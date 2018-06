Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","shortLead":"A munkaadók minden korábbinál magasabb fizetést kínálnak a diákmunkásoknak, akikből viszont egyre kevesebb van. ","id":"20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8338d26c-3459-4d6c-8615-f2c67fd3087f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. június. 06. 20:10","title":"Diákmunkásból sincs elég, pedig műtőssegédnek is mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","shortLead":"Mekk Mesterről készült egy 15-20 centis alkotás. ","id":"20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40ee0bc9-c47a-447e-80a8-9bb24e52f92a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0c5b6b7-ab1a-44af-8284-9a4474fd35cf","keywords":null,"link":"/elet/20180606_Ujabb_miniszobor_tunt_fel_Budapesten_ezuttal_a_Szell_Kalman_teren","timestamp":"2018. június. 06. 13:37","title":"Újabb miniszobor tűnt fel Budapesten, ezúttal a Széll Kálmán téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési mérkőzést.","shortLead":"Politikai okokból Argentína lemondta a szombatra, Jeruzsálembe kiírt Izrael elleni labdarúgó-világbajnoki felkészülési...","id":"20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=497b28ac-c8d3-4aba-bb3e-47f37fd5ae6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16514658-9b84-4b4c-b434-5b7013abe30d","keywords":null,"link":"/sport/20180606_Az_izraelipalesztin_konfliktus_miatt_elmarad_Messiek_vbfoprobaja","timestamp":"2018. június. 06. 09:21","title":"Az izraeli-palesztin konfliktus miatt elmarad Messiék vb-főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","shortLead":"Szilágyi Zsófia Egy nap és Enyedi Ildikó Az én XX. századom című filmjét láthatja majd a fesztivál közönsége.","id":"20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43b50fba-f80c-4027-b890-9f02860bd4ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15484429-3e85-4819-8225-9489f558acef","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ket_magyar_film_is_szerepel_a_Sydneyi_Filmfesztivalon","timestamp":"2018. június. 06. 15:45","title":"Két magyar film is szerepel a Sydney-i Filmfesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"A napi átlagos költést tekintve jó vendégnek számítanak a magyarok Horvátországban, ahol az idei első öt hónapban harmadával több magyar fordult meg, mint tavaly – közölte a Horvát Idegenforgalmi Közösség budapesti képviseletvezetője.","shortLead":"A napi átlagos költést tekintve jó vendégnek számítanak a magyarok Horvátországban, ahol az idei első öt hónapban...","id":"20180606_Ennyit_kolt_a_magyar_vendeg_naponta_a_horvatoknal_csoda_hogy_szeretik","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcbaa06e-f66d-421b-af26-d17d6af2f8c3","keywords":null,"link":"/kkv/20180606_Ennyit_kolt_a_magyar_vendeg_naponta_a_horvatoknal_csoda_hogy_szeretik","timestamp":"2018. június. 06. 14:02","title":"Ennyit költ a magyar vendég naponta a horvátoknál, csoda, hogy szeretik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól.","shortLead":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg...","id":"20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f208591d-224c-4f16-a8d7-f55a5e24e18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","timestamp":"2018. június. 07. 10:03","title":"Kidobhatjuk az esernyőt? Már csinálják az újfajtát, amit nem kell fogni, hanem repül a fejünk fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő nagy újrahasznosító volt.","shortLead":"A festő nagy újrahasznosító volt.","id":"20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3030dd5-2077-429b-8df7-54439ec1ffa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6e72f5-37ec-491c-bd04-c02a9eb49a0f","keywords":null,"link":"/kultura/20180606_Ezt_talaltak_a_Picassofestmeny_alatt","timestamp":"2018. június. 06. 13:04","title":"Ezt találták a Picasso-festmény alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21c05ab-e978-4cde-b906-a96d8aaa9ce1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiskunmajsa közelében jól látható helyen egy rendőrnek látszó bábu várja az autózókat. Ne dőljön be neki.","shortLead":"Kiskunmajsa közelében jól látható helyen egy rendőrnek látszó bábu várja az autózókat. Ne dőljön be neki.","id":"20180607_On_is_latott_mar_ilyen_murendort_Video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e21c05ab-e978-4cde-b906-a96d8aaa9ce1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f069eccd-ff70-4d2a-8795-a415e287a47c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_On_is_latott_mar_ilyen_murendort_Video","timestamp":"2018. június. 07. 09:12","title":"Ön is látott már ilyen műrendőrt? Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]