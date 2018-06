„A magyar költészet, persze túlzással: vidéki fiúk játéka Pesten” – vall hivatásáról a 39 éves irodalmár. Keszthelyen született, édesapja építésztechnikus, édesanyja tanár volt. „Óvodába Zalavárra, alsó tagozatra Alsópáhokon, felsőbe Zalaapátiban jártam, a húgommal mindig követtük anyut.” A gimnáziumot Kaposváron kezdte, de másfél év után Keszthelyre iratkozott át. „Honvágyam volt, 14 évesen nem bírtam, hogy csak havonta egyszer mehettem haza.” Az irodalmat középiskolai tanára szerettette meg vele, és mivel a másik kedvence a történelem volt, „a kettő együtt a jogot dobta ki”. Akkor költözött Budapestre. „Az első albérletem Mogyoródon volt, még a HÉV-től is negyedóra sétára. Egy román házaspártól béreltük ki a kisszobát a barátommal, miközben a háziak a nappaliban élték a házaséletet, nekünk pedig azon keresztül kellett járnunk.” Az egyetemen a tudományos tantárgyakat még lelkesen tanulta, ám „amikor jöttek a magolós, élő joganyagok, egyszer csak nem mentem be többé”. Polgári szolgálatos katonaként ahhoz a fideszes alapítványhoz került, amely a tusványosi szabadegyetemet szervezte: „fénymásoltam, szerveztem két évig, és még lelkes is voltam”. Később a sziget.hu újságírója és szerkesztője lett, különböző kulturális és önkormányzati lapoknál dolgozott, volt korrektor, horoszkópot is írt. „Amikor nem jutott eszembe semmi új, eggyel lejjebb csúsztattam a hónapokat.” A magyar kabaré hőskorából írta szakdolgozatát a művelődésszervező szakon. Első versét a Zalai Hírlap publikálta 1995-ben. Eddig nyolc verseskötete jelent meg, 2010-ben József Attila-díjat kapott. 2012-től hat évig szerkesztette a Hévíz című irodalmi folyóiratot. Első házasságából két kamaszgyermeke van, második feleségével babát várnak, és tervezik, hogy hamarosan Keszthelyre költöznek. „Lassan talán a szüleim is elhiszik, ahogy elkezdtünk visszaszámolni.”