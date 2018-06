Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt kormányváltást. Azt már 2014-ben is tudta, hogy az MSZP-ben vannak fideszes hatások, de hogy az LMP-ben is, csak nemrég derült ki számára. Szerinte a Fidesz a kampányban nem megszólította a népet, hanem félelmet keltett az emberekben, róla pedig szám szerint 800 magánéleti lejárató cikket közöltek.","shortLead":"A megszűnt Együtt volt elnöke a 444-nek adott interjúban azt mondta, korántsem akart minden ellenzéki párt...","id":"20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3089c68f-569d-4ba4-8556-df8e082384ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a83d0-160b-439a-8c6a-8c872f3b3b9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_Juhasz_Peter_az_MSZPt_a_Fidesz_penzeli_az_LMP_is_az_o_erdekukben_politizal","timestamp":"2018. június. 07. 08:40","title":"Juhász Péter: Az MSZP-t a Fidesz pénzeli és az LMP-t is befolyásolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának, amelyen emberek haltak erőszakos halált. Aztán elé tették a Rorschach-tesztet.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói olyan fotókat mutattak a mesterséges intelligencia algoritmusának...","id":"20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e4f87a1-4cc1-45ad-9248-73db83e5c46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f203d476-89d7-4a09-8666-b2d4ddb8e8de","keywords":null,"link":"/tudomany/20180607_mesterseges_intelligencia_norman_reddit_pszichopata_gep","timestamp":"2018. június. 07. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az internet sötét oldalára, és komplett pszichopata vált belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","shortLead":"A miniszterelnök szerint megjelentek a keményfiúk az európai politikában, ahol a kedve szerint alakulnak a folyamatok.","id":"20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf9ff68-b01e-4564-ba2a-a5b3c2eb5fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0534f4-085d-4631-8e1e-c14582cfe1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_orban_zsurfiuk_vagyunk_az_osztrakokhoz_es_az_olaszokhoz_kepest","timestamp":"2018. június. 08. 08:28","title":"Orbán: Zsúrfiúk vagyunk az osztrákokhoz és az olaszokhoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99c8df51-d483-463c-8c15-e6b2c3b3ff3c","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Egy, a Facebook történetében példa nélkül álló hiba miatt 14 millió felhasználó szűk körnek szánt bejegyzései voltak nyilvánosan elérhetők napokon át.","shortLead":"Egy, a Facebook történetében példa nélkül álló hiba miatt 14 millió felhasználó szűk körnek szánt bejegyzései voltak...","id":"20180608_facebook_privat_bejegyzesek_nyilvanos_hiba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99c8df51-d483-463c-8c15-e6b2c3b3ff3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"586b4c9f-4cd3-4482-acf8-2c0723601ee6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_facebook_privat_bejegyzesek_nyilvanos_hiba","timestamp":"2018. június. 08. 06:33","title":"14 millió Facebook-felhasználó privátnak szánt bejegyzései kerültek nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d5a1695-c7de-45c2-9dc9-91b29c691b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44edf912-7059-4580-bd1e-40df04fd7c6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180606_Videon_az_elkotott_pancelozott_csapatszallito_uldozese","timestamp":"2018. június. 06. 14:13","title":"Videón egy elkötött páncélozott csapatszállító üldözése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent játszott szerdán Fehéroroszország csapatával felkészülési mérkőzésen.","shortLead":"Először nem kapott ki a magyar labdarúgó-válogatott Georges Leekens irányításával: a nemzeti együttes 1-1-es döntetlent...","id":"20180606_gyenge_meccsen_dontetlen_a_feheroroszokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fa5e80-0ece-46ea-8eee-a3e90f199717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e515037f-57af-4f8f-bd05-98fa11315f6d","keywords":null,"link":"/sport/20180606_gyenge_meccsen_dontetlen_a_feheroroszokkal","timestamp":"2018. június. 06. 21:03","title":"Gyenge meccsen döntetlen a fehéroroszokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok pedig a legegyenletesebb sebességgel haladnak.","shortLead":"Régiónkban a bolgárok a legrátermettebb sofőrök, a lengyelek és csehek barátságosan viselkednek az utakon, a magyarok...","id":"20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b366a4f-d173-4594-ac00-16492ee0348a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0394485-fd0b-415a-8d9f-a93946aa0ecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_igy_vezetunk_mi_soforok_kozlekedes_auto_forgalom_magyar_bolgar_lengyel_cseh_szlovak_tanulmany","timestamp":"2018. június. 08. 06:41","title":"Így vezetünk mi: nem a magyarok a legjobb sofőrök, de kreatívak és ötletesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=682a7f5b-0026-41cd-9884-741d0887520c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce2c64a-0ddb-4571-a99e-8f93035a8a28","keywords":null,"link":"/itthon/201823_medianfelmeres_gyozteshez_huzas","timestamp":"2018. június. 06. 16:02","title":"Medián: Még több választó állt a győztes Fidesz oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]