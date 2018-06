Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","shortLead":"Akkor is százezer forint fölött lehet egy nyaralás ára, ha szó sincs közben luxusról.","id":"20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821015ad-3511-4dbd-979f-21d03385ba50","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180605_Itt_a_beremelesek_eredmenye_150_ezer_forintba_is_kerulhet_egy_het_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 05. 15:28","title":"Itt a béremelések eredménye: 150 ezer forintba is kerülhet egy hét a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429a0a3f-132b-4664-a0de-d41e83805bea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Predrag Bosnjak emiatt nem játszik a fehéroroszok és ausztrálok elleni felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"Predrag Bosnjak emiatt nem játszik a fehéroroszok és ausztrálok elleni felkészülési mérkőzésen.","id":"20180604_autobaleset_erte_a_valogatott_focistat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429a0a3f-132b-4664-a0de-d41e83805bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373b412e-0dad-429e-96f3-0dfa4abe01d1","keywords":null,"link":"/sport/20180604_autobaleset_erte_a_valogatott_focistat","timestamp":"2018. június. 04. 08:50","title":"Autóbalesetben sérült meg a válogatott focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet, de a napsütést többfelé zivatarok zavarhatják meg. ","shortLead":"Marad a 30 fok feletti csúcshőmérséklet, de a napsütést többfelé zivatarok zavarhatják meg. ","id":"20180606_ma_is_leszakadhat_az_eg_a_fulledt_melegben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa883e3-6c7e-4bd5-8fa7-7cdd1bdcc8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_ma_is_leszakadhat_az_eg_a_fulledt_melegben","timestamp":"2018. június. 06. 05:13","title":"Ma is leszakadhat az ég a fülledt melegben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új konzultációs ív feltehetően már csak ősszel érkezik, de akkor viszont – a miniszterelnök által beharangozottakkal szemben – nemcsak nőknek!","shortLead":"Az új konzultációs ív feltehetően már csak ősszel érkezik, de akkor viszont – a miniszterelnök által beharangozottakkal...","id":"20180605_Nyugi_a_nagypapa_is_konzultalhat_majd_a_gyerekvallalasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5a4bea7-aed7-43ad-8f1c-54a2b0e4f275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe66a4a9-d266-4ad2-93ae-d426aee2a5eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180605_Nyugi_a_nagypapa_is_konzultalhat_majd_a_gyerekvallalasrol","timestamp":"2018. június. 05. 13:54","title":"Nyugi, a nagypapa is konzultálhat majd a gyerekvállalásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","shortLead":"A magyar támadó a 9. percben juttatta vezetéshez együttesét.","id":"20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ece2cc0-dc7b-495b-a38d-13748c9c8544","keywords":null,"link":"/sport/20180604_ujabb_szep_golt_lott_salloi_a_kansasben","timestamp":"2018. június. 04. 08:28","title":"Újabb szép gólt lőtt Sallói a Kansasben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b7b5910-f319-4776-afe5-07164a06ac28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány információ az Amazon rekordösszegből készülő sorozatáról. ","shortLead":"Kiszivárgott néhány információ az Amazon rekordösszegből készülő sorozatáról. ","id":"20180605_Aragornrol_fog_szolni_A_Gyuruk_Uratevesorozat_elso_evada","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b7b5910-f319-4776-afe5-07164a06ac28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ff5fe6c-32a4-419a-ba77-0737b56ef1b9","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Aragornrol_fog_szolni_A_Gyuruk_Uratevesorozat_elso_evada","timestamp":"2018. június. 05. 14:14","title":"Aragornról fog szólni A Gyűrűk Ura-tévésorozat első évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre inkább egyoldalúvá válik a gazdaság növekedési szerkezete.","shortLead":"Egyre inkább egyoldalúvá válik a gazdaság növekedési szerkezete.","id":"20180605_Ezert_nott_meglepoen_nagyot_a_magyar_gazdasag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940eefbe-dc8d-4e3d-aef3-cc74fade6660","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_Ezert_nott_meglepoen_nagyot_a_magyar_gazdasag","timestamp":"2018. június. 05. 09:51","title":"Ezért nőtt meglepően nagyot a magyar gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy szerint Thaiföld az egyik fő kibocsátó, Indonéziával, Kínával, a Fülöp-szigetekkel és Vietnammal közösen több műanyaggal szennyezi a tengereket, mint a világ többi része együttvéve.","shortLead":"A műanyag szennyezés nagyobb bajt okozhat az élővilágban, mint sokan hiszik. A washingtoni központú Ocean Conservancy...","id":"20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0983e914-e83f-4fcb-9b86-6189ab3325d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424e845b-67fe-42bf-b229-2a772550fd58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180604_gyilkos_muanyagok_tobb_szaz_allat_pusztul_el_a_thaifoldi_vizekben","timestamp":"2018. június. 04. 18:24","title":"Gyilkos műanyagok: több száz állat pusztul el évente a thaiföldi vizekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]