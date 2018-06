A Live It Up című hivatalos foci vébé-videóklipben egy sor budapesti helyszín észrevehető: többször is feltűnik az Óbudai-szigetre vezető K-híd, illetve a Flórián téri szalagház is. A focisták a Közvágóhíd közelében található, szétgraffitizett Nagyvásárcsarnokban is labdázgatnak, az egyik belvárosi kis utca hátterében pedig a Vörös tér emblematikus épületei tűnnek föl díszletnek.

De a jellegzetes budapesti sárga villamos sem maradhatott ki a klipből: a kiskörúti villamos mellett a Madách tér vonalában dekázik éppen a labdával az egyik focista. A videóklip itt nézhető meg:

Persze több oroszországi helyszín is feltűnik a videóban, plédául a hatalmas toronyházak, vagy a gigantikus stadion például nem budapesten látható - utóbbi bármily furcsa is. Ezzel Katy Perry Firework című száma után borítékolható, hogy egy jó darabig ismét Budapest utcáit fogja nézni a világ.

