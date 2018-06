Nehéz megkerülni a könyveket ezekben a napokban: zajlik az Ünnepi Könyvhét és a Margó Irodalmi Fesztivál is. És ha már itt tartunk, nyár van, a nyaralást pedig nehéz olvasás nélkül elképzelni. Vagyis lehet, de nem érdemes. Ezzel az egyszerű koncepcióval választottunk ki néhány könyvet, amely alkalmasnak tűnt arra, hogy utazásnál, strandolásnál, esetleg az erkélyen értelmes, szórakoztató társaságot nyújtson. A válogatást rendhagyó módon a borítók felől indítottuk: hagytuk, hogy a választásban a színek és formák vezessenek, a külcsín alapján próbáltuk meg kitalálni, hogy egy könyv mennyire ígér igazi nyári olvasmányélményt. Van, amit eltaláltunk, van, amit nem. Összegyűjtöttük őket, hogy a nyaralók biztosra menjenek.

Bendl Vera: A másik férfi

Az elsőkötetes Bendl Vera könyvének a borítója egyértelműen olyan ígéretet sugall, hogy belelapozva kiszakadhatunk majd a valóságból, és mi másra vágyna az ember vakáció idején. A grafikai megoldás egyfajta heteronormatív jin és jang harmóniában fogant: a székre hanyagul odavetett férfizakó előtt néhány még hanyagabbul odavetett női fehérneműt látunk, és ezt a képi világot visszhangozzák a betűk is: a szerzőben a nőt, a címben a másik férfit kapjuk meg.

Bendl Vera novellái nem könnyű olvasmányok, épp azért, mert rengeteg kapcsolódási pontot találhat bennük az olvasó. Olyan pontokat, amelyekkel nem könnyű szembenézni. A fülszöveg szerint az írások azt feszegetik, hogy a határ a hűség és a hűtlenség között nem mindig egyértelmű, és tulajdonképpen kapcsolatok megszületésének, felbomlásának a történeteit kapjuk olyan finom rezdüléseken keresztül, amelyek a pillangóhatásra emlékeztetnek: jelentéktelennek tűnő apróságok indítanak el olyan folyamatokat, amelyek aztán alaposan felrázzák az emberi kapcsolatokat. Aki rózsaszín történetekre számít a borító alapján, az csalódni fog, aki viszont nyaralás alatt is szeret beleveszni az emberi kapcsolatok labirintusaiba, annak tökéletes választás lesz. (Gondolat Kiadó, 3200 Ft)

V. É.

Eric Weiner: A zsenialitás földrajza

Mivel az utazó tematika azonnal átjön a címlapból, akár a könyv címét, akár az alcímét, akár a grafikai megoldást vesszük, ki lehet jelenteni, hogy Eric Weiner könyve kézbe ugrik, ha a nyaraláshoz keresünk valamilyen olvasnivalót. A borító egyszerre játékos és tankönyvszerű, vagyis egyszerre ígér szórakozást és ismeretterjesztést, ami kifejezetten ígéretes kombináció egy olyan vakációhoz, ahol az aktív pihenést nem csak fizikai, hanem szellemi feltöltődéssel is azonosítjuk. A fülszöveg egyenesen szellemi kalandozást ígér, ami szintén tökéletes nyári program.

Weiner könyvét olvasni kicsit olyan, mintha egy művelt, vicces, szórakoztató és világot látott emberrel beszélgetnénk (vagyis ha már épp elegünk van a velünk nyaraló rokonokból, barátokból, tökéletes társaság). A stílusában nincs semmi távolságtartó, és pont befogadható mértékben vegyíti a különböző tudományterületeket, a történelmet, a pszichológiát, a szociológiát az útleírással. Athéntól a Szilícium-völgyig hét városban járt utána annak, hogy milyen körülmények között lesznek ezekből a helyekből kulturális, politikai, technológiai csomópontok, amelyek aztán kitermelik magukból a zseniket. Szóval, ha mozgósítani akarjuk a bennünk élő felfedezőt, és nemcsak pihentebbek akarunk lenni a vakáció után, hanem okosabbak is, Weiner könyve jó választás, és még a borítójával sem ver át. (HVG Könyvek, 4200 Ft)

V. É.

Katja Pantzar: Sisu és én – Hogyan találtam meg önmagam?

Lelki és szellemi feltöltődés gyanánt éppen megfelelő olvasmány lehet a nyárra Katja Pantzar finn származású, kanadai újságíró könyve. Már a Sisu és én borítója is arra csábít, hogy elmerüljünk benne a szabadságunk alatt: letisztult grafika, pasztellszínek, egy férfi a csónakjáról fejest ugrik egy tóba. Pont erre a felszabadult érzésre vágyunk a mókuskerékből kiszakadva, jó lenne valahol távol a természetben és távol mindenkitől csobbanni egyet, felfrissülni.

Pantzar szövege ugyanezt a szellemi üdeséget kínálja, megmutatja nekünk a finn néplélek előnyös oldalát. A sisu egy olyan kifejezés, amely a finn nemzeti felfogást tükrözi. Magában foglalja a bátorságot, a kitartást, az elszántságot és az ösztönös küzdést olyan helyzetekben is, amikor nem úgy haladnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. A sisu az egészséges közöny szinonimája, úgy is mondhatnánk, hogy a stresszkezelés receptje.

Az író a pörgős torontói életéből, egy kisebb munkahelyi kiégés után kerül Helsinkibe, ahol radikálisan megváltozik az életmódja, elkezd úgy élni, ahogy a finnek. Hirtelen nem lesz hideg a mínusz tíz fok a biciklizéshez, és a jeges tengervizet is el tudja viselni, ha utána beülhet a társasági életi egyik központjába, a szaunába. Rákap az erdei sétákra, a divatos diétákról áttér a mindennapi mozgásra, örömét leli a hólapátolásban és a gereblyézésben. Nem kell a keleti filozófiákhoz fordulnia, hogy a zaklatott nagyvárosi élete után derűs nyugalmat találjon, és elhiggye magáról, hogy fizikálisan és mentálisan is képes leküzdeni az elé gördülő akadályokat. Elég csak Finnországig utaznia.

Biztosan állíthatjuk, hogy néhány pihenéssel eltöltött szabadnap és a könyv elolvasása után lelkileg felvértezve szállhatunk vissza a mókuskerékbe. (Jaffa Kiadó, 3490 Ft)

Cs. H.

Magyar mesék lázadó lányoknak – 25 nő története

Feltűnően színes borító, amin a Magyar népmesékre emlékeztető betűtípust keverik a reklámtáblák neonbetűivel és az avantgárdot idéző grafikával. A könyvről tehát ordít, hogy itt a megszokottól eltérő, forradalmian újszerű meséket kapunk. A borító vonzza a szemet, olyan, mint a kipakolt csokik a pénztárgépnél: muszáj elvenni egyet a polcról, kéri a gyerek.

Ezzel azonban jobban járunk, mint a csokival, a mesegyűjtemény az egyik legjobb választás, ha a nyaralás idejére nagyobbik gyerekünknek könyvet nyomnánk a kezébe.

A Magyar mesék lázadó lányoknak 100 százalékosan női könyv, de nem csak lányoknak szól, a fiúk is nyugodtan beleolvashatnak. A kötet hat szerzője és tizenkét illusztrátora mind nő, és 25 olyan, egykor élt vagy kortárs nő életét mutatják be, akik életműve és életfelfogása inspiráló lehet a mai fiatalok számára is. Annyiban nem forradalmi a válogatás, hogy nem eredeti az ötlet: a könyv a Favilli-Cavallo szerzőpáros Esti mesék lázadó lányoknak című mesegyűjteménye alapján született meg. Ám annyiban mégis újszerű, hogy Michelle Obama, Jane Austen és Coco Chanel helyett most magyar hősnőkkel azonosulhatnak az olvasók. Többek között megismerhetjük a szegény kisgyerekeknek óvodákat nyitó Brunszvik Teréz, a nőkhöz fűződő kapcsolatait nem titkoló Gobbi Hilda, az első magyar mérnöknő, Pécsi Eszter, és a kerekesszékben élő Hozleiter Fanny, azaz a Mosolykaként ismert blogger életét is.

Nincs korhatáros ajánló a könyvben, de mi a 12-15 év közötti gyerekeknek javasolnánk, és a legjobb talán az lenne, ha szülőként odahasalnánk a gyerek mellé a strandon a plédre. A hősnők élete általában nem volt egy leányálom, így nem árt, ha van egy felnőtt, aki elmagyarázza a gyereknek, mi az a haláltábor vagy nőmozgalom. (Móra Könyvkiadó, 2999 Ft)

Cs. H.

Bill Clinton – James Patterson: Az elnök eltűnt

A borítón a mindenki által jól ismert Fehér Ház. Odabenn ég a villany, nyilván szorgosan dolgozik az elnök és csapata, miközben a külső világ sötét árnyai veszik körül a demokrácia e jelképes épületét. A betűtípus is komoly, már-már hivatalos, messziről nézve akár egy politikai elemző kötet is lehetne. De az egyik szerző az „amerikai Nemere”, a népszerű, sok műfajban író ponyvaszerző, James Patterson, úgyhogy innentől már inkább egy szokásos politikai krimire gondolhatnánk. (Naná, hogy a Kártyavár mindenkinek beugrik, aki meglátja a kötetet.) Amitől érdekessé kezd válni az ismerkedés a regénnyel, az az, hogy van ott egy másik szerző is, bizonyos Bill Clinton, az Egyesült Államok volt elnöke. Úgyhogy korántsem szokványos kriminek ígérkezik Az elnök eltűnt, hiszen a társzerző olyan információk birtokában van, amiről egy mezei krimiíró álmodni sem tud.

A történetben egy durva internetes támadás fenyegeti Amerikát és az egész világot, ilyen körülmények között kellene helyt állnia az elnöknek. Clinton a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy elnöknek lenni a világ legnehezebb munkája. „Szeretném, hogy az emberek tudják, hogy az elnök valódi ember, aki valódi munkát végez. Olyat, ami számít. Döntéseket hoz, amelyek befolyásolják az életedet.” Egyébként ő is szerette a Kártyavár című sorozatot, de úgy vélte, az nem azt mutatja be, hogy a Fehér Házban is hús-vér emberek dolgoznak. „Azt gondoltam magamban, mikor ezeket néztem, hogy istenem, egy csomó ember azt hiheti, hogy tényleg ez megy, hogy a fehér házi emberek más embereket ölnek, hogy talán még az elnök is megölt valakit.”

Tehát, miután kifürödtük magunkat és lehuppanunk a strandlepedőre, megtudhatjuk, hogy a hús-vér nagyemberek mit kezdenek a kiberbűnözéssel. Kell ennél jobb program, amíg el nem álmosodunk a napon? (21. Század Kiadó, 3990 Ft)

B. I.

China Miéville: A város és a város között

Esős üvegfalon túl, hideg kékes meg beteg sárga színek: egy jellegtelen bőrkabátos férfi áll a futurisztikus felhőkarcolók és a lepusztult lakóházak előtt. Az előtte elterülő víztócsában tükröződik a város – illetve ha jobban megnézzük, két város képe látszik. A város és a város között már a borítóval meghívja a krimihangulatot, egészen pontosan a noir elemeket. A két világ egymásba csúszása pedig sejtet némi fantasztikumot is. Ezzel meg is vett, nekem pont erre van szükségem egy nyári napon a strandon, míg a barátok kártyáznak, én meg mellettük olvasok a fák alatt.

Bár igazából csalok, mert tudom, ki a szerző, volt szerencsém korábban China Miéville Armada című regényéhez, és csak kapkodtam a fejem az író részletgazdag világteremtő képessége, sűrű történetszövése, összetett figurái miatt. Mieville az egyik legmenőbb kortárs zsánerszerző, akinél csak a nyugtalanító fantasztikum állandó, egyébként tudatosan váltogatja a műfajokat: fantasy, western, sci-fi – vagy épp a nyomozási folyamatot aprólékosan bemutató krimi.

A város és a város között a fiktív kelet-európai Besźelben játszódik, ahol Borlú felügyelőt egy meggyilkolt nő holttestéhez riasztják. Az izgalmas fordulatokkal felépített nyomozás során viszont kibomlik az is, amiben Miéville igazán jó: elegánsan bevezetni és mozgatni a történtben az általunk ismert világon túlmutató elemeket. Besźel utcáin ugyanis áttűnik egy másik város, és a nyomok éppen oda vezetnek, illetve a két város közti hasadékban megbújó rejtélyek felé. (Agave Könyvek, 3680 Ft)

S. A.

Lőrinczy Judit: Elveszett Gondvána

Pár éve megfogadtam magamnak, hogy lehetőleg felváltva olvasok hazai és külföldi szerzőket. Így jött most szembe Lőrinczy Judit második regénye, az Elveszett Gondvána. A borító illusztrációja simán elférne egy meséskönyvben: sárga virágos réten egy kalapos-mellényes alak áll háttal nekünk. A két keze egy hosszában kifeszített kötélen nyugszik, ő maga a távolba néz, ahol a hegyek fölött egy sárkányszerű lény repül az égen. A képhez lágy tónusokat és kaligrafikusabb betűtípust választottak, összességében klasszikusabb, talán portal vagy esetleg urban fantasyt ígér.

Ez a benyomás egy kicsit meglep, mert a szerző előző regénye, a komor és nyomasztó Ingókövek után éles a váltás. Az Ingókövek Sztálingrád ostromáról szólt, amiben Lőrinczy mágikus realista elemekkel ötvözte a húsba vágó naturalizmussal feldolgozott történelmi eseményeket. Aztán éppen ez az ellentmondás csigázza fel a kíváncsiságomat. Ha az Ingóköveket ősz vagy tél végére ajánlanám, ez lehet a nyári könyv.

Az Elveszett Gondvána fiktív világba vezet, ahol egy zárt tartomány látszatbékéjét borítja fel egy fiatal tudós kutatása: Abe a határokon túl elterülő vidéket keresi, ahol megzavarodik a valóság. Lőrinczy nagy erénye az erőteljes atmoszférateremtő képessége, és ahogy a karaktereken keresztül bemutatja a fővárosban feszülő társadalmi ellentéteket. A trükk az, hogy ezek valójában nagyon is ismerős szociális és belpolitikai problémák, a fantasyba emelve éppen csak csavar egyet rajtuk, hogy kicsit más szemmel nézzünk rájuk. (Gabo Kiadó, 3990 Ft)

S. A.

Szakítós – novellák, életek, könnyek

Ha a lefoglalt nyaralásra végül nem a párjával megy, pedig korábban még úgy volt, hogy vele fog, akkor ez a könyv egyszerűen a kezébe ugrik majd a boltok polcáról. Az eredetileg kamaszoknak, fiatal felnőtteknek szóló antológia – benne 19 kortárs író nagyszerű novellájával – nem mást feszeget, mint a szakítást. Baráttal, barátnővel, néhol házastársakkal, hobbival, szülőfölddel, és bármivel, ami úgy kirántja a lábunk alól a talajt, hogy félünk, sose épülünk fel a megrázkódtatásból. A fiatalabbaknak jó kapaszkodó az útkereséshez, a felnőtteknek meg kicsit olyan, mint a Szólíts a neveden, nem tudunk nem az első (vagy a későbbi), gyötrelmes szerelmekre gondolni tőle.

A Szakítósban többek között Dragomán György, Berg Judit, Garaczi László, Karafiáth Orsolya, Szabó T. Anna, Tasnádi István ír arról, milyen érzés ráébredni arra, hogy az életünk már soha nem lesz ugyanolyan. Nem csak a különböző stílusban megírt novellák miatt zseniális a könyv, hanem mert megjelenik benne többféle szemszög is, az elhagyó, az elhagyott, a hűtlen, a megcsalt és a felelőtlen is. „Kicsit halj bele, aztán rázd meg magad, és menj tovább!” – áll a könyv borítóján. És tényleg: közhely, de a keserves küzdelem – és a tanulságok levonása után –, még valami igazán jó is jöhet. (Menő Könyvek, 2990 Ft)

Cz. F.

Cecelia Ahern: Lantmadár

Kellemes kikapcsolódást nyújthat a forró nyári napokon Cecelia Ahern vadonatúj, Lantmadár című könyve is, amely gyönyörű, selymes borítóval érkezett a könyvesboltok polcaira. A főhős, Laura a nagyvilágtól elzárva él Írország délnyugati részén, a legnagyobb harmóniában a természettel. A lány nem csak emiatt különleges: bármilyen hangot tud utánozni, akárcsak az Ausztráliában őshonos lantmadár. Laura egy nap találkozik egy dokumentumfilmes forgatócsoporttal, amelynek az egyik tagja különösen jóképű: Dublinba utazik velük, a nyüzsgő nagyvárosban pedig hirtelen szemben találja magát a közösségi médiával, a tehetségkutatókkal, és persze kismillió elvárással.

Ahern 21 éves volt, amikor megírta első könyvét Utóirat: Szeretlek! címmel, a filmes feldolgozás aztán egy csapásra híressé tette őt. Azóta több mint tizenöt regényt írt, az Ünnepi Könyvhéten kígyózó sorok vártak egy-egy aláírására. A Lantmadár elsősorban nem romantikus könyv, sokkal inkább szól arról, milyen kihívásokkal kell megküzdenünk, ha skatulyába akarnak zárni minket, és persze az örök problémát is feszegeti: hogyan éljünk békében a környezetünkkel és önmagunkkal? (Athenaeum Kiadó, 2999 Ft)

Cz. F.