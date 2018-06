Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef82d023-1288-48a9-b746-e6414c6bb8bd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Szaturnusz gyors tengelyforgása miatt sarki fény látható délben a bolygón egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","shortLead":"A Szaturnusz gyors tengelyforgása miatt sarki fény látható délben a bolygón egy nemzetközi kutatócsoport szerint.","id":"20180606_szaturnusz_sarki_feny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef82d023-1288-48a9-b746-e6414c6bb8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890b7e65-e19c-4489-bdf0-f7090ed96e7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_szaturnusz_sarki_feny","timestamp":"2018. június. 06. 12:03","title":"Ez valami gyönyörű lehet: sarki fény ragyog délben a Szaturnuszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt kormányváltást. Azt már 2014-ben is tudta, hogy az MSZP-ben vannak fideszes hatások, de hogy az LMP-ben is, csak nemrég derült ki számára. Szerinte a Fidesz a kampányban nem megszólította a népet, hanem félelmet keltett az emberekben, róla pedig szám szerint 800 magánéleti lejárató cikket közöltek.","shortLead":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt...","id":"20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a83d0-160b-439a-8c6a-8c872f3b3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","timestamp":"2018. június. 07. 08:40","title":"Juhász Péter: Az MSZP-t a Fidesz pénzeli és az LMP-t is befolyásolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f3c6d-4681-4f42-8047-fc62331eb0ac","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Jobbik három képviselője a kormány alaptörvénymódosításában szeretné végleg megszüntetni a letelepedési kötvényeket, de indítványuk elfogadására nincs esély.","shortLead":"A Jobbik három képviselője a kormány alaptörvénymódosításában szeretné végleg megszüntetni a letelepedési kötvényeket...","id":"20180607_A_Jobbik_becsempeszne_az_alaptorvenymodositasba_a_letelepedesi_kotveny_betiltasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f3c6d-4681-4f42-8047-fc62331eb0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73ad0cf7-a9ab-45a5-a7ca-ce623f6b86d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_Jobbik_becsempeszne_az_alaptorvenymodositasba_a_letelepedesi_kotveny_betiltasat","timestamp":"2018. június. 07. 13:17","title":"A Jobbik becsempészné az alaptörvénymódosításba a letelepedési kötvény betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38cc5464-1c34-4c6e-998f-f92bd13f550e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen.","id":"20180607_kifosztottak_az_ev_madaranak_feszket_a_pilisben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38cc5464-1c34-4c6e-998f-f92bd13f550e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff3d12d-3a8d-4ccd-9a19-2b7274c2ba4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_kifosztottak_az_ev_madaranak_feszket_a_pilisben","timestamp":"2018. június. 07. 06:14","title":"Kifosztották az év madarának fészkét a Pilisben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","shortLead":"Putyint meglepték Észak-Korea lépései, amelyeket a kommunista ország a feszültségek enyhítése érdekében tett.","id":"20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad72382-16a1-48de-81e6-0cbfa6a05d59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77678e92-7b51-4f2e-b2a3-109209a9d112","keywords":null,"link":"/vilag/20180606_putyin_megdicserte_trumpot_amiert_hajlando_talalkozni_kim_dzsong_unnal","timestamp":"2018. június. 06. 06:25","title":"Putyin megdicsérte Trumpot, amiért hajlandó találkozni Kim Dzsong Unnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","shortLead":"Véletlen egybeesésnek tartja, hogy az elmúlt években a Fidesznek kedvező nyilatkozatokat tett. ","id":"20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01deabfd-1d38-453d-8b64-6ab0d4938a1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"977e3758-9d4a-4c55-98b2-8eec5ef76d0a","keywords":null,"link":"/itthon/20180606_Zuschlag_Janos_megdicserte_Orban_Viktort_es_Habony_Arpadot_is","timestamp":"2018. június. 06. 13:35","title":"Zuschlag János megdicsérte Orbán Viktort és Habony Árpádot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","shortLead":"Tíz éve halt meg Sánta Ferenc.","id":"20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5d42d2-be59-4590-8888-31f55ddaf3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d67907-49ef-4783-972e-8b269734c669","keywords":null,"link":"/kultura/20180604_A_kiszolgaltatott_egyen_es_a_hatalom_viszonyat_kutatta_Santa_Ferenc_Az_otodik_pecset_Husz_ora_Fabri_Zoltan","timestamp":"2018. június. 06. 08:55","title":"A kiszolgáltatott egyén és a hatalom viszonyát kutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg használóját az esőtől vagy éppen a napsugaraktól.","shortLead":"Drónhajtású ernyőt fejlesztett ki egy japán cég, amely szerint a speciális ernyő a fej felett lebegve óvja meg...","id":"20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2853ab-97a8-4848-842b-f3c11c0a3207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f208591d-224c-4f16-a8d7-f55a5e24e18c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_dronernyo_esernyo_napernyo_dron_asahi_japan","timestamp":"2018. június. 07. 10:03","title":"Kidobhatjuk az esernyőt? Már csinálják az újfajtát, amit nem kell fogni, hanem repül a fejünk fölött – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]