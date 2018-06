Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém megyei szakaszán a forgalommal szemben egyszer csak megjelenik egy kocsi. ","shortLead":"Megdöbbentő autóskamera-felvételt tett közé egy Facebook-felhasználó. Ezen az látszik, amint az M7-es rövid Veszprém...","id":"20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ec54ac7-2f96-4b46-8262-d398d8761151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6b49c0-b76e-47ba-9017-503eec0475b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mit_tenne_ha_az_M7esen_szembejonne_a_Suzuki_Vitara_Mert_megtortent","timestamp":"2018. június. 10. 20:33","title":"Mit tenne, ha az M7-esen szembejönne a Suzuki Vitara? Mert megtörtént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos tanácsok bizonyítványosztás előtt.\r

\r

","shortLead":"A jó tanulóknak még rosszabb a helyzetük. A tévénézéssel is csínján kell bánni az amerikai kutatók szerint. Hasznos...","id":"20180610_Ezert_ne_gorcsoljunk_a_gyerek_bizonyitvanyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=775abde9-c2ee-4d25-b13a-7084c58e11ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b8e7db-97e0-4e15-814c-d04674833479","keywords":null,"link":"/kultura/20180610_Ezert_ne_gorcsoljunk_a_gyerek_bizonyitvanyan","timestamp":"2018. június. 10. 11:31","title":"Ezért ne görcsöljünk a gyerek bizonyítványán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas frekvenciájú füttyjelekkel kommunikálnak egymás között, egyfajta névként használva a hangjukat, amelyek segítségével akár nagy távolságokból is azonosítják egymást a víz alatt. ","shortLead":"Nem adják fel hangjuk egyediségét a delfinek a rájuk jellemző szoros társadalmi kapcsolataik hatására sem. Magas...","id":"20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98910c8d-07ee-43c9-af44-faed48eda44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84d89134-c52f-46ff-821b-7860168f6946","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_delfinek_tarsadalmi_kapcsolatok_futtyjel_nev","timestamp":"2018. június. 10. 10:03","title":"Igen kedves dolog derült ki a delfinekről: sosem hagyják el a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már most elkezdett felkészülni és felkészíteni, mert tudja, hogy az ilyen hullámok miniszterelnököket is maguk alá tudnak temetni. A hvg.hu heti közéleti elemzése.","shortLead":"Egyetlen dolog van, amiben egyetért Orbán Viktor és Soros György. Pénzügyi, gazdasági válság közelít. A kormányfő már...","id":"20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb39554d-e410-4ca8-a100-b250cb6e019c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Orban_egyetlen_legitimacios_ervet_soporheti_el_a_valsag","timestamp":"2018. június. 10. 17:30","title":"Orbán egyetlen legitimációs érvét söpörheti el a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék története?","shortLead":"Világszerte kertdíszítő figurák, kerti törpék lepték el vasárnap a Google kereső főoldalát. De mi is a kerti törpék...","id":"20180610_a_kerti_torpek_tortenete","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ae7f95c-17b3-4a13-a24f-67d88ec6f2fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2781585-bbeb-479e-b653-d41de5781a07","keywords":null,"link":"/tudomany/20180610_a_kerti_torpek_tortenete","timestamp":"2018. június. 10. 07:03","title":"Miért van ez a kerti törpe ma a Google keresőben? Mi a kerti törpék története?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b","c_author":"-W-","category":"itthon","description":"Kár a Heti Válaszért. És kár azért, amit csinált tizenöt éven át.","shortLead":"Kár a Heti Válaszért. És kár azért, amit csinált tizenöt éven át.","id":"20180610_Te_igen_nagy_vetked_Borokai_Gabor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66c01e9e-7d21-4ca0-953e-e0498363271b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3e4cc6-1bd1-4e9a-bf69-bf8f5bdfdf0c","keywords":null,"link":"/itthon/20180610_Te_igen_nagy_vetked_Borokai_Gabor","timestamp":"2018. június. 10. 07:35","title":"Te igen nagy vétked, Borókai Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e75662c-ed02-40c5-86c5-bda9c7de44e5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államok leghíresebb versenylováról, Justifyról írt a New York Times, akinek szaporítójogait egy hármas csoport tulajdonolja. Az egyikben Soros György közvetlen munkatársai dolgoznak.","shortLead":"Az Egyesült Államok leghíresebb versenylováról, Justifyról írt a New York Times, akinek szaporítójogait egy hármas...","id":"20180611_Kiderult_hogy_Soros_a_titkos_befekteto_a_vilag_leghiresebb_versenylova_mogott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e75662c-ed02-40c5-86c5-bda9c7de44e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe13d442-d9f0-4faa-ab72-77c83a2fbc9e","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Kiderult_hogy_Soros_a_titkos_befekteto_a_vilag_leghiresebb_versenylova_mogott","timestamp":"2018. június. 11. 10:05","title":"Kiderült, hogy Soros a titkos befektető a világ leghíresebb versenylova mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leekens az eredménnyel nem, de az ausztrálok elleni játékkal elégedett volt. ","shortLead":"Leekens az eredménnyel nem, de az ausztrálok elleni játékkal elégedett volt. ","id":"20180611_Leekens_Nem_fordult_meg_a_fejemben_hogy_lemondjak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af3783e-ce02-43a8-87b1-0bc5361f3ea7","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Leekens_Nem_fordult_meg_a_fejemben_hogy_lemondjak","timestamp":"2018. június. 11. 09:44","title":"Leekens: Nem fordult meg a fejemben, hogy lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]