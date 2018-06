Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c3ca369-40ff-4b98-bc22-79f28555ba95","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása több Oscar-kvalifikáló fesztiválon is versenyez majd.","shortLead":"Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása több Oscar-kvalifikáló fesztiválon is versenyez majd.","id":"20180611_Kilenc_eve_vartunk_egy_ilyen_rovidfilmes_sikerre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c3ca369-40ff-4b98-bc22-79f28555ba95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8de81aa-c708-4d14-bddc-781b826449b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Kilenc_eve_vartunk_egy_ilyen_rovidfilmes_sikerre","timestamp":"2018. június. 11. 12:45","title":"Itt az új magyar animációs film, aminek szurkolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56aad294-6216-42ea-a75b-1be1376e2b11","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres ötkarikás győztes Madaras Norbert és az egyszeres bajnok Varga Dániel döntött így.","shortLead":"A kétszeres ötkarikás győztes Madaras Norbert és az egyszeres bajnok Varga Dániel döntött így.","id":"20180611_visszavonult_ket_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56aad294-6216-42ea-a75b-1be1376e2b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b032724e-4417-48f0-a216-a5fb9740a44d","keywords":null,"link":"/sport/20180611_visszavonult_ket_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2018. június. 11. 13:55","title":"Visszavonult két olimpiai bajnok vízilabdázónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","shortLead":"A baleset Miskolcon történt, az anyagi kár jelentős.","id":"20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e953d91-3553-44de-97fa-6b55755d95d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1729e9a-72f9-47a7-a014-6c191027dced","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180611_fotok_erkeztek_a_villamosnak_csapodott_kisvasuti_kocsikrol","timestamp":"2018. június. 11. 10:04","title":"Fotók érkeztek a villamossal ütköző kisvasúti kocsikról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac18e3ab-6dd6-451c-87be-c88edb01e23e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyarok egyre többet utaznak külföldre, és egyre többen egzotikus országokba. Ezekbe pedig kötelező oltásokat kell beadni - legalább két héttel az utazás előtt.



