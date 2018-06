Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai játékosokat.","shortLead":"Yaya Touré korábban azzal vádolta a Manchester City spanyol trénerét, hogy nem véletlenül nem játszatja az afrikai...","id":"20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5fdcd9f5-5178-4600-8245-8e32f6a83ab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7359f250-da65-4328-822f-bb75005ac95d","keywords":null,"link":"/sport/20180611_valaszolt_a_rasszizmusvadra_guardiola","timestamp":"2018. június. 11. 14:25","title":"Válaszolt a rasszizmusvádra Guardiola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27985f55-b795-43bc-9ae0-0a0b6ae1eaab","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire készült a szombat esti győztes világbajnoki selejtező előtt.","shortLead":"A jobbátlövő Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatott azt a játékot kapta Szlovénia csapatától, amire...","id":"20180610_nagy_laszlo_a_reaktivalasom_jol_sult_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27985f55-b795-43bc-9ae0-0a0b6ae1eaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f978ceb-983c-40ce-a62a-c94ede0367b7","keywords":null,"link":"/sport/20180610_nagy_laszlo_a_reaktivalasom_jol_sult_el","timestamp":"2018. június. 10. 13:06","title":"Nagy László: A reaktiválásom jól sült el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","shortLead":"Mekkora utat tehet meg az, aki hajóra száll, és mindig csak egyenesen előre halad? ","id":"201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60dcfc86-afcf-49f5-87ef-d45c253bf27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07cb22-818d-4f92-a45f-32fd32639339","keywords":null,"link":"/tudomany/201820_a_leghosszabb_utak_egyenesen_elore","timestamp":"2018. június. 10. 07:30","title":"Egy utazási kérdés, amelynek megoldásához a számítógép is kevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő riport Spéder Zoltánról, amelyben klasszikus paparazzófotókkal és manipulált beállításokkal próbálták lejáratni az üzletembert. Az emiatt indult per jogerősen véget ért, az elsőfokú ítélethez képest ugyan kisebb, de még így is jelentős sérelemdíjjal. Úgy tűnik, a bíróságokon (még) számítanak a személyiségi jogokat garantáló törvények akkor is, ha az állami támogatással Andy Vajnához került csatorna veszi ezeket semmibe.","shortLead":"Szinte pontosan két évvel ezelőtt került adásba a TV2 propagandacsatornává züllesztésének emlékezetes állomását jelentő...","id":"20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8193e81-b0e7-49ce-b3a4-34b98f237c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1246ee91-47b0-4254-b64d-a133842ee850","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Mediatorteneti_itelet_elmeszeltek_a_TV2t_a_gyomorforgato_Spederlejaratasert","timestamp":"2018. június. 11. 10:40","title":"Médiatörténeti ítélet: jogerősen elkaszálták a TV2-t a Spéder-lejáratásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan célpontja. Ezért aztán a vendéglátó bizniszben utazó csalók is rákaptak a magas művészetre.","shortLead":"Az évente csaknem 10 millió látogatót vonzó párizsi Louvre a francia fővárosba érkező turisták kihagyhatatlan...","id":"20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fdd1723-b9b5-4371-90ca-c2770b618126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"362790f6-9597-4450-b16d-09574186bb98","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_A_lopas_muveszete_egymillio_euros_csalas_a_Louvrebelepokkel","timestamp":"2018. június. 11. 10:10","title":"A lopás művészete: egymillió eurós csalás a Louvre-belépőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A UNESCO egyik világörökségi helyszínén helyezték örök nyugalomra vasárnap a tragikus hirtelenséggel elhunyt Tim Berglinget, azaz Aviciit. ","shortLead":"A UNESCO egyik világörökségi helyszínén helyezték örök nyugalomra vasárnap a tragikus hirtelenséggel elhunyt Tim...","id":"20180611_avicii_temetese_unesco_vilagoroksegi_helyszin_tim_bergling","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e15e1dee-04f7-4d0b-aa4e-25cf185505db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3249d270-b795-473a-85c4-74359cebde6b","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_avicii_temetese_unesco_vilagoroksegi_helyszin_tim_bergling","timestamp":"2018. június. 11. 15:21","title":"Nem akárhova temették el Aviciit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"414acb39-dfe3-45a3-ae83-d30154ec3e26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha el akarja kerülni a bosszankodást, érdemes megnézni, hol mi változik a budapesti közösségi közlekedésben vasárnap.\r

\r

","shortLead":"Ha el akarja kerülni a bosszankodást, érdemes megnézni, hol mi változik a budapesti közösségi közlekedésben...","id":"20180610_Budapesti_kozlekedesi_valtozasok_es_bonyadalmak_vasarnapra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=414acb39-dfe3-45a3-ae83-d30154ec3e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47724b3f-88f1-454e-9e3a-825928affb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Budapesti_kozlekedesi_valtozasok_es_bonyadalmak_vasarnapra","timestamp":"2018. június. 10. 09:21","title":"Budapesti közlekedési változások és bonyadalmak vasárnapra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.","shortLead":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már...","id":"20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb39554d-e410-4ca8-a100-b250cb6e019c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","timestamp":"2018. június. 10. 17:30","title":"Orbán egyetlen legitimációs érvét söpörheti el a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]