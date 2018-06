Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","shortLead":"Tulajdonképpen nem létezik olyan terep, ahol ezek a szívós járgányok elakadnának. ","id":"20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d046d34-a489-4ffe-a3db-28bf76e79648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82069d1c-19a8-444a-ac33-f4f2c3572105","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_ez_a_video_mindent_elmond_az_orosz_autok_terepjaro_kepessegeirol_lada_niva_ural_teherauto","timestamp":"2018. június. 06. 06:41","title":"Ez a videó mindent elmond az orosz autók terepjáró képességeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ritkán fordul elő, hogy az országban kószál egy medve, összeszedtük a tanácsokat találkozás esetére.","shortLead":"Ritkán fordul elő, hogy az országban kószál egy medve, összeszedtük a tanácsokat találkozás esetére.","id":"20180606_Mit_tegyunk_ha_jon_a_medve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7d05290-4e05-47ce-8378-d3b7f07a51fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe575210-14b9-4aea-912a-0ff4b0b7f346","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Mit_tegyunk_ha_jon_a_medve","timestamp":"2018. június. 06. 11:12","title":"Mit tegyünk, ha szembejön a medve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert azokkal óriási nyomást tesznek a sportolókra.","shortLead":"Az ausztrálok úszóbajnoka azt kérte a nemzeti olimpiai bizottságoktól, hogy vegyenek vissza az elvárásaikból, mert...","id":"20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5569f17c-14d1-4418-ae3a-ca030106302a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ec49d8-807b-4608-a22f-1022a98cc3f6","keywords":null,"link":"/sport/20180606_ian_thorpe_eleg_volt_az_olimpikonok_stresszelesebol","timestamp":"2018. június. 06. 09:42","title":"Ian Thorpe: Elég volt az olimpikonok stresszeléséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add2d0f8-c0a1-401f-9df9-889f9345ee25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180605_Lehete_bipolaris_zavarral_normalis_eletet_elni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=add2d0f8-c0a1-401f-9df9-889f9345ee25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f5338e-fca9-4d81-8b7f-202ccb7692dd","keywords":null,"link":"/kultura/20180605_Lehete_bipolaris_zavarral_normalis_eletet_elni","timestamp":"2018. június. 06. 14:05","title":"Lehet-e bipoláris zavarral normális életet élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter kampányolt szerdán a Tv2-n. Arról is beszélt, hogy amúgy szárnyal a magyar gazdaság.","shortLead":"Nyári diákmunkásokkal enyhítenék az \"égető\" munkaerőhiányt több ágazatban is, ennek érdekében a pénzügyminiszter...","id":"20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=577e476b-e825-4d02-8010-d1ca350816ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7385dd-d978-4ec4-a594-87b499e571b7","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Hasit_a_gazdasag_de_a_diakok_is_keljenek_fel_dolgozni__nyari_munkara_buzdit_Varga_Mihaly","timestamp":"2018. június. 06. 09:13","title":"Hasít a gazdaság, de a diákok is keljenek fel dolgozni – nyári munkára buzdít Varga Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c0604-c979-499a-9dfb-6bc22730115d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","timestamp":"2018. június. 07. 08:51","title":"Csak mankóval tud közlekedni Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","shortLead":"Megkezdődnek az idei érettségi szóbeli vizsgái országszerte, a diákok először emelt szinten adnak számot tudásukról. ","id":"20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2fbb26-8212-4051-8aef-a897f44675c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76bfd83a-7f92-4c79-9b9c-b5f740bf4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_matol_szobeliznek_az_erettsegizok","timestamp":"2018. június. 07. 05:52","title":"Mától szóbeliznek az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Micsoda happy end!","shortLead":"Micsoda happy end!","id":"20180606_Nehez_gyerekkora_volt_Ottonak_a_retisasnak_de_hamarosan_kirepulhet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0cd3f988-5af3-44c1-bcf4-df10e6ea1b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab2e1b3-6118-43dc-8f92-24949963cdde","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Nehez_gyerekkora_volt_Ottonak_a_retisasnak_de_hamarosan_kirepulhet","timestamp":"2018. június. 06. 15:40","title":"Nehéz gyerekkora volt Ottónak, a rétisasnak, de hamarosan kirepülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]