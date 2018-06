Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tudni, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársát küldte Magyarországra, az ugyanakkor nem ismert, jutottak-e valamire. ","shortLead":"Úgy tudni, hogy a Szövetségi Nyomozó Iroda két munkatársát küldte Magyarországra, az ugyanakkor nem ismert, jutottak-e...","id":"20180608_Bors_mar_az_FBI_is_nyomoz_VV_Fanni_ugyeben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1a78a3f-a355-431a-b4b9-d37a1a5f541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb1c6e4-3850-4616-af81-4ff47caad3ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Bors_mar_az_FBI_is_nyomoz_VV_Fanni_ugyeben","timestamp":"2018. június. 08. 11:07","title":"Bors: Már az FBI is nyomoz VV Fanni ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült be, átnéztük anyagi helyzetüket. Azért Orbán Viktor, Lázár János és Rogán Antal bevallását újra átnéztük, hátha változott valami 5 hónap alatt. Spoiler: változott. Ungár Péter LMP-s politikus kilőtt: 15 milliárdos a vagyona.","shortLead":"Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült...","id":"20180608_vagyonnyilatkozat_lazar_orban_kepviselo_valasztas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e58a18e-278f-431d-8ed3-07da83ae8bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_vagyonnyilatkozat_lazar_orban_kepviselo_valasztas","timestamp":"2018. június. 08. 03:03","title":"Lázár vagyonnyilatkozata felér egy beismeréssel, Orbán nem tudott spórolni – íme az új vagyonnyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","shortLead":"Kate Spade halála után megszólalt a férje.","id":"20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68698fff-fb6b-4199-ba17-797c60745563&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a0cd0-6666-4d2a-a28a-4de3ffdf447a","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Hatalmasat_kuzdott_a_depresszioval_az_ongyilkossagot_elkoveto_divattervezo","timestamp":"2018. június. 08. 08:55","title":"Hatalmasat küzdött a depresszióval az öngyilkosságot elkövető divattervező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egészen más helyzetekben van szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, mint eddig, de a feladatkör is megváltozott.","shortLead":"Egészen más helyzetekben van szükség adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, mint eddig, de a feladatkör is megváltozott.","id":"20180607_Igy_uszhatjak_meg_a_cegek_hogy_adatvedelmi_tisztviselot_jeloljenek_ki","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61fbb986-bf23-4fb7-ac44-80dce14dff6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b605b4-025a-4f1e-b36f-45375e6174df","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Igy_uszhatjak_meg_a_cegek_hogy_adatvedelmi_tisztviselot_jeloljenek_ki","timestamp":"2018. június. 07. 16:17","title":"Így úszhatják meg a cégek, hogy adatvédelmi tisztviselőt jelöljenek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta egy hamisítványt őrizget az intézmény. A levelet végül 2014-ben hosszas tárgyalások után volt hajlandó visszaadni az akkori tulajdonosa. ","shortLead":"A Katalóniai Nemzeti Könyvtárból 2005 novembere előtt lophatták el a levelet, de csak 2012-ben derült ki, hogy évek óta...","id":"20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91c77600-4e43-4aeb-8d80-9e991fbc59a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18bb32b3-5873-4bf0-bf32-57f221902286","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_visszakapta_feltve_orzott_kolumbusz_kincset_amerikatol_a_kataloniai_nemzeti_konyvtar","timestamp":"2018. június. 07. 21:48","title":"Visszakapta féltve őrzött Kolumbusz-kincsét Amerikától a Katalóniai Nemzeti Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Vázoljuk, hogy milyen munkát végeztek a zöldterület karbantartásával foglalkozó szakemberek.","id":"20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5426ba6-1b10-4ec5-a516-303d95e6851a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f89a3e29-b1df-4363-bd0a-7ad8b4c75e50","keywords":null,"link":"/cegauto/20180607_a_nap_fotoi_autok_piliscsaba_fukaszasok_vasutallomas_parkolo","timestamp":"2018. június. 07. 06:41","title":"A nap fotói: Nem kímélték az autókat a piliscsabai fűkaszások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"406f06eb-24d9-4afc-a16e-ec45bd6afc5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Cseh Máriának a szívkoszorúerével volt probléma, bármikor elzáródhatott volna.","shortLead":"Cseh Máriának a szívkoszorúerével volt probléma, bármikor elzáródhatott volna.","id":"20180607_Eletmento_muteten_esett_at_Torgyan_Jozsef_ozvegye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=406f06eb-24d9-4afc-a16e-ec45bd6afc5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12a12aa-9f08-48f0-ad43-1cf4fbd5e0e4","keywords":null,"link":"/elet/20180607_Eletmento_muteten_esett_at_Torgyan_Jozsef_ozvegye","timestamp":"2018. június. 07. 08:08","title":"Életmentő műtéten esett át Torgyán József özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","shortLead":"Egy iskola szerint életveszélyes az Esztergomi Bazilika, az épület üzemeltetői szerint szó sincs erről.","id":"20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=944c25c1-1e56-402f-9923-279a114762fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbad1927-8a88-4fe5-9f48-1aa6336a7104","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Esztergomi_Bazilika_cafoljak_az_eletveszelyes_omlast","timestamp":"2018. június. 07. 14:42","title":"Esztergomi Bazilika: cáfolják az életveszélyes omlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]