogy_feltegyen_egy_bunko_kerdest_Serena_Williamsnek","timestamp":"2018. június. 05. 08:54","title":"Tizennégy évet várt arra, hogy feltegyen egy bunkó kérdést Serena Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül a MÁV vágott már bele hasonló projektbe, és úgy tűnik, ők is előre fognak lépni az ügyben.","shortLead":"Még az év vége előtt testkamerával szerelik fel a bécsi metró biztonsági őreit. A hazai közlekedési vállalatok közül...","id":"20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afcb1d9d-01ef-46b1-b701-9dae7763eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5ff120-ed5c-4619-a202-7d150a2d0732","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_becsi_metro_biztonsagi_orok_testkamera_wiener_linien","timestamp":"2018. június. 05. 17:03","title":"Mit szólna, ha a BKK is lépne? Testkamerát kapnak a metró biztonsági őrei Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak nagyon kis mértékben, addig más láncoknál átlagosan 4-5 hatóanyagot is kimutattak egy-egy mintából.","shortLead":"A Tesco és a Lidl a lista élén végeztek, mert egyik terméküknél sem volt kimutatható vegyszermaradvány, vagy csak...","id":"20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2318d979-4fdd-4c9b-a4d9-ee393787568f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0936dc9-b86d-4fb5-9b6c-1f510cc6ac5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_Megbukott_az_eperteszten_az_Aldi_a_Tesco_es_a_Lidl_viszont_a_lista_elen_vegzett","timestamp":"2018. június. 04. 11:03","title":"Megbukott az eperteszten az Aldi, a Tesco és a Lidl viszont a lista élén végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","shortLead":"Nem a legjobb helyszínt választotta ki a Lufthansa a világbajnokságra induló járatainak reklámjához.","id":"20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6f16b3-7022-4f3e-92f6-20e9d4025ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb0fd2d2-b581-4ca4-b6d4-44db2906a8fb","keywords":null,"link":"/kkv/20180604_Keson_kapcsolt_a_Lufthansa_Kijev_nem_Oroszorszag_resze","timestamp":"2018. június. 04. 17:48","title":"Későn kapcsolt a Lufthansa: Kijev nem Oroszország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b90e102-0f89-4868-8cd1-2c517986c9f2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elena Udreát megvesztegetés elfogadásában és hivatali visszaélésben találták bűnösnek. ","shortLead":"Elena Udreát megvesztegetés elfogadásában és hivatali visszaélésben találták bűnösnek. ","id":"20180605_Korrupcio_miatt_hat_ev_bortonre_iteltek_a_volt_roman_minisztert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b90e102-0f89-4868-8cd1-2c517986c9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a09bac-355b-49cb-808f-bddbfb367f15","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Korrupcio_miatt_hat_ev_bortonre_iteltek_a_volt_roman_minisztert","timestamp":"2018. június. 05. 15:49","title":"Korrupció miatt hat év börtönre ítélték a volt román minisztert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezt Robert Mueller különleges ügyész, az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében vizsgálatot folytató bizottság vezetője közölte.\r

","shortLead":"Ezt Robert Mueller különleges ügyész, az amerikai elnökválasztásba való feltételezett orosz beavatkozás ügyében...","id":"20180605_lehetseges_tanukat_probalt_befolyasolni_trump_kampanymenedzsere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68606468-57d9-49fd-8f2a-d0056c866f9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a91f239-64d4-4934-ab6f-f7b5ee7891f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_lehetseges_tanukat_probalt_befolyasolni_trump_kampanymenedzsere","timestamp":"2018. június. 05. 05:35","title":"Lehetséges tanúkat próbált befolyásolni Trump kampánymenedzsere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7332a4-1fcc-43ef-a2f8-6cf87c69bf7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mérik tovább az olvasottságot a Ripostnál, igaz, nincsenek is nagyon rászorulva, amíg a hirdetési bevételek majdnem fele az államtól érkezik.","shortLead":"Nem mérik tovább az olvasottságot a Ripostnál, igaz, nincsenek is nagyon rászorulva, amíg a hirdetési bevételek majdnem...","id":"20180605_A_riposthu_az_olvasottsag_mereserol_lemond_az_allami_penzekrol_nem","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f7332a4-1fcc-43ef-a2f8-6cf87c69bf7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd82a6b-669a-4f84-ac14-c0dfd6fa15a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_A_riposthu_az_olvasottsag_mereserol_lemond_az_allami_penzekrol_nem","timestamp":"2018. június. 05. 13:39","title":"A ripost.hu az olvasottság méréséről lemond, az állami pénzekről nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]