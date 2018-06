Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a26d3fad-30b1-4dea-a8c5-137288aeaf43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem tudja a Malév GH kifizetni az adósságait – mondta ki jogerősen is a bíróság.","shortLead":"Nem tudja a Malév GH kifizetni az adósságait – mondta ki jogerősen is a bíróság.","id":"20180611_Fizeteskeptelen_a_Malev_leanyvallalata_indulhat_a_felszamolas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a26d3fad-30b1-4dea-a8c5-137288aeaf43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a690d8-3d71-43f6-ad06-0ef133d95137","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Fizeteskeptelen_a_Malev_leanyvallalata_indulhat_a_felszamolas","timestamp":"2018. június. 11. 17:29","title":"Fizetésképtelen a Malév leányvállalata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","shortLead":"Columbo szobra mögé rejtette el a készítője, Kolodko Mihály.","id":"20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6e7d24-3a87-4af4-9551-7dcb51701e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cadef870-0209-4cfc-b405-d98255357f31","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_ujabb_gerillaszobor_tunt_fel_budapesten","timestamp":"2018. június. 11. 12:53","title":"Újabb gerillaszobor tűnt fel Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri határt - azaz nem engedték kikötni az Aquarius mentőhajót terhes anyákkal, gyerekekkel, kísérő nélküli kiskorúakkal.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri...","id":"20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03554a-ef43-4e47-84d3-c6c14b93593c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","timestamp":"2018. június. 12. 10:28","title":"Szijjártónak tetszik, ahogy az olasz kormány keménykedik az Aquarius mentőhajóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6359ddbd-5a7a-497b-96dd-5d1d1bea2723","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adott esetben élet-halál kérdése lehet, hogy a mentőautót meg lehet-e közelíteni a beteg vagy sérült személlyel.","shortLead":"Adott esetben élet-halál kérdése lehet, hogy a mentőautót meg lehet-e közelíteni a beteg vagy sérült személlyel.","id":"20180611_mentoauto_parkolas_betegszallitas_omsz_orszagos_mentoszolgalat_felelotlen_soforok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6359ddbd-5a7a-497b-96dd-5d1d1bea2723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415c4393-e38a-40db-b226-6daf5e610dd2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_mentoauto_parkolas_betegszallitas_omsz_orszagos_mentoszolgalat_felelotlen_soforok","timestamp":"2018. június. 11. 12:39","title":"Fontos: nem sokat, 2 métert kérnek a mentősök az autósoktól, de ezen életek múlhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","shortLead":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","id":"20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dbec3d-b582-4fcd-9b3b-7c64235a84c4","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","timestamp":"2018. június. 11. 20:21","title":"Elrajtolt és célba is ért a magyar csapat a Bocuse d'Or európai válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszabb szünet után drámai sorozatban tér vissza a gumiarcú színész.","shortLead":"Hosszabb szünet után drámai sorozatban tér vissza a gumiarcú színész.","id":"20180612_Jim_Carrey_szep_lassan_belebolondul","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea115148-2208-41e1-9cdf-16cfcead4c3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jim_Carrey_szep_lassan_belebolondul","timestamp":"2018. június. 12. 10:56","title":"Jim Carrey szép lassan belebolondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MÁV megfogalmazása szerint egyedi eset lehetett az, hogy az egyik forró júniusi napon, késő délután befűtöttek egy légkondicionálás nélküli vonaton a ceglédi vonalon. Azt nem tudni, pontosan miért működött a szerelvényen a fűtés, és miért nem kapcsolták ki. ","shortLead":"A MÁV megfogalmazása szerint egyedi eset lehetett az, hogy az egyik forró júniusi napon, késő délután befűtöttek...","id":"20180611_futottek_a_juniusi_forrosagban_a_vonaton_az_utasokrol_folyt_a_viz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4235d77-5485-4cf3-9b65-5af9b10d5011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f760138a-5cb1-463a-92de-1c47151241be","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_futottek_a_juniusi_forrosagban_a_vonaton_az_utasokrol_folyt_a_viz","timestamp":"2018. június. 11. 14:35","title":"Fűtöttek a júniusi forróságban a vonaton, az utasokról folyt a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen az iskolákban is megjelennek, a cél pedig ugyanaz: látni akarják, mit csinál egy diák, ha nem a tanárra figyel éppen. ","shortLead":"Jó ideje kiterjedt megfigyelőrendszer pásztázza Kína publikus helyszíneit. A mindent látó “szemek” rövidesen...","id":"20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd677ef-1eec-4ac7-806c-10406096310a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_kina_kamera_rendszer_arcfelismeres_napszemuveg_iskola_osztaly","timestamp":"2018. június. 12. 12:03","title":"Ön is beleborzong, ha meglátja, hogyan figyelik meg az iskolásokat Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]