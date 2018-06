Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják az adott néven, ha a Magyar élelmiszerkönyvben meghatározott minimális anyaghányadot és technológiai követelményeket betartják. Ez azonban nem mindenhol teljesül.","shortLead":"A több mint három éve életbe lépett szabályozás szerint a hagyományőrző cukrászipari termékeket csak akkor árusíthatják...","id":"20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812721fa-6d9b-4154-9c3c-0a67e2e5e598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaab3e-b527-4ed7-9176-32a3a1d45491","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tul_nagy_keres_hogy_tejjel_keszuljon_a_kremes_Meg_mindig_sok_a_silany_sutemeny","timestamp":"2018. június. 11. 10:17","title":"Túl nagy kérés, hogy tejjel készüljön a krémes? Még mindig sok a silány sütemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

\r

","shortLead":"Jogerős büntetését töltötte, a rendőrség szerint kizárható az idegenkezűség.\r

\r

","id":"20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ed6460-1d30-43d4-9c1c-060cf2e060d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Ongyilkos_lett_egy_rab_a_szombathelyi_bortonben","timestamp":"2018. június. 10. 11:52","title":"Öngyilkos lett egy rab a szombathelyi börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra is, akik nem elégedettek a böngésző kinézetével.","shortLead":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra...","id":"20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422953ad-a6c4-4c49-a03e-11313d8fd79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","timestamp":"2018. június. 11. 07:02","title":"Két új funkció is jön a Firefoxba, az egyiket máris imádjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci G7-csúcstalálkozó után Emmanuel Macron. A francia államfő egyértelműen Donald Trump amerikai elnökre gondolt, aki előbb nem volt hajlandó aláírni a közös nyilatkozatot, majd példátlan módon jellemtelennek és gyengének nevezte a vendéglátó ország, Kanada miniszterelnökét, Justin Trudeau-t.","shortLead":"A diplomáciát nem lehet dühkitörésekre építeni – nyilatkozta a gazdasági kérdések miatt vitába torkollott québeci...","id":"20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ab6c740-6d18-41f4-9d4c-7004f8925556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43785197-0b26-492d-93fd-bbff4b70c9f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180610_A_G7csucs_utan_is_folytatodik_Trump_es_a_tobbiek_csorteje","timestamp":"2018. június. 10. 14:31","title":"Trumpék csúnya dolgokat vágnak egymás fejéhez a G7-csúcs után is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09150684-cc93-4cc9-b48c-420646565e36","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dél-amerikai ország a 2001-eshez hasonló gazdasági összeomlást szeretné elkerülni a pénzügyi segítséggel.","shortLead":"A dél-amerikai ország a 2001-eshez hasonló gazdasági összeomlást szeretné elkerülni a pénzügyi segítséggel.","id":"20180609_50_milliard_dollaros_IMFhitel_Argentinanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09150684-cc93-4cc9-b48c-420646565e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952308f9-7314-4a1f-8ec7-22cdc310e85c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180609_50_milliard_dollaros_IMFhitel_Argentinanak","timestamp":"2018. június. 09. 17:12","title":"50 milliárd dolláros IMF-hitel Argentínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait szombat délután a békési fürdővárosban.","shortLead":"Átadták a gyulai Kézműves Sörfesztivál apropóján meghirdetett Central European Beer Awards 2018 sörverseny díjait...","id":"20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=746c1a66-e57e-4c40-8a8c-d208663de2eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0408e6e-f428-426f-9c68-d187f81e5533","keywords":null,"link":"/kultura/20180609_Nyert_a_Kraken_es_az_American_Hop_Dog_a_gyulai_kezmuves_sorversenyen","timestamp":"2018. június. 09. 18:48","title":"Nyert a Kraken és az American Hop Dog a gyulai kézműves sörversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfdfe362-78e3-4948-a629-b8ebb97bc123","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra: a turisták által kedvelt ajándéktárgyat, a fából készült, népművészeti motívumokkal gazdagon díszített evőkanalat vetik be zajkeltő eszközként. ","shortLead":"Az oroszok a szurkolásnak egy speciális formájával is készülnek a csütörtökön kezdődő labdarúgó-világbajnokságra...","id":"20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfdfe362-78e3-4948-a629-b8ebb97bc123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c27ec8-0aa8-4f7f-aac7-c7e1dea9d48f","keywords":null,"link":"/sport/20180611_hol_van_mar_a_vuvuzela_az_oroszoknal_a_fakanal_a_meno","timestamp":"2018. június. 11. 09:42","title":"Hol van már a vuvuzela? Az oroszoknál a fakanál a menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém megyei szakaszán a forgalommal szemben egyszer csak megjelenik egy kocsi. ","shortLead":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém...","id":"20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6b49c0-b76e-47ba-9017-503eec0475b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","timestamp":"2018. június. 10. 20:33","title":"Mit tenne, ha az M7-esen szembejönne a Suzuki Vitara? Mert megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]