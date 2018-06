Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más is van a háttérben. ","shortLead":"Állítólag össze akarják vonni a májusában esedékes európai parlamenti képviselőválasztással, de sajtóhírek szerint más...","id":"20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=815384b4-4d90-49ac-a0c5-b36ed35adc66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f83b9ec-42b5-4900-8942-eb21f8fdffdb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_Fideszben_allitolag_azon_gondolkodnak_hogy_elorebb_hoznak_az_onkormanyzati_valasztast","timestamp":"2018. június. 08. 13:10","title":"A Fideszben állítólag azon gondolkodnak, hogy előrébb hoznák az önkormányzati választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy siker volt a Curiosity Mars-járó múlt heti fúrása, a minta elemzéséből pedig nagyon fontos dolgot tudtak meg a NASA szakemberei.","shortLead":"Nagy siker volt a Curiosity Mars-járó múlt heti fúrása, a minta elemzéséből pedig nagyon fontos dolgot tudtak meg...","id":"20180607_nasa_curiosity_mars_marsi_elet_szerves_vegyuletek_metan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c019800e-37d8-4bc0-aa65-c734cf1dab99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85153c8-45e0-48bc-8793-e42b6b37f0ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_nasa_curiosity_mars_marsi_elet_szerves_vegyuletek_metan","timestamp":"2018. június. 07. 22:03","title":"Óriási felfedezést tett a NASA: adottak lehettek az élet feltételei a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy résztvevő szavai szerint a “szuperluxi” vacsorát az V. kerületi Ybl-palotában tartották, egy körülbelül 50 fős körnek.","shortLead":"Egy résztvevő szavai szerint a “szuperluxi” vacsorát az V. kerületi Ybl-palotában tartották, egy körülbelül 50 fős...","id":"20180608_Luxusvacsoran_unnepelte_meg_Orban_Rahel_es_kore_hogy_mostantol_ovek_a_divat_vilaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=852d0603-74e5-480f-99ec-f19bf9e7bf57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163c856f-d214-4bce-a6a7-b29475e945bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Luxusvacsoran_unnepelte_meg_Orban_Rahel_es_kore_hogy_mostantol_ovek_a_divat_vilaga","timestamp":"2018. június. 08. 06:27","title":"Luxusvacsorán ünnepelte meg Orbán Ráhel és köre, hogy mostantól övék a divat világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be és melyik hihetetlennek tűnő híreket jobb, ha komolyan veszi.","shortLead":"Bőven keringtek kamugyanús hírek az elmúlt hetekben is a Facebookon. Egy rövid kvízből kiderül, mely álhíreknek dőlt be...","id":"20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29459e57-fb26-4639-b08b-d96112068a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1c84fb-cd11-4472-970f-ffbc0085189a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180606_urban_legends_majusi_hoaxkviz","timestamp":"2018. június. 06. 20:03","title":"Ez kamu, vagy tényleg újra kell most indítani az otthoni wifi routereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade6c0e-1255-483b-a976-2c31143fc201","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Orsolics Zénó fiatalon, egy hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített. A bentlakásos terápia alatt úgy érezte, már túl hosszú a veszteséglista ahhoz, hogy szembenézzen azzal, mit tett. Ma már diplomás szakemberként, üzleti és magánéleti coachként segíti a mélyponton lévő fiatalokat és felnőtteket, és idén 20 éve józan.","shortLead":"Orsolics Zénó fiatalon, egy hat éven át tartó, kis híján halállal végződő drogkarrier alatt szinte mindent elveszített...","id":"20180606_orsolics_zeno_fuggoseg_drog_fuggoseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ade6c0e-1255-483b-a976-2c31143fc201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843396cc-fee1-4237-9aa3-43292d20bc06","keywords":null,"link":"/elet/20180606_orsolics_zeno_fuggoseg_drog_fuggoseg","timestamp":"2018. június. 06. 20:00","title":"„Úristen, a fél életemet elcsesztem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története a Microsoft új, ingyenes játékának, amely a padlógáz szerelmeseinek kedvez, és amely egyre több országban válik letölthetővé. Ha Windows 10-et használ, hamarosan ön is megkaphatja.","shortLead":"Nem jelezték, nem adtak ki ezzel kapcsolatban semmit, egyszer csak bejelentették, hogy kész van. Ez a gyors története...","id":"20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29b3c175-0f94-441f-a281-edd6cb5a5457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29e68966-7d6b-4bfa-aa2c-292f3e81c015","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_microsoft_studios_windows_10_miami_streets_autoversenyzos_jatek","timestamp":"2018. június. 07. 20:03","title":"A Microsoft titokban csinált egy ingyenes játékot azoknak, akiknek Windows 10 van a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d97b9f8-6d72-4cce-8d6d-41140af70e86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Európában Magyarország a harmadik legrosszabb eredményt, hozta, nálunk csak Oroszországban és Litvániában nyilatkoztak elutasítóbban a kérdésről.","shortLead":"Európában Magyarország a harmadik legrosszabb eredményt, hozta, nálunk csak Oroszországban és Litvániában nyilatkoztak...","id":"20180608_A_magyarok_kozel_fele_szegyellne_ha_lenne_egy_meleg_csaladtagja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d97b9f8-6d72-4cce-8d6d-41140af70e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"033fcfa2-a7d1-45cf-a78e-67e698f38cad","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_A_magyarok_kozel_fele_szegyellne_ha_lenne_egy_meleg_csaladtagja","timestamp":"2018. június. 08. 11:59","title":"A magyarok közel fele szégyellné, ha lenne egy meleg családtagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói személyes adatait. Miket is osztott meg rólunk a közösségi oldal a vállalatokkal?","shortLead":"A napokban több fordulóban is nyilvánosságra került, hogy a Facebook kiadta többtucatnyi hardvergyártónak felhasználói...","id":"20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8047abba-e3dd-4dc5-bce1-f49794c7ad4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925c826d-a6a4-4b68-b6dd-15a4ec745667","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_facebook_adatmegosztas_telefongyartok_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. június. 07. 12:03","title":"Mégis milyen adatokat küldött el rólunk titokban a Facebook a mobilgyártóknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]