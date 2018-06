Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt. ","shortLead":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas...","id":"20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d89134-c52f-46ff-821b-7860168f6946","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","timestamp":"2018. június. 10. 10:03","title":"Igen kedves dolog derült ki a delfinekről: sosem hagyják el a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eddig megfigyelt legnagyobb mértékű korallpusztulás sújtja az ausztrál Nagy-korallzátony területének egészét – derült ki az Ausztrál Tengertudományi Intézet (AIMS) legújabb jelentéséből.","shortLead":"Az eddig megfigyelt legnagyobb mértékű korallpusztulás sújtja az ausztrál Nagy-korallzátony területének egészét –...","id":"20180609_Peldatlan_pusztulas_sujtja_az_ausztral_Nagykorallzatonyt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f19cdb5a-0ff3-49fd-9173-d32fdb77716d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d20c42a-96ba-402a-b3e8-e23562ffd048","keywords":null,"link":"/elet/20180609_Peldatlan_pusztulas_sujtja_az_ausztral_Nagykorallzatonyt","timestamp":"2018. június. 09. 21:13","title":"Példátlan pusztulás sújtja az ausztrál Nagy-korallzátonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek közül egyet most jóváhagyott a csatorna.","shortLead":"Korábbi értesülések szerint öt lehetséges széria, illetve azok története került be a lehetséges indulók közé, melyek...","id":"20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d45fbe88-684e-4fec-b2fb-faa1c0826ced&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652b0225-0b30-43f0-95b5-793b40c51e4f","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Zold_utat_adott_az_HBO_jon_a_Tronok_harca_elso_elozmenysorozata","timestamp":"2018. június. 09. 13:00","title":"Zöld utat adott az HBO, jön a Trónok harca első előzménysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben azért zenét is hallgathasson vele a tulajdonosa.","shortLead":"Közel egy évvel a bevezetése után végre megoldották azt, hogy úgy lehessen tölteni az Essential Phone-t, hogy közben...","id":"20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8414be18-c9ac-4ab3-bc7d-5690c8654dc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd099f97-0f86-445f-b818-042b3d8bc3b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180609_audio_adapter_hd_tartozek_essential_phone","timestamp":"2018. június. 09. 13:03","title":"Kapott egy tartozékot az Android atyjának új telefonja, de könnyen lehet, hogy elkéstek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","shortLead":"A Kossuth-díjas zenésznek okostelefonja sincs.","id":"20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f854c35e-f90e-4898-bc9f-79d324651a6d","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Demjen_Ferenc_Ritkan_megyek_fel_a_vilaghalora_az_egy_gonosz_folyo","timestamp":"2018. június. 09. 16:30","title":"Demjén Ferenc: „Ritkán megyek fel a világhálóra, az egy gonosz folyó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfdba97c-92e6-40a7-8272-62c2d3e14d77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kolbásszal? Tojással? Horribile dictu virslivel? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legerősebb gasztrobeszélgetése ez.","shortLead":"Kolbásszal? Tojással? Horribile dictu virslivel? A Nemzeti Együttműködés Rendszerének legerősebb gasztrobeszélgetése ez.","id":"20180611_Eket_vert_a_lecso_a_NER_ket_nagyagyuja_Bayer_Zsolt_es_Nemeth_Szilard_koze","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfdba97c-92e6-40a7-8272-62c2d3e14d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ceb6b3-b6ba-430e-8c47-3369193b9adb","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eket_vert_a_lecso_a_NER_ket_nagyagyuja_Bayer_Zsolt_es_Nemeth_Szilard_koze","timestamp":"2018. június. 11. 11:22","title":"Éket vert a lecsó a NER két nagyágyúja, Bayer Zsolt és Németh Szilárd közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27985f55-b795-43bc-9ae0-0a0b6ae1eaab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire készült a szombat esti győztes világbajnoki selejtező előtt.","shortLead":"A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire...","id":"20180610_nagy_laszlo_a_reaktivalasom_jol_sult_el","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27985f55-b795-43bc-9ae0-0a0b6ae1eaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f978ceb-983c-40ce-a62a-c94ede0367b7","keywords":null,"link":"/sport/20180610_nagy_laszlo_a_reaktivalasom_jol_sult_el","timestamp":"2018. június. 10. 13:06","title":"Nagy László: A reaktiválásom jól sült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"116ea905-2018-49b5-a9a9-e8e6b02b0856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy szabadon engedik.\r

\r

","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy szabadon engedik.\r

\r

","id":"20180609_Hetfon_dol_el_az_orszag_kedvenc_macijanak_a_sorsa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=116ea905-2018-49b5-a9a9-e8e6b02b0856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b4765b9-b86f-44e3-a6ac-b5c54a451b00","keywords":null,"link":"/itthon/20180609_Hetfon_dol_el_az_orszag_kedvenc_macijanak_a_sorsa","timestamp":"2018. június. 09. 12:29","title":"Hétfőn dől el az ország kedvenc macijának a sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]