Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83a94569-3bdc-40ec-b841-9c64d243408b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A jelenlegi hírek szerint 44-en sérültek meg, amikor egy hetedikeseket szállító iskolabusz balesetezett. A jármű Zakopanéból Varsóba tartott.","shortLead":"A jelenlegi hírek szerint 44-en sérültek meg, amikor egy hetedikeseket szállító iskolabusz balesetezett. A jármű...","id":"20180608_Legalabb_negyvenen_megserultek_egy_lengyelorszagi_buszbalesetben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83a94569-3bdc-40ec-b841-9c64d243408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30621a89-a8bd-4581-b279-7396826ccf95","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Legalabb_negyvenen_megserultek_egy_lengyelorszagi_buszbalesetben","timestamp":"2018. június. 08. 15:49","title":"Legalább negyvenen megsérültek egy lengyelországi buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövőbe néző interjút adott a Mol-csapatnak az olimpiai bajnok úszó, aki a szezon első komoly megmérettetése előtt áll.","shortLead":"Jövőbe néző interjút adott a Mol-csapatnak az olimpiai bajnok úszó, aki a szezon első komoly megmérettetése előtt áll.","id":"20180608_Hosszu_Katinka_Shanenel_a_dontes_vegleges_az_uj_edzoje_egy_Marslako_is_lehet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f97c986e-8e34-4cad-b405-34f88812724c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d816178-de60-4667-983d-28113ea3e696","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Hosszu_Katinka_Shanenel_a_dontes_vegleges_az_uj_edzoje_egy_Marslako_is_lehet","timestamp":"2018. június. 08. 16:40","title":"Hosszú Katinka: Shane-nel a döntés végleges, az új edzője egy marslakó is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang is. De kinek a felelőssége mindez? Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"A Heti Válasz megszűnésével eltűnt a nyomtatott sajtó a konzervatív jobboldalon, ahol megengedhető volt a kritikai hang...","id":"20180609_Fulke__podcast_jobboldal_media_Simicska_Lajos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375f9be2-f00f-4d2d-8904-8a42c616917d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Fulke__podcast_jobboldal_media_Simicska_Lajos","timestamp":"2018. június. 09. 18:30","title":"Fülke: Simicska és Orbán közösen nyírták ki a jobboldali sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vulkánkitörés több mint egy hónapja tart.","shortLead":"A vulkánkitörés több mint egy hónapja tart.","id":"20180608_Tobb_szaz_otthon_semmisult_meg_a_Hawaiin_tombolo_vulkan_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f55ea35-01c0-4aac-8570-aa2048ac1ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd62fbef-41a6-4e6a-8b5a-1ff07243f268","keywords":null,"link":"/vilag/20180608_Tobb_szaz_otthon_semmisult_meg_a_Hawaiin_tombolo_vulkan_miatt","timestamp":"2018. június. 08. 05:27","title":"Több száz otthon semmisült meg a Hawaiin tomboló vulkán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza tónál, a Balatonon és másutt is hasonló a helyzet. Nem tisztázott egyelőre, hogy a bérelt part közterület vagy a bérlő dirigál. Őszre megoldást ígér a horgász szövetség elnöke.","shortLead":"Hiába veszik meg az éves engedélyt a Tiszára, nem tudnak lemenni a pecások, mert bérbe adta a partot a vízügy. A Tisza...","id":"20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed506c-e1d5-4cd2-80dd-e5703222d50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce28ec6-ee46-4290-ae1d-85e14c4f2ab1","keywords":null,"link":"/kkv/20180607_Kivaltjak_a_draga_horgaszengedelyt_megsem_pecazhatnak","timestamp":"2018. június. 08. 07:15","title":"Kiváltják a drága horgászengedélyt, mégsem pecázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3276eaa-1b11-426b-941c-145d82261197","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Rég volt olyan G7-csúcstalálkozó, ahol a legfejlettebb ipari országok vezetői annyira nem értettek egyet egymással, mint a Kanada Québec tartományában tartott mostanin. A La Malbaie-ben rendezett találkozó első napján már arról is vita volt, hogy kiket kellene meghívni a megbeszélésre. Míg a tanácskozáson talán még zárónyilatkozatot sem adnak ki, Oroszország és Kína Pekingben tárgyaló vezetői egyre inkább egymásra találnak.","shortLead":"Rég volt olyan G7-csúcstalálkozó, ahol a legfejlettebb ipari országok vezetői annyira nem értettek egyet egymással...","id":"20180609_G7csucs__ami_egyre_inkabb_61","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3276eaa-1b11-426b-941c-145d82261197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff907907-48dc-4ab4-8f5a-8a84f0563ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_G7csucs__ami_egyre_inkabb_61","timestamp":"2018. június. 09. 07:15","title":"G7-csúcs – ami egyre inkább 6+1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény, amely a maga idejében akkora vihart kavart, hogy kötetben már meg sem jelent, így csaknem 130 év után ez az első kiadása. A kötet kiadója a könyv apropóján sétát tartott a VIII. kerületi telepen, ahol végigkövethettük a valóságban is létező szereplők életének helyszíneit: a falak mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik. Videó.","shortLead":"Az Ünnepi Könyhéten debütál Tolnai Lajostól az Új föld, új szerencse, a Tisztviselőtelep születéséről szóló regény...","id":"20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58e2641-19bc-43cf-ad63-eb8920fa02ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158aae46-fb85-418b-a352-e709d8cbcd92","keywords":null,"link":"/kultura/20180607_ahol_mutyik_zullott_mulatozasok_emleket_orzik_a_falak","timestamp":"2018. június. 07. 19:17","title":"Ahol mutyik, züllött mulatozások emlékét őrzik a falak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány kezelhető, a balatoni vendéglátósok felkészültek az idei szezonra – közölte Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) elnöke. Vannak, akik vitáznak vele.","shortLead":"A balatoni kiemelt üdülőövezetben jellemzően 50 százalékkal nőttek a bérek az elmúlt két-három évben, a munkaerőhiány...","id":"20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a13add74-49af-489a-ab93-1e0dc8f5b505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11b9233-28d2-4981-945e-5b7dfd7f3f0e","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_A_balatoni_vallakozok_elnoke_szerint_nincs_egymillios_szakacsfizetes_a_tonal","timestamp":"2018. június. 08. 16:31","title":"A balatoni vállalkozók elnöke szerint nincs egymilliós szakácsfizetés a tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]