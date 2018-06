Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül népszavazáson leváltották.","shortLead":"A háromszoros egyetemi erőszakoló fél év börtönt kapott, a kaliforniai bíró ellen petíció indult, és végül...","id":"20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"829badb8-5ee5-4a22-bce6-e2c6f17659c6","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_Levaltottak_a_birot_aki_enyhe_iteletet_hozott_egy_eroszakolasi_ugyben","timestamp":"2018. június. 06. 17:47","title":"Leváltották a bírót, aki enyhe ítéletet hozott egy erőszakolási ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni. Egyik sem engedett, csak üzengettek egymásnak, végül nem nyújtottak egymásnak békejobbot.","shortLead":"Száz méterre volt egymástól Márki-Zay Péter és Lázár János, igaz, másik helyen, csak a főtéren kellett volna átsétálni...","id":"20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d417a92c-6a9b-41a0-933a-dec6852d0926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e62fc03-2e7d-41b6-b4a4-e2cb8ba44b3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Bohozatba_fulladt_a_LazarMarkiZay_bekejobb","timestamp":"2018. június. 07. 16:07","title":"Bohózatba fulladt a Lázár és Márki-Zay békülési találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb szövetségesei és gazdasági riválisa, Kína ellen. Elképzelhető a büntetővámok eszkalációja, az amerikai fenyegetés előtti meghátrálás, de Trump hangulatváltása is.\r

","shortLead":"Kiszámíthatatlanul alkudozó üzletemberként hirdetett kereskedelmi háborút Donald Trump az USA legfontosabb...","id":"20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9223aa-23bc-464a-a02c-d59630c45dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b349ef-8616-48c9-9453-a29ee4339518","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180607_Az_elso_lovesek_Amerika_es_Europa_kozott","timestamp":"2018. június. 07. 14:18","title":"Az első lövések Amerika és Európa között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. Videó.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint még korai véleményeznie a törvényjavaslatot. Videó.","id":"20180607_Ader_a_Stop_Sorosrol_neki_meg_nem_osztottak_lapot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9437439e-392c-4ce4-b3b6-72882ffc62dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aefc40c-af23-438e-8941-50e5c46b76ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Ader_a_Stop_Sorosrol_neki_meg_nem_osztottak_lapot","timestamp":"2018. június. 07. 09:47","title":"Áder a Stop Sorosról: neki még nem osztottak lapot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","shortLead":"A magyar válogatott csapatkapitánya a Fehéroroszország elleni felkészülési mérkőzésen sérült meg.","id":"20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649f3a1f-b45d-4278-bf39-0bcca7d22b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178c0604-c979-499a-9dfb-6bc22730115d","keywords":null,"link":"/sport/20180607_csak_mankoval_tud_kozlekedni_dzsudzsak_balazs","timestamp":"2018. június. 07. 08:51","title":"Csak mankóval tud közlekedni Dzsudzsák Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","shortLead":"A helyszínre csaknem 100 tűzoltó vonult ki 15 autóval.","id":"20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e483ddb2-107f-4337-b33a-8a159499a700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d50ef54-ea11-440b-b6e8-6349b2c0a4ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_langol_egy_otcsillagos_hotel_londonban","timestamp":"2018. június. 06. 17:35","title":"Lángol egy ötcsillagos hotel Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás nélkül, mintegy kopipészttel beépítették saját platformjukba. De ez nem minden: a jövőben sokkal nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni a zenés tartalmakba.","shortLead":"A Snapchat után a klipek készítésére alkalmas musical.ly ötletét is megirigyelték Zucerbergék és különösebb gondolkodás...","id":"20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9e1aac0-310d-4e66-9f95-97bbf7c1b4fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d65b5bd-beb9-4d85-85b4-4a882b04d1d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_musically_facebook_elo_video_zenes_klip_lip_sync_live","timestamp":"2018. június. 06. 17:03","title":"(Másolt) újdonság a Facebookon: jön a funkció, amellyel bátran karaokézhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek is nyilvánosságra kerültek. A meteorológusok értetlenül állnak az eset előtt.","shortLead":"Komoly jégesőbe keveredett az American Airlines egyik vasárnapi járata. A szerencsétlenül járt repülőgépről fényképek...","id":"20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64a59a4a-9013-4bed-94ac-0ff425d8bbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1173640-2fd4-4788-bc2f-438dad28e36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_american_airlines_aa1897_jegeso","timestamp":"2018. június. 06. 11:03","title":"Éppen 10 000 méteres magasságban repült a gép, amikor egy nagyon durva jégviharba keveredett – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]