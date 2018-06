Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae89be-bec5-4e8f-b83e-37c5fd1225fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Life is Strange az időt manipulálni képes fiatal lányról és társáról szól, akik egy eltűnt diák nyomába erednek. Az epizódokra oszló, több díjat is bezsebelt programot Androidra is elkészítik. ","shortLead":"A Life is Strange az időt manipulálni képes fiatal lányról és társáról szól, akik egy eltűnt diák nyomába erednek...","id":"20180605_android_life_is_strange_jatek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae89be-bec5-4e8f-b83e-37c5fd1225fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ed1ea9-d74e-4978-aded-edd2e8da2654","keywords":null,"link":"/tudomany/20180605_android_life_is_strange_jatek","timestamp":"2018. június. 05. 15:03","title":"Androidos mobilokra is letölthető lesz az egyik legjobb nyomozós videojáték – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen furcsa Európa-térkép előtt fényképezték le őt, s a Moszkva-barátnak tartott szélsőjobboldali Szabadságpárt (FPÖ) vezérét, Heinz-Christian Strache alkancellárt, illetve Sebastian Kurz néppárti kancellárt.\r

","shortLead":"Miközben Vlagyimir Putyin orosz államfő az országa elleni nyugati szankciók feloldásáért lobbizott Bécsben, egy egészen...","id":"20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8cb9a54f-4baa-42a4-bdf2-196eccd081f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f041b6d3-c3ff-40f9-bd69-e427c6ec3a2e","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Mi_lehet_ez_a_furcsa_Europaterkep_Putyinek_mogott","timestamp":"2018. június. 06. 09:43","title":"Mi lehet ez a furcsa Európa-térkép Putyinék mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást küldött a magyar hatóságoknak.","shortLead":"Sokat vizsgálódott az OLAF Magyarországon, és az esetek több mint kétharmadában talált valamit, ami miatt ajánlást...","id":"20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d448150-239b-4de7-899b-4eeeb0ba814a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccb80009-d4df-4ec2-af5a-c440c8ddf50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180606_Itt_a_friss_jelentes_nagyon_rossz_helyen_allunk_az_OLAFnal","timestamp":"2018. június. 06. 11:08","title":"Itt a friss jelentés, nagyon rossz helyen állunk az OLAF-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","shortLead":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","id":"20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678e92-7b51-4f2e-b2a3-109209a9d112","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 06. 06:25","title":"Putyin megdicsérte Trumpot, amiért hajlandó találkozni Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5","c_author":"Gomperz Tamás","category":"velemeny","description":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben az esetben igazán morbid reakció lenne. Vélemény.","shortLead":"Könyvek, mezek, poszterek rituális elégetése ritkán tekinthető a béke és a szeretet megnyilvánulásának, de ebben...","id":"20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a74533d4-96b7-4cdf-94a5-8822e55b06f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e969a15-16d0-40dd-87d3-e208d6946bdc","keywords":null,"link":"/velemeny/20180606_Gomperz_Tamas_Messi_es_a_zsidok","timestamp":"2018. június. 06. 09:54","title":"Gomperz Tamás: Messi és a zsidók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé fordult.","shortLead":"Az eddig hipermarketek fejlesztésére és üzemeltetésére koncentráló Immochan lakás- és irodapiaci fejlesztések felé...","id":"20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34eba5e0-e2ed-4a23-a41d-4cd95c0bd0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6747d5f2-52c4-446d-ab66-12ef85292d19","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180607_Lakasokat_epit_az_Auchan_Kecskemeten_mar_be_is_fejezett_egy_projektet","timestamp":"2018. június. 07. 11:33","title":"Lakásokat épít az Auchan, Kecskeméten már be is fejezett egy projektet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt kezdték építeni a közép-iráni Natanz városban. ","shortLead":"Az üzemet, ahol centrifugákat állítanak elő, még az atomprogram korlátozására született többhatalmi megállapodás előtt...","id":"20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5f24c1e-e296-4582-a7c1-c90d510c479b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9760416a-bbf7-4114-b925-ef97330b6893","keywords":null,"link":"/vilag/20180607_iranban_uj_urandusito_letesitmenyt_avattak","timestamp":"2018. június. 07. 05:32","title":"Nem vesztegeti az időt Irán: új urándúsító létesítményt avattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420652da-dd33-4502-844c-ad5243fb07bc","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A kapzsiság utat tör. Steven Spielberg szép emlékű popcorncsodájából az ötödik mozira csak a popcorn maradt. Hiába fényes a külseje, belül eléggé fonnyadt. Jurassic World: Bukott birodalom. Kritika.","shortLead":"A kapzsiság utat tör. Steven Spielberg szép emlékű popcorncsodájából az ötödik mozira csak a popcorn maradt. Hiába...","id":"20180607_Ennyi_dinot_meg_nem_latott_a_Fold_csak_az_a_baj_hogy_kitakarjak_a_filmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420652da-dd33-4502-844c-ad5243fb07bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3910b-5756-4482-b58d-6f2cc9157597","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_Ennyi_dinot_meg_nem_latott_a_Fold_csak_az_a_baj_hogy_kitakarjak_a_filmet","timestamp":"2018. június. 07. 14:00","title":"Ennyi dínót még nem látott a világ, csak az a baj, hogy kitakarják a filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]