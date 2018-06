Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a94569-3bdc-40ec-b841-9c64d243408b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelenlegi hírek szerint 44-en sérültek meg, amikor egy hetedikeseket szállító iskolabusz balesetezett. A jármű Zakopanéból Varsóba tartott.","shortLead":"A jelenlegi hírek szerint 44-en sérültek meg, amikor egy hetedikeseket szállító iskolabusz balesetezett. A jármű...","id":"20180608_Legalabb_negyvenen_megserultek_egy_lengyelorszagi_buszbalesetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a94569-3bdc-40ec-b841-9c64d243408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30621a89-a8bd-4581-b279-7396826ccf95","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Legalabb_negyvenen_megserultek_egy_lengyelorszagi_buszbalesetben","timestamp":"2018. június. 08. 15:49","title":"Legalább negyvenen megsérültek egy lengyelországi buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51fff669-8ea2-4da6-8748-f8f8fd070a19","c_author":"Lengyel Nagyk.","category":"brandchannel","description":"Miközben mi, innen Budapestről arról fantáziálunk, hogy majd a magyar főváros lesz az európai startupok szívcsakrája, lengyel barátaink szép csendben megelőznek minket. Hiába. Azért számít valamit a közel 40 milliós lélekszám, a 120 kockázati tőkés, a 420 üzleti angyal és a közel 3000 aktív startup. ","shortLead":"Miközben mi, innen Budapestről arról fantáziálunk, hogy majd a magyar főváros lesz az európai startupok szívcsakrája...","id":"lengyelnk_20180605_Startupok_befektetok_irany_Lengyelorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51fff669-8ea2-4da6-8748-f8f8fd070a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c236fece-a719-4aac-8699-488a68ba21fc","keywords":null,"link":"/brandchannel/lengyelnk_20180605_Startupok_befektetok_irany_Lengyelorszag","timestamp":"2018. június. 08. 11:30","title":"Startupok, befektetők, irány Lengyelország!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lengyel Nagykövetség","c_partnerlogo":"9fdf713e-a50b-46e3-adf5-234b4a565371","c_partnertag":"lengyelnk"},{"available":true,"c_guid":"61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében, gyakorlatilag karnyújtásnyira annak tetejétől.","shortLead":"Zala megyei olvasónk horgászatból tért vissza, amikor meglátta, hogy egy méretes fa landolt autója közvetlen közelében...","id":"20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61ca43a1-9a60-4ab2-b35e-9e3fba026ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79caf7b0-fe7b-46f1-b314-9ac2a2c8a0d0","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180609_Ez_az_auto_az_ejjeli_vihar_legszerencsesebb_tuleloje_karnyujtasnyira_landolt_tole_egy_meretes_fa__fotok","timestamp":"2018. június. 09. 13:23","title":"Ez az autó az éjjeli vihar legszerencsésebb túlélője: karnyújtásnyira landolt tőle egy méretes fa - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De vajon melyik ügy az, amelyre így próbált meg reflektálni Macron?","shortLead":"A francia elnök gondoskodott róla, hogy maradandó nyomot hagyjon Trumpban a G7-csúcson történt találkozójuk során. De...","id":"20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6c68503-cca6-424e-869a-46d33daf7c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b96fa52-c2be-403f-8871-189a78732a2a","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Macron_kezfogasa_egy_fenyegetessel_is_feler_es_ezt_mar_Trump_is_tudja__video","timestamp":"2018. június. 09. 14:46","title":"Macron kézfogása egy fenyegetéssel is felér, és ezt már Trump is tudja - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","shortLead":"Tolna megyében súlyos károkat okozott a vihar, négy ember meghalt Dombóváron, amikor egy autóra rádőlt egy fa.","id":"20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5394420-5ed1-4abb-9a2b-6903fff7bde4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fe79f-4f30-4efb-97f4-a04c9f1acdcd","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Durva_vihar_pusztit_NyugatMagyarorszagon_negy_halott","timestamp":"2018. június. 09. 00:18","title":"Durva vihar pusztított Nyugat-Magyarországon, négy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felmérésére hivatkozva azt is kiemelték, hogy a magyaroknak több mint az egyharmadát érte már valamilyen hátrányos megkülönböztetés. A Soros György-elleni lejárató kampány is említést kapott a jelentésben. ","shortLead":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és...","id":"20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7cf61e-fbe2-4236-9866-ef7de476dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","timestamp":"2018. június. 07. 17:18","title":"A magyarok harmadát érte már hátrányos megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","shortLead":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","id":"20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9efa8a-185a-42ea-9405-58b8a2cbd4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 14:02","title":"Öngyilkos lett Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arról számolt be, hogy több sérülés nehezíti a felkészülést a szombati, ausztrálok elleni barátságos mérkőzésre.","shortLead":"Georges Leekens, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya arról számolt be, hogy több sérülés nehezíti...","id":"20180608_Dzsudzsak_es_Elek_nem_jatszhat_Ausztralia_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6656feaa-f583-41b7-9eba-3e44b4f13480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6c1fb-8568-4a36-afe5-9436d317e6cd","keywords":null,"link":"/sport/20180608_Dzsudzsak_es_Elek_nem_jatszhat_Ausztralia_ellen","timestamp":"2018. június. 08. 15:19","title":"Dzsudzsák és Elek nem játszhat Ausztrália ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]