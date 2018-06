Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében. A Bors úgy tudja, a tragédia áldozatai egy kisvaszari család tagjai. ","shortLead":"Négy ember vesztette életét, amikor autójukra rádőlt egy fa az országon átvonuló vihar következtében Tolna megyében...","id":"20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78f8478d-a924-499d-ab63-d96d6c00502b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69745e69-4cc0-45f1-b4aa-43ed8612ef3d","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Ket_kisgyerek_is_van_a_dombovari_vihar_halottjai_kozott","timestamp":"2018. június. 09. 15:20","title":"Két kisgyerek is van a dombóvári vihar halottjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","shortLead":"Az első Bond-filmben még úgy is mutatkozott be, mint a híres titkosügynök.\r

\r

","id":"20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf29d14c-3bac-4e33-987a-55913f452027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac057564-6473-4e3e-889e-5e2674e69c61","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Meghalt_az_elso_Bondlany_Eunice_Gayson","timestamp":"2018. június. 10. 09:12","title":"Meghalt az első Bond-lány Eunice Gayson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kultura","description":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult a költői pályán. Ő meg Bödőcs Tibort vette rá a prózaírásra. HVG-portré.","shortLead":"Az 1994-es bolgár fociválogatott németek feletti győzelme nagy szerepet játszott abban, hogy Szálinger Balázs elindult...","id":"20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0df708ae-dd2f-44b5-a941-e88f21ee4ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8edefe32-91e2-44f8-a564-fcfe8d82dbde","keywords":null,"link":"/kultura/20180608_szalinger_balazs_hvg_portre","timestamp":"2018. június. 09. 20:00","title":"\"Addig jó, amíg mindkét oldalon azt gondolják, hogy a másikhoz tartozom!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","shortLead":"Egy méregdrága Merciből rángatták ki a gyanúsítottat és barátnőjét. ","id":"20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f13c2-486a-429e-af3c-662bcd152b47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab06af1-d8fe-41d2-9533-53a590a15960","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Filmszeru_videot_kozolt_a_rendorseg_a_zugloi_diler_lekapcsolasarol","timestamp":"2018. június. 09. 10:22","title":"Filmszerű videót közölt a rendőrség a zuglói díler lekapcsolásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","shortLead":"A fakidőlések és vízátfolyások miatt több helyen is korlátozni kellett a forgalmat. ","id":"20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94964269-2e03-4930-81d6-87b7d2d6d789&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eea5399-fd44-4f2a-a754-f614b6d88614","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180609_Tobb_utszakaszon_is_nehezebb_most_a_kozlekedes_az_ejszakai_vihar_miatt","timestamp":"2018. június. 09. 08:39","title":"Több útszakaszon is nehezebb most a közlekedés az éjszakai vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokság szombati 500 és 1000 méteres döntőiben.","shortLead":"A magyar versenyzők négy érmet: egy aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtöttek a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6194f8d8-625d-4642-9dca-b49b3550b6f7","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Aranyermet_szerzett_a_noi_kajaknegyes","timestamp":"2018. június. 09. 11:42","title":"Aranyérmet szerzett a női kajaknégyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette be szombaton Pozsonyban, a szervezet kongresszusa utáni sajtótájékoztatón.","shortLead":"Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a jövő tavasszal sorra kerülő...","id":"20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39568e9a-067a-4d55-9775-42368016edb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4642b7-e8a8-467c-b19b-7c990001dd61","keywords":null,"link":"/vilag/20180609_Bugar_Bela_indul_a_szlovak_allamfovalasztason","timestamp":"2018. június. 09. 16:39","title":"Bugár Béla indul a szlovák államfőválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az előfutamban érdekelt hét magyar egység közül négy középfutamra kényszerül 200 méteren a belgrádi kajak-kenu Európa-bajnokságon, három hajó ugyanakkor egyből bejutott a vasárnapi döntőbe.","shortLead":"Az előfutamban érdekelt hét magyar egység közül négy középfutamra kényszerül 200 méteren a belgrádi kajak-kenu...","id":"20180609_Negy_dontos_negy_kozepfutamos_magyar_egyseg_200_meteren_a_kajakkenu_Eben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13aa42f9-1fc4-4d85-a6b9-b6898582faa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cbdf6c-b91b-49ed-8d70-b1e772f35cee","keywords":null,"link":"/sport/20180609_Negy_dontos_negy_kozepfutamos_magyar_egyseg_200_meteren_a_kajakkenu_Eben","timestamp":"2018. június. 09. 16:28","title":"Négy döntős, négy középfutamos magyar egység 200 méteren a kajak-kenu Eb-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]