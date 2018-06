Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1110f5e3-0b38-4cb9-a1fe-0c9ac7a185bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az abszolút győztes a nézők szavazatai alapján Beke Márk lett.\r

\r

","shortLead":"Az abszolút győztes a nézők szavazatai alapján Beke Márk lett.\r

\r

","id":"20180609_Megvan_a_Virtuozok_gyoztese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1110f5e3-0b38-4cb9-a1fe-0c9ac7a185bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580c95be-a905-4542-b400-d7bf800d6996","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Megvan_a_Virtuozok_gyoztese","timestamp":"2018. június. 09. 10:10","title":"Megvan a Virtuózok győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar a dologban.","shortLead":"Azt a kiskaput játsszák meg, hogy napjában csak egyszer lehet büntetni ugyanott. Persze van még egy kis csavar...","id":"20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01ff65f-4b2d-4143-a971-c56aecc1e32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a3dd3e-c52c-411c-9957-db03cc406ab4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_parkolas_trukk_ingyenes_birsag","timestamp":"2018. június. 08. 14:26","title":"Állítólag ezt a trükköt használják sokan, hogy ingyen parkoljanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a351c-7352-433a-b688-422684423d96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig csak meg kellett volna kérdezni Tállai Andrást, ő hogy csinálta.","shortLead":"Pedig csak meg kellett volna kérdezni Tállai Andrást, ő hogy csinálta.","id":"20180608_Ne_szegyellje_magat_Varga_Mihaly_sem_tudta_jol_kitolteni_az_adopapirjait","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a351c-7352-433a-b688-422684423d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cbecfbf-bd5a-425e-8072-d41cf29c0eb8","keywords":null,"link":"/kkv/20180608_Ne_szegyellje_magat_Varga_Mihaly_sem_tudta_jol_kitolteni_az_adopapirjait","timestamp":"2018. június. 08. 14:44","title":"Ne szégyellje magát, Varga Mihály sem tudta jól kitölteni az adópapírjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","shortLead":"A CNN munkatársa, az egyik legismertebb televíziós séf, riporter és író 61 éves volt.","id":"20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a82ce1b-eacb-4b9e-8a36-5981fd1be6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a9efa8a-185a-42ea-9405-58b8a2cbd4fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_ongyilkos_lett_anthony_bourdain","timestamp":"2018. június. 08. 14:02","title":"Öngyilkos lett Anthony Bourdain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ea9bb3-59ee-47cd-94b8-0b76c6b15d0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori kommunista társadalmak gazdasági átalakulását ösztönző munkája elismeréseként a kiváló magyar közgazdász kapja idén a Közép-európai Egyetem legmagasabb kitüntetését, a Nyílt Társadalom díjat.","shortLead":"Az egykori kommunista társadalmak gazdasági átalakulását ösztönző munkája elismeréseként a kiváló magyar közgazdász...","id":"20180608_Kornai_Janost_dijazza_a_CEU","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ea9bb3-59ee-47cd-94b8-0b76c6b15d0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9cd5ae-8047-4c62-9de9-2e789f5bcd69","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Kornai_Janost_dijazza_a_CEU","timestamp":"2018. június. 08. 10:26","title":"Kornai Jánost díjazza a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti, hogy olyan sokfélék. Van két elképesztően jó fej macskája, konditerembe jár, bringázik, és nem tudna barátok vagy zene nélkül élni. 29 éves. Az Amnesty International Magyarország aktivistája. Transznemű. A Pride megnyitóünnepségén elhangzott beszédét közöljük. Ahogy Nagy Szilvia (Szivárvány Misszió) mondatait is.","shortLead":"Horváth Noé egy átlagos pesti srác, aki imád élni és hatalmas az igazságérzete. Szereti az embereket. Szereti...","id":"20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5712612d-8ec4-485c-9d22-a8c4ea53f706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f10afb44-d891-47a4-b97d-1b1e9a31a3b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180608_Horvath_Noe_Nagy_Szilvia_Pride_megnyito_beszed","timestamp":"2018. június. 08. 21:46","title":"Horváth Noé: Rettegtem, ha elmondom a szüleimnek, akkor kitagadnak és elveszítem a családom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e","c_author":"","category":"cegauto","description":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","shortLead":"Ezzel a crossoverrel lokálisan zéró károsanyag-kibocsátással és a legnagyobb csendben suhanhatunk.","id":"20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52628c46-779b-4917-83db-377175bf632e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9052c4d0-9072-4546-afd6-3d4b028cd86e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180608_kia_niro_ev_hyundai_kona_ev_villanyauto_elektromos_suv_divatterepjaro_crossover_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2018. június. 08. 11:21","title":"380 kilométeres hatótávra képes a Kia új divatos villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]