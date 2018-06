Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506","c_author":"Kiss-Kuntler Árpád","category":"elet","description":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei Építészeti Biennálé kiállítói a közösségi térhasználat új lehetőségeit tárják fel. A nagy nemzetközi seregszemle résztvevői ezúttal sem kizárólag tervrajzokat, maketteket vagy forradalmi mérnöki megoldásokat hoztak a lagúnák városába, hanem megannyi víziót, gondolatot, megvalósult vagy még csak tervezett projektet láthatunk, amelyek mind izgalmas problémafelvetést generálnak.","shortLead":"Miközben a városvezetés a Velencét elárasztó turistaáradat fékezésére tesz kísérletet, az idei a 16. Velencei...","id":"20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd76b76-d531-4885-bf4c-f3cd06116506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11946c95-b754-4d19-a889-ee80ccd33295","keywords":null,"link":"/elet/20180608_Ilyen_volt_a_16_Velencei_Epiteszeti_Biennale_kepekben__Nagyitas","timestamp":"2018. június. 08. 14:50","title":"Liliputira kicsinyítve Velencében – ilyen volt a 16. Építészeti Biennále képekben – Nagyítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A várakozások szerint júliusban hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság döntését az Androiddal kapcsolatban indított versenyjogi eljárás ügyében. Példátlan mértékű büntetés jöhet.","shortLead":"A várakozások szerint júliusban hozza nyilvánosságra az Európai Bizottság döntését az Androiddal kapcsolatban indított...","id":"20180608_google_android_versenyjogi_birsag_eu_unios_antitroszt_szabalyok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f393b60-c640-4ce4-b018-d846b290f955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ea0f6b-5b1c-4f1b-9c4a-ce34e03a1eec","keywords":null,"link":"/tudomany/20180608_google_android_versenyjogi_birsag_eu_unios_antitroszt_szabalyok","timestamp":"2018. június. 08. 11:03","title":"Nagyon pórul járhat a Google, heteken belül jöhet az akár 9 milliárd eurós (!) EU-s bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság felmérésére hivatkozva azt is kiemelték, hogy a magyaroknak több mint az egyharmadát érte már valamilyen hátrányos megkülönböztetés. A Soros György-elleni lejárató kampány is említést kapott a jelentésben. ","shortLead":"Az EU alapjogi ügynökségének (FRA) legfrissebb jelentése szerint a rasszizmus mértéke nem csökkent Európában, és...","id":"20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10aed86d-f6c0-48dc-8005-99bcf8837068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7cf61e-fbe2-4236-9866-ef7de476dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180607_A_magyarok_harmadat_erte_mar_diszkriminacio","timestamp":"2018. június. 07. 17:18","title":"A magyarok harmadát érte már hátrányos megkülönböztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1700d94d-30dc-4b14-8703-4d138051b462","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Cigi a szájban, kicsalt pénz a kézben, íme az aszfaltos csaló.","shortLead":"Cigi a szájban, kicsalt pénz a kézben, íme az aszfaltos csaló.","id":"20180608_Az_ev_korozesi_fotojat_publikalta_a_rendorseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1700d94d-30dc-4b14-8703-4d138051b462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265ce2b9-dfb9-4fa9-a518-8fa39cc86a39","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Az_ev_korozesi_fotojat_publikalta_a_rendorseg","timestamp":"2018. június. 08. 11:35","title":"Az év körözési fotóját publikálta a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0776914-139f-4c4d-9a19-8270dee7b1e8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Comparably két kategóriában végzett felmérést: az egyikben azt vizsgálták, kik azok a cégvezetők, akik a legtöbbet tesznek a munkahelyi diverzitásért, míg a másikban arra kerestek választ, kik támogatják a legjobban a nők karriertörekvéseit a cégnél. ","shortLead":"A Comparably két kategóriában végzett felmérést: az egyikben azt vizsgálták, kik azok a cégvezetők, akik a legtöbbet...","id":"20180608_Elkeszult_a_nok_karrierjeert_legtobbet_tevo_vilaghiru_cegvezetok_listaja_Kar_hogy_nagyitoval_kell_keresni_a_noket_rajta","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0776914-139f-4c4d-9a19-8270dee7b1e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280cd540-0565-4871-a949-36afa79c7dbb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180608_Elkeszult_a_nok_karrierjeert_legtobbet_tevo_vilaghiru_cegvezetok_listaja_Kar_hogy_nagyitoval_kell_keresni_a_noket_rajta","timestamp":"2018. június. 08. 11:45","title":"Elkészült a nők karrierjéért legtöbbet tevő világhírű cégvezetők listája. Kár, hogy nagyítóval kell keresni a nőket rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült be, átnéztük anyagi helyzetüket. Azért Orbán Viktor, Lázár János és Rogán Antal bevallását újra átnéztük, hátha változott valami 5 hónap alatt. Spoiler: változott. Ungár Péter LMP-s politikus kilőtt: 15 milliárdos a vagyona.","shortLead":"Az új parlamenti ciklus örömére újabb vagyonnyilatkozatot kellett leadni a képviselőknek. A házba 39 új képviselő ült...","id":"20180608_vagyonnyilatkozat_lazar_orban_kepviselo_valasztas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fda264f5-029c-4656-bffe-835325bc73f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e58a18e-278f-431d-8ed3-07da83ae8bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_vagyonnyilatkozat_lazar_orban_kepviselo_valasztas","timestamp":"2018. június. 08. 03:03","title":"Lázár vagyonnyilatkozata felér egy beismeréssel, Orbán nem tudott spórolni – íme az új vagyonnyilatkozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok, amelyeket viharos széllökések és nagy méretű jég kísérhet. Helyenként felhőszakadás is valószínű.","shortLead":"Ma estétől a Dunántúl nyugati, délnyugati felén, holnap a déli és középső országrészben lehetnek heves zivatarok...","id":"20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168e277e-fc03-4c12-9feb-d0bc84b2ebcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3b5d05-b14c-4a42-84f5-9a9608abff7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_itt_a_riasztas_viharos_ejszaka_johet_a_nyugati_megyekben","timestamp":"2018. június. 08. 20:05","title":"Itt a riasztás: viharos éjszaka jöhet a nyugati megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","shortLead":"A környezetvédelmi abszurd minősített esetének tűnik az ügy.","id":"20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e363ec58-ce20-4c41-9e62-f2285b93eca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c35f04-e295-45e4-a645-67c24094706e","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_Napelemeket_telepitettek_a_kispesti_ovodara_majd_kivagtak_a_fakat_mert_arnyekolta_azokat","timestamp":"2018. június. 08. 14:39","title":"Napelemeket telepítenek a kispesti óvodára, de nekiestek a fák lombjainak, mert árnyékolná azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]