A brit üzletember 77 éves korában halt meg tüdőrákban. Peter Stringfellow klubjai Anglia- és Amerika-szerte is népszerűek voltak, szórakozóhelyein fellépett többek között a Beatles, a The Kinks, Tina Turner, a Pink Floyd és Elton John is.

A klubtulajdonos csütörtök reggel halt meg. Betegségét sokáig titkolta, legelőször 2016-ban egy interjúban beszélt arról, hogy nyolc évvel korábban tüdőrákot diagnosztizáltak nála.

Peter Stringfellow-t a klubok királyaként (King of Clubs) is emlegették, legendás helyei voltak Angliában és az Egyesült Államokban is, többek között New Yorkban, Beverly Hillsben és Miamiban is nyitott klubokat. Eleinte egy húsfeldolgozó üzemben dolgozott Sheffieldben, majd 1962-ben ugyanitt megnyitotta első klubját, amely valójában egy péntekenként kibérelt templom volt. A Beatles 1963-ban itt akart fellépni, de a jegyeladásokból egyértelművé vált, hogy a koncertet nagyobb helyen kell majd megtartani.

Még ugyanebben az évben Stringfellow megnyitotta ugyancsak Sheffieldben a második szórakozóhelyét, ez volt a Blue Moon. Itt fellépett többek között Rod Stewart, Freddie Starr és a The Kinks is. A rá egy évre ugyanitt megnyitott King Mojo Clubban, ha lehet, akkor még nagyobb nevek léptek fel, többek között Tina Turner, Elton John, a Pink Floyd is megfordult itt.

Peter Stringfellow a nyolcvanas években költöztette át a székhelyét Londonba, ahol megnyitotta a Stringfellows Covent Gardent. A klub híres volt VIP vendégeiről, tévés személyiségek, A-listás színészek és modellek és a rájuk vadászó paparazzik fordultak meg itt. A nightclub különlegességének számítottak a Kabaré angyalai, heti háromszor sztriptztáncosnők táncoltak az asztaloknál.