A Toy Story rendezője már tavaly november óta szabadságon van, akkor derült ki, hogy az évek során folyamatosan csókolgatta és ölelgette női munkatársait. Lasseter, aki mindvégig tagadta a komoly zaklatásokat, viszont bocsánatot kért azoktól, akiket zavarba hozott „a nem akart, de jószándékú ölelésekkel” most közölte az év vége előtt távozik, s új kreatív kihívásokat keres magának. Az év végig hátralévő időben sem lesz Lasseter Disney alkalmazott, a BBC szerint csupán tanácsadóként lesz jelen a vállalatnál.

Lasseter, az animációs filmeket gyártó Pixar társalapítója akkor került a Disneyhez, amikor a cég 2006-ban megvásárolta a Pixart.



Lassetert az után vádolták meg zaklatásokkal, hogy kirobbant a Harvey Weinstein féle botrány: a világhírű hollywoodi producer a vádak szerint nők tucatjait zaklatta és erőszakolta meg. A Weinstein-botrány után indult meg a #Me too kampány, melynek során híreségek százait vádolták meg szexuális zaklatással.Lasseterrről már korábban is írtunk.