[{"available":true,"c_guid":"f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","shortLead":"Harminckétezer focis matricát vittek el a fegyveres rablók.","id":"20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6178b86-84e4-4063-9989-d65523633da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48b7b295-2bae-426c-b384-58352c128043","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Nem_akartak_Paninimatricakat_cserelgetni_inkabb_kiraboltak_a_nyomdat","timestamp":"2018. június. 07. 10:52","title":"Nem akartak Panini-matricákat cserélgetni, inkább kirabolták a nyomdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós időben érzékelő ingatlanközvetítők szerint mára lecsengett a trend. Néhány hely és típus akad csak, ahol még árnövekedés figyelhető meg. A nagyobb gond a kínálat összetételével van.","shortLead":"Miközben az eladók egy jelentős része még mindig az ingatlanpiaci áremelkedés bűvöletében él, a folyamatokat valós...","id":"20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff4f66f0-f428-4eed-b0a7-b661b875b8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee601001-cc1f-4146-81ea-ad3b0c7cae0b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Az_aremelkedes_mar_megallt_a_kinalattal_vannak_gondok_az_ingatlanpiacon","timestamp":"2018. június. 07. 12:02","title":"Az áremelkedés már megállt, a kínálattal vannak gondok az ingatlanpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak ellenőrre, egy vonalon volt az összes eset több mint harmada.","shortLead":"Harlemi állapotokra panaszkodott a vasutas szakszervezet, a MÁV most válaszolt. Tavaly átlagosan négynaponta támadtak...","id":"20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462a7527-ed90-43fd-beac-cd3ba399d9cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464b18f9-2948-4d69-957d-32a118cb9e33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Elarulta_a_MAV_melyik_vonalakon_tamadjak_meg_a_legtobb_kalauzt","timestamp":"2018. június. 06. 16:52","title":"Elárulta a MÁV, melyik vonalakon támadják meg a legtöbb kalauzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább várni és a hozamok emelkedését érvényesítette a hitelkamatokban. A legrosszabb esetben ez azt jelenti, hogy aki egy hónapot várt, az ugyanazért a hitelért 4-6%-kal fizethet ki havonta többet. ","shortLead":"Sokáig nem volt mozgás a fogyasztóbarát lakáshiteleknél, azonban júniusban már a bankok egy része nem tudott tovább...","id":"20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb3aa66a-85c0-425d-aefa-7618f72fc1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd67637-5b4d-478a-8b85-8d3df3e1acaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Rossz_hir_a_keslekedoknek_dragulnak_juniusban_a_lakashitelek","timestamp":"2018. június. 07. 12:22","title":"Rossz hír a késlekedőknek: drágulnak júniusban a lakáshitelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de a fürdőben azóta is munkagépek dolgoznak. ","shortLead":"Egyelőre bizonytalan, mikorra készülhet el a Dagály strand. Eredetileg tavaszi időpontot ígértek az újranyitáshoz, de...","id":"20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a9b280e-b7e5-496d-8850-f4cf56c38a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da9d228-2d5f-4554-bce7-b13a242bdb81","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_a_vagyonkezelo_szerint_igenis_lesz_meg_valami_a_dagalybol_ebben_a_szezonban","timestamp":"2018. június. 06. 08:56","title":"A vagyonkezelő szerint igenis lesz még valami a Dagályból ebben a szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles csapatának szóló fehér házi meghívást. Az amerikai labdarúgás bajnokai közül ugyanis csak kevesen fogadták el az invitálást, s ezért Trump megsértődött. Az elnök magyar származású támogatója, Gorka Sebestyén is beszállt a vitába. Nem kellett volna.","shortLead":"Élénk szópárbaj dúl az USA-ban azt követően, hogy Donald Trump amerikai elnök lemondta az NFL-bajnok Philadephia Eagles...","id":"20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3f99d0b-eb62-4154-82f1-e29883fa96f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc19c6bb-5bd5-456a-b171-4d37fbc258f6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Jol_beszoltak_Gorka_Sebestyennek","timestamp":"2018. június. 06. 13:20","title":"Jól beszóltak Gorka Sebestyénnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","shortLead":"Havas Szófia a kormánylap hasábjain, a Magyar Időkön keresztül lő az egyik elnökjelöltre, Tóth Bertalanra.","id":"20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01173c57-e3b2-407f-ae01-691ce390d9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92171ff9-ba41-4329-9d1d-2cf1d151ae88","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Toth_Bertalant_tamadja_az_MSZPs_akit_korabban_a_kommunizmus_buneinek_tagadasa_miatt_jelentettek_fel","timestamp":"2018. június. 07. 13:59","title":"Tóth Bertalant támadja az MSZP-s, akit korábban a kommunizmus bűneinek tagadása miatt jelentettek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért többmilliós ellenkampányba kezdenek. ","shortLead":"A konzervatív Koch-testvérek is élesen bírálják az amerikai elnök vámtarifával kapcsolatos intézkedéseit, ezért...","id":"20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d6eb132b-4927-48ff-a7dc-c05f09943eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8003aa37-b13c-43f9-86ca-fa540743a545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180605_A_vilag_egyik_leggazdagabb_testverparja_is_szembemegy_Trumppal","timestamp":"2018. június. 05. 17:20","title":"A világ egyik leggazdagabb testvérpárja is szembemegy Trumppal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]