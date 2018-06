Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","shortLead":"A tűz az úgynevezett Vörös-erdőben keletkezett, ez a terület a tiltott zóna legszennyezettebb része. ","id":"20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3094b0ac-62d1-4686-aac1-b6e8c5a231e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93d9e49-fb06-4a8a-b171-386ab8a69b3c","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Tuz_utott_ki_Csernobil_halalzonajaban","timestamp":"2018. június. 05. 18:58","title":"Tűz ütött ki Csernobil \"halálzónájában\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Három nagy projektben 30 milliárd forintból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három évben – mondta Mészáros József, a Magyar Államkincstár (MÁK) elnöke egy rendezvényen.","shortLead":"Három nagy projektben 30 milliárd forintból fejleszti informatikai rendszerét a Magyar Államkincstár a következő három...","id":"20180606_Kedvezo_valtozas_jon_a_nyugdijutalasok_rendszereben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a49ca0f-50af-4595-87e4-85e53ea2b3b4","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180606_Kedvezo_valtozas_jon_a_nyugdijutalasok_rendszereben","timestamp":"2018. június. 06. 12:14","title":"Kedvező változás jön a nyugdíjutalások rendszerében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő nagy újrahasznosító volt.","shortLead":"A festő nagy újrahasznosító volt.","id":"20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6e72f5-37ec-491c-bd04-c02a9eb49a0f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","timestamp":"2018. június. 06. 13:04","title":"Ezt találták a Picasso-festmény alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók","shortLead":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók","id":"20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7b295-2bae-426c-b384-58352c128043","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","timestamp":"2018. június. 07. 10:52","title":"Nem akartak Panini-matricákat cserélgetni, inkább kirabolták a nyomdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem lett mindenki kedvence.","shortLead":"A zöldség helyett por formában is fogyasztható már a brokkoli egy melbourne-i kávézóban, igaz, a brokkolis latte nem...","id":"20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=505811c0-cef2-4263-800d-ec504dab64e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a5a3e8-a911-40a4-968c-fa99b4196a60","keywords":null,"link":"/elet/20180606_akik_nem_szeretik_a_brokkolit_most_mar_a_kavejukkal_egyutt_is_megihatjak","timestamp":"2018. június. 06. 11:18","title":"Akik nem szeretik a brokkolit, most már a kávéjukkal együtt is megihatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágóján egy macska berohant a pályára.","shortLead":"A török csapatot pénzbüntetéssel sújtották, mert a Bayern München elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő...","id":"20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=796fe7ad-67cb-47d0-bfef-68302798b166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2893fe6a-3feb-41d4-896c-66217f36b4c9","keywords":null,"link":"/sport/20180607_dragan_megfizet_a_macska_miatt_a_besiktas","timestamp":"2018. június. 07. 10:41","title":"Drágán megfizet a macska miatt a Besiktas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam, hogy jó élet jutott nekem. Ám amikor megkezdődött a kezelés, úgy éreztem, az valóban működik” – idézte a 49 éves Judy Perkinst a CBS News amerikai tévécsatorna.","shortLead":"Megértettem, hogy meg fogok halni, s csak erre tudtam gondolni. Nagyon sajnáltam a családomat, de mégis hálás voltam...","id":"20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d951386-afde-4aea-b0e3-96a40e1afaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6891e0-237f-4cc4-aaa7-8ea6bae32fb0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Megszolalt_a_vegso_stadiumu_rakbol_kigyogyitott_amerikai_no","timestamp":"2018. június. 05. 15:26","title":"Megszólalt a végső stádiumú rákból kigyógyított amerikai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli autójával és lopott utánfutóval a kolontári erdőbe ment tűzifát rabolni. \r

\r

","shortLead":"A férfi tavaly augusztusban néhány nap alatt robogót, utánfutót és kerékpárokat is lopott Ajkán, majd rendszám nélküli...","id":"20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=545a850b-43a9-472f-9dcb-a0dd2c7adfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da65fec2-174c-46b8-92b0-815192008c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Ellopott_egy_utanfutot_majd_azzal_tuzifat_is","timestamp":"2018. június. 06. 21:54","title":"Ellopott egy utánfutót, majd azzal tűzifát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]