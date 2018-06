Az HBO gyártásában készült el a Robin Williams életét feldolgozó dokumentumfilm, a Robin Williams: Come Inside My Mind. A film a Williamsszel készült interjúkból, a zseniális színpadi alakításainak részleteiből, valamint az egykoron hozzá közel álló emberekkel készült beszélgetésekből áll össze. Megszólal többek között Steve Martin és Billy Crystal is, és természetesen mindenki arról áradozik, hogy Robin Williamst az isten is színpadra teremtette.

A színész fia, Zak Williams is nyilatkozott a készítőknek, a trailerben azt mondja, hogy az édesapja sosem érezte magát kifejezetten sikeresnek, holott Zak szerint Robin Williams volt a legsikeresebb ember, akit valaha ismert. Az előzetes finoman megpendíti azt is, hogy mit gondol Williams a saját művészetéről: "az őrületnek csak egy kis szikrája adatott meg neked, és ha azt elveszted, akkor semmi vagy".

A film – a sok humoros jelenet bevágásával együtt is – minden bizonnyal szívszorító lesz, hiszen tudjuk, hogy a mindenki által imádott és zseniális Robin Williams 2014 augusztusában végül önkezűleg vetett véget az életének.

2015-ben Susan Williams egy interjúban elmondta, hogy férje a demencia egyik formájában, Lewy-testes betegségben szenvedett. Ez a kór tüneteiben hasonlóságot mutat az Alzheimer-, illetve a Parkinson-kórral, de már a betegség kezdetén jelentkeznek tartós vizuális hallucinációk, amelyek mellé ritkán akusztikus hallucinációk is társulnak. A Lewy-testes demenciára továbbá jellemző az is, hogy a páciens szellemi és fizikai állapota erősen ingadozik. Különösen a figyelme és az ébersége változik jelentősen és gyorsan a nap folyamán – van, hogy teljesen éberek és élénkek, aztán egyszer csak hirtelen magukba fordulnak, zavarodottá válnak, és elveszítik tájékozódóképességüket.