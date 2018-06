Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","shortLead":"Űrdongó eredettörténetet mutatja be a Travis Knight rendezésében készülő BumbleBee. Kijött hozzá az első előzetes.","id":"20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f234ad5e-2f85-4c76-be4c-82a6d02d2674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91e0e0d-56e5-4598-891d-9b0020169c26","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Itt_az_uj_Transformersmozi_elozetese_amit_nem_Michael_Bay_rendez__lehet_pont_ettol_lesz_jo","timestamp":"2018. június. 05. 20:38","title":"Itt az új Transformers-mozi előzetese, amit nem Michael Bay rendez - lehet, pont ettől lesz jó?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb rejtélyes megbetegedések történtek különös hangok miatt a dél-kínai Kantonban lévő amerikai főkonzulátuson, többeket hazaszállítottak az Egyesült Államokba.","shortLead":"Újabb rejtélyes megbetegedések történtek különös hangok miatt a dél-kínai Kantonban lévő amerikai főkonzulátuson...","id":"20180607_kina_rejtelyes_zaj_amerikai_diplomatak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9aa6c8f-b1ef-4346-81d8-4e14c3767011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2faf3e34-f97c-4233-b281-c49a097c99b3","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_kina_rejtelyes_zaj_amerikai_diplomatak","timestamp":"2018. június. 07. 06:53","title":"Kínában is elérte a rejtélyes zaj az amerikai diplomatákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter kampányolt szerdán a Tv2-n. Arról is beszélt, hogy amúgy szárnyal a magyar gazdaság.","shortLead":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter...","id":"20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7385dd-d978-4ec4-a594-87b499e571b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. június. 06. 09:13","title":"Hasít a gazdaság, de a diákok is keljenek fel dolgozni – nyári munkára buzdít Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","shortLead":"Közzétették a kormány honlapján a miniszterek és államtitkárok szja-bevallásából a nyilvános adatokat.","id":"20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6cea58c-de2c-440c-95cf-72c39fb67e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc86080-2cc2-4216-99c1-80a1d5cd5757","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Kasler_Miklos_a_legjobban_kereso_miniszter_kiderult_mennyit_adozik_Orban","timestamp":"2018. június. 07. 11:31","title":"Kásler Miklós a legjobban kereső miniszter, kiderült, mennyit adózik Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","shortLead":"A csúcstalálkozót a szingapúri Sentosa szigetén rendezik, június 12-én. A napirend még nem ismert. ","id":"20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c67a61-d8c1-4731-997c-1b12dc956495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8d54f-4f74-478e-9452-dab04610c5e0","keywords":null,"link":"/vilag/20180605_Egy_het_mulva_elvileg_kezet_raz_Trump_es_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2018. június. 05. 22:05","title":"Egy hét múlva elvileg kezet ráz Trump és Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ukrán parlament véglegesen jóváhagyta a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság felállításáról szóló törvényjavaslatot, amelyet az ország legnagyobb hitelezője, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) már régóta sürgetett, és a kölcsönök további folyósításának egyik fő feltételeként határozott meg.","shortLead":"Az ukrán parlament véglegesen jóváhagyta a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság felállításáról szóló törvényjavaslatot...","id":"20180607_Korrupt_rendszernek_nincs_penz_az_ukranoknak_nem_maradt_sok_valasztasuk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05d49f84-f299-41fe-9892-8d54a7cdd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c65b0c7-b057-41b0-b508-b09d5c468991","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Korrupt_rendszernek_nincs_penz_az_ukranoknak_nem_maradt_sok_valasztasuk","timestamp":"2018. június. 07. 15:09","title":"Korrupt rendszernek nincs pénz, hitelezői lecke Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7128a01-3ee3-41f5-9008-f42ec785be16","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy sztárok örökébe lépnek a Csillag születik negyedik filmes feldolgozásával.","shortLead":"Nagy sztárok örökébe lépnek a Csillag születik negyedik filmes feldolgozásával.","id":"20180607_Elo_a_zsebkendokkel_konnyesnek_es_erosnek_igerkezik_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_kozos_filmje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7128a01-3ee3-41f5-9008-f42ec785be16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d788dbe9-176d-46d9-889b-295b748c416f","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Elo_a_zsebkendokkel_konnyesnek_es_erosnek_igerkezik_Lady_Gaga_es_Bradley_Cooper_kozos_filmje","timestamp":"2018. június. 07. 10:59","title":"Elő a zsebkendőkkel: könnyesnek és erősnek ígérkezik Lady Gaga és Bradley Cooper közös filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is népszerűek voltak, szórakozóhelyein fellépett többek között a Beatles, a The Kinks, Tina Turner, a Pink Floyd és Elton John is. ","shortLead":"A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is...","id":"20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae00f3a0-c77e-4195-ac08-5b81041e2bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c689a-1abe-4093-8898-20b962fd8634","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Meghalt_Peter_Stringfellow_legendas_szorakozohelyek_alapitoja","timestamp":"2018. június. 07. 14:40","title":"Meghalt Peter Stringfellow, legendás szórakozóhelyek alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]