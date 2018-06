Az A Star is Born is azok közé a hollywoodi klasszikusok közé tartozik, amiket újra meg újra feldolgoznak. Legtöbben valószínűleg az 1976-os Barbra Streisanddal és Kris Kristoffersonnal készült változatot ismerik, ami a sírós-romantikus-zenés sztori harmadik verziója volt: az elsőt, még drámaként 1937-ben mutatták be, az 1954-es már musicalként készült, és az Óz, a csodák csodájából ismert Judy Garland és James Mason estek szerelembe.

A faék egyszerűségű sztori igazi vágybeteljesítő recept szerint építkezik, egy kis drámával megcsavarva: egy befutott zenész/színész beleszeret egy ismeretlen, de nagyon tehetséges énekesnőbe/színésznőbe, és sztárt csinál belőle. Csakhogy miközben a nő pályája felível, a férfié hanyatlani kezd.

Ez lesz Bradley Cooper első rendezése, aki a férfi főszerepet is játssza, és a trailer alapján erős, karcos alakítás érkezik tőle. Illetve kíváncsian várjuk, mihez kezd magával extrém fellépőruhái és sminkje nélkül a dalszerző-énekes Lady Gaga, akinek ez az első komoly filmes szerepe.

Íme, a trailer: