[{"available":true,"c_guid":"5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg szorong, hogy elmarad a műtétje, ha nem sikerül magának vért gyűjtenie, a véradóhelyeken pedig káosz van, sokszor nem világos, ki mikor és hogyan adhat vért egy bizonyos személynek, ha adhat. Az összképbe a vérplazmabiznisz is bezavar. Az országos vérellátó nem lát problémát.\r

\r

","shortLead":"Tipikusan magyarosnak tűnik az irányított véradás gyakorlata egy a lapunk által megismert eset alapján: a beteg...","id":"20180609_mutet_ver_iranyitott_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b44d541-f32e-4b9f-8121-3feccc59224b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"687d7ebe-db2e-4305-94c8-4333326ad14c","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_mutet_ver_iranyitott_veradas_orszagos_verellato_szolgalat","timestamp":"2018. június. 09. 07:00","title":"Műtéted lesz? Szereznél hozzá vért? – az irányított véradás fonák gyakorlata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","shortLead":"Erdogan elnök régi nagy álma, hogy saját autómárkájában autózhasson, és úgy tűnik a pénz nem akadálya az ötletének.","id":"20180610_torokorszag_automarka","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a13b404c-ded7-43b6-8db4-795e100626d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38664ed4-8862-40c6-b9dd-1c36140e5773","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_torokorszag_automarka","timestamp":"2018. június. 10. 11:45","title":"Saját autómárkát akar Törökország, 1000 milliárd forintnyit költenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt. ","shortLead":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas...","id":"20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d89134-c52f-46ff-821b-7860168f6946","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","timestamp":"2018. június. 10. 10:03","title":"Igen kedves dolog derült ki a delfinekről: sosem hagyják el a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet a párbeszéd fontosságára - majd elmenekült Gulyás kérdései elől.","shortLead":"Gulyás Márton hollandiai előadásához hozzászólt a magyar nagykövet, elítélvén az arroganciát és felhívván a figyelmet...","id":"20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c400e5e-8976-4953-adbe-580a6a859441&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87fd6fc7-b71e-42c8-9046-23fbc6b3ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Nyitva_kene_tartanunk_a_dialogust_mondta_a_hollandiai_magyar_nagykovet_majd_elmenekult_Gulyas_Marton_elol","timestamp":"2018. június. 10. 09:57","title":"\"Nyitva kéne tartanunk a dialógust\", mondta a hollandiai magyar nagykövet, majd elmenekült Gulyás Márton elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság megtestesítőjévé vált.\r

\r

","shortLead":"Közös hazasétálásra invitálja az embereket egy Facebook-esemény Robival, a medvével. Aki most már a szabadság...","id":"20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c2a06f7-e0c6-456a-ad95-efff771778e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99b883e-7e04-4760-b995-d928e0841dba","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Robi_a_medve_most_mar_a_szabadsag_szimboluma","timestamp":"2018. június. 10. 10:15","title":"Robi, a medve most már a szabadság szimbóluma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180609_40_eve_jelent_meg_a_Rolling_Stones_zavarba_ejto_lemeze_amit_csak_kesobb_tanultunk_meg_szeretni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53baac75-0dde-422b-bf5f-506559f90d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329d3f1c-867a-499d-b8dd-a18f83f43b03","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_40_eve_jelent_meg_a_Rolling_Stones_zavarba_ejto_lemeze_amit_csak_kesobb_tanultunk_meg_szeretni","timestamp":"2018. június. 09. 14:36","title":"40 éve jelent meg a Rolling Stones zavarba ejtő lemeze, amit sokan csak később tanultak meg szeretni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati 500 és 1000 méteres döntőiben.","shortLead":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6194f8d8-625d-4642-9dca-b49b3550b6f7","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","timestamp":"2018. június. 09. 11:42","title":"Aranyérmet szerzett a női kajaknégyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül működő, Grand Challenge néven illetett speciális csapat, melynek nem kisebb célja van, mint megoldást találni a világ jelenlegi és várható kihívásaira. ","shortLead":"Radikálisnak tűnő ötletektől az egészségügyi problémákon át számos területtel foglalkozik az Amazon berkein belül...","id":"20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=416ee605-6417-448a-937f-1b2d106194e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fff981c-5b69-4752-bc5b-78085d06c78d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_rak_kutatas_amazon_grand_challenge_team_amazon_dronok_amazon_x_1942","timestamp":"2018. június. 09. 09:03","title":"Van az Amazonnak egy titkos részlege, ahol 50 ember dolgozik azon, hogy megtalálják a rák ellenszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]