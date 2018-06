Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt halálra Stockholm belvárosában. Nem sokon múlt, hogy nem volt jóval több halott: a rendőrök egy robbanószerkezetet is találtak a merénylő kisteherautójában.","shortLead":"

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték Svédországban azt az üzbég férfit, aki tavaly áprilisban öt embert gázolt...","id":"20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cc8ce2b-cd97-4cfb-bd81-90d370a6b6b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35096529-c702-4ee6-9077-cf634a88d3b7","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_Eletfogytiglanit_kapott_a_stockholmi_merenylo","timestamp":"2018. június. 07. 13:54","title":"Életfogytiglanit kapott a stockholmi merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","shortLead":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","id":"20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbad1927-8a88-4fe5-9f48-1aa6336a7104","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","timestamp":"2018. június. 07. 14:42","title":"Esztergomi Bazilika: cáfolják az életveszélyes omlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes és banki adatokat magánszemélyektől.","shortLead":"A Díjnet nevével és logójával visszaélve ismeretlenek regisztráció megerősítésének indokával e-mailben kérnek személyes...","id":"20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4c6c319f-1c29-4289-8c78-96ff9710eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd66a80-7ea2-4695-ad91-f739f46cc791","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Adathalaszok_kernek_kartyaadatokat_a_Dijnet_neveben","timestamp":"2018. június. 07. 11:49","title":"Adathalászok kérnek kártyaadatokat a Díjnet nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def519cd-84c8-48cb-8999-216b169b93d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hazánkban zöld rendszámmal jutalmazott Leaf a jelek szerint igen népszerű az öreg kontinensen.","shortLead":"A hazánkban zöld rendszámmal jutalmazott Leaf a jelek szerint igen népszerű az öreg kontinensen.","id":"20180606_nissan_leaf_villanyauto_elektromos_auto_japan_kornyezetbarat_zold_rendszam","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def519cd-84c8-48cb-8999-216b169b93d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712be6d7-663e-437b-9495-653a97eea014","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_nissan_leaf_villanyauto_elektromos_auto_japan_kornyezetbarat_zold_rendszam","timestamp":"2018. június. 06. 13:21","title":"Viszik, mint a cukrot: Európában 10 percenként eladnak egyet a Nissan villanyautójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975ab5a-51f7-41d9-841b-9f54df5b0d89","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Reprezentatív jellegű felmérések szerint az úti célok kiválasztásánál manapság már nemcsak a kifejezetten hedonista gourmet turistáknál szerepelnek első helyen a gasztronómiai szempontok, s csak utána a látnivalók, nevezetességek, a szellemi táplálék. Az utazók egyre inkább kíváncsiak egy-egy ország, nemzet konyhájára. Erre alapozva szerveződik most júniusban az El Bulli örökséghét Barcelonában. ","shortLead":"Reprezentatív jellegű felmérések szerint az úti célok kiválasztásánál manapság már nemcsak a kifejezetten hedonista...","id":"20180605_Enni_mindig_jo__gasztroturizmus","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9975ab5a-51f7-41d9-841b-9f54df5b0d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc24b891-ff20-4c35-89ae-6223910ae52f","keywords":null,"link":"/elet/20180605_Enni_mindig_jo__gasztroturizmus","timestamp":"2018. június. 05. 18:14","title":"Enni jó – gasztroturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a744df-ba56-4d34-bd18-88c6a82f0fdd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három elképesztő tudású kamera kellett ahhoz, hogy a képkockánként 100 megapixeles felvételből tűéles videó álljon össze. A készítők szerint nem is a rögzítés, sokkal inkább a klipek összefűzése volt kihívást jelentő feladat, hiszen különböző szögekben felvett anyagmennyiséget kellett egybegyúrni.","shortLead":"Három elképesztő tudású kamera kellett ahhoz, hogy a képkockánként 100 megapixeles felvételből tűéles videó álljon...","id":"20180605_new_york_12k_video_red_weapon_monstro_8K_vista_vision_kamera_phil_holland","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a744df-ba56-4d34-bd18-88c6a82f0fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099e7a60-1e3a-4f93-b6bb-c9f3d66443ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_new_york_12k_video_red_weapon_monstro_8K_vista_vision_kamera_phil_holland","timestamp":"2018. június. 05. 19:03","title":"Ez valami gyönyörű: 12K-ban csináltak brutálisan szép videót New Yorkról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7128a01-3ee3-41f5-9008-f42ec785be16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy sztárok örökébe lépnek a Csillag születik negyedik filmes feldolgozásával.","shortLead":"Nagy sztárok örökébe lépnek a Csillag születik negyedik filmes feldolgozásával.","id":"20180607_Elo_a_zsebkendokkel_konnyesnek_es_erosnek_igerkezik_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_kozos_filmje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b7128a01-3ee3-41f5-9008-f42ec785be16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d788dbe9-176d-46d9-889b-295b748c416f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Elo_a_zsebkendokkel_konnyesnek_es_erosnek_igerkezik_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_kozos_filmje","timestamp":"2018. június. 07. 10:59","title":"Elő a zsebkendőkkel: könnyesnek és erősnek ígérkezik Lady Gaga és Bradley Cooper közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megdőlt a mondás a világ legdurvább munkahelyi taposómalmainak otthont adó metropoliszban, ahol a kíméletlen üzleti ütközetek után jön a csábító este majd az éjszaka. De mikor alszanak a város lakói?","shortLead":"Megdőlt a mondás a világ legdurvább munkahelyi taposómalmainak otthont adó metropoliszban, ahol a kíméletlen üzleti...","id":"20180606_Meghogy_New_York_sosem_alszik_Eppen_a_delutani_szunyokalasbol_csinaltak_remek_uzletet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9ec18b-20db-4605-a0d2-e01c5c3c4e3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b859e2-3f35-4320-8c88-c9fe8e7fba9a","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Meghogy_New_York_sosem_alszik_Eppen_a_delutani_szunyokalasbol_csinaltak_remek_uzletet","timestamp":"2018. június. 06. 10:07","title":"Méghogy New York sosem alszik? Éppen a délutáni szunyókálásból csináltak remek üzletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]