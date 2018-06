Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","shortLead":"Használhatatlan másolt szabályzatokkal próbálják utolérni az ügyfeleket.","id":"20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4253df47-5dd3-4ee0-b288-f62c7644a64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2f575-f152-41fd-99d8-93a3f3f92f7f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Elege_van_a_GDPRlevelekbol_Gyakran_az_sem_erti_mit_irt_le_aki_elkuldte","timestamp":"2018. június. 05. 13:59","title":"Elege van a GDPR-levelekből? Gyakran az sem érti, mit írt le, aki elküldte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8236189-479e-4c0d-92d6-8a3f8f282675","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt egyszer egy Ifipark címmel rendeznek koncerteket a budai Várkert Bazárban. Június 29-től szeptember 7-ig az Omega, D. Nagy Lajos, Hobo, az Apostol és a Dinamit lép fel.","shortLead":"A tavalyi sikeres sorozat után ismét Volt egyszer egy Ifipark címmel rendeznek koncerteket a budai Várkert Bazárban...","id":"20180605_Nyaron_ujra_rocklegendak_koncerteznek_a_Varkertben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8236189-479e-4c0d-92d6-8a3f8f282675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0bf42d-2805-4aaa-9d85-379281eec259","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Nyaron_ujra_rocklegendak_koncerteznek_a_Varkertben","timestamp":"2018. június. 05. 13:35","title":"Nyáron újra rocklegendák koncerteznek a Várkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter kampányolt szerdán a Tv2-n. Arról is beszélt, hogy amúgy szárnyal a magyar gazdaság.","shortLead":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter...","id":"20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7385dd-d978-4ec4-a594-87b499e571b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. június. 06. 09:13","title":"Hasít a gazdaság, de a diákok is keljenek fel dolgozni – nyári munkára buzdít Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b78d3a51-170b-4d78-b8bb-d62e222527cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nyelvbotlás okán bemutatkozott az erőfosások minisztériuma.\r

