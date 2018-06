Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt egy elvetemülten hosszú lista minden egyes részről a legrosszabbtól a legjobbig.","shortLead":"Itt egy elvetemülten hosszú lista minden egyes részről a legrosszabbtól a legjobbig.","id":"20180611_Melyik_volt_a_Szex_es_New_York_legjobb_epizodja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a20e668-c9f9-4422-b65b-ef8c84997726","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Melyik_volt_a_Szex_es_New_York_legjobb_epizodja","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Melyik volt a Szex és New York legjobb epizódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi Népszava cikkére válaszoltak, amely szerint a kormány már döntött is a nyári szünet lerövidítéséről.","shortLead":"A keddi Népszava cikkére válaszoltak, amely szerint a kormány már döntött is a nyári szünet lerövidítéséről.","id":"20180612_reagalt_az_emmi_megsem_valtozik_a_vakacio_hossza","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1843a61-773c-453e-8028-2f68ba34a310","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_reagalt_az_emmi_megsem_valtozik_a_vakacio_hossza","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Reagált az Emmi: mégsem változik a vakáció hossza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszabb szünet után drámai sorozatban tér vissza a gumiarcú színész.","shortLead":"Hosszabb szünet után drámai sorozatban tér vissza a gumiarcú színész.","id":"20180612_Jim_Carrey_szep_lassan_belebolondul","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70ead205-c6b8-4478-92a7-59be48fedfcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea115148-2208-41e1-9cdf-16cfcead4c3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Jim_Carrey_szep_lassan_belebolondul","timestamp":"2018. június. 12. 10:56","title":"Jim Carrey szép lassan belebolondul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég fontos frissítés érkezett hozzá.","shortLead":"A Flash Player nevű segédprogram rengeteg számítógépen ott van, sokszor olyanokén is, akik nem is tudnak róla. Egy elég...","id":"20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea774b5a-091a-4857-9d44-7634a9d4de69","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_flash_player_frissites_serulekenyseg_szoftverfrissites_30_verzio","timestamp":"2018. június. 11. 08:03","title":"Telepítse mielőbb: 1-es prioritású frissítést adtak ki a számítógépekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt keltek el. A téglalakások vevőire viszont már három hónapot, a családi házakéra pedig egyre többet, most átlagosan fél évet kell várni.","shortLead":"A 2018-ban értékesített házgyári technológiával épült lakások átlagosan 66 nap – alig több mint két hónap - alatt...","id":"20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6791e559-e1e0-480a-8520-cf73ff4ab6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e454a3-3dd1-41c5-998c-96a6d44a97bf","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180611_Megint_rovidult_a_panelek_forgasi_ideje_a_csaladi_hazasoknak_viszont_birni_kell_cernaval","timestamp":"2018. június. 11. 10:30","title":"Megint rövidült a panelek forgási ideje, a családi házasoknak viszont bírni kell cérnával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9af44ea6-f87c-47cf-b067-2e27c7a841ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"163b076e-1a0f-41fc-91a7-251a6f0f4496","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_A_COF_jol_megkutatta_hogy_nincs_baj_Magyarorszagon_civilugyben","timestamp":"2018. június. 11. 10:44","title":"A CÖF jól megkutatta, hogy nincs baj Magyarországon civilügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4766656-ee12-412e-af3c-78a5caef4260","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tartalom terén még mindig nem túl erős az Xbox, ezért több olyan stúdiót is felvásároltak, akik díjnyertes alkotásaik révén már régóta ismertek a játékosok előtt. A friss szerzemények között a különös fejlesztéséről ismert Ninja Theory is szerepel.","shortLead":"Tartalom terén még mindig nem túl erős az Xbox, ezért több olyan stúdiót is felvásároltak, akik díjnyertes alkotásaik...","id":"20180612_microsoft_e3_2018_xbox_playstation_ninja_theory_depresszio_mentalis_betegsegek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4766656-ee12-412e-af3c-78a5caef4260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deb67f4-0b2e-49ba-beb6-f6ad6404242a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180612_microsoft_e3_2018_xbox_playstation_ninja_theory_depresszio_mentalis_betegsegek","timestamp":"2018. június. 12. 13:03","title":"Itt a Microsoft nagy Xbox-terve, amellyel megrengetné a PlayStation uralmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c45bca6-65c8-405e-bfa6-0be1c7d33c06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kilenc autót tarolt le szombat hajnalban egy szemétszállító autó Brooklynban, az esetet egy biztonsági kamera is rögzítette.","shortLead":"Kilenc autót tarolt le szombat hajnalban egy szemétszállító autó Brooklynban, az esetet egy biztonsági kamera is...","id":"20180612_brooklyn_szemetszallitas_kukasauto_baleset_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c45bca6-65c8-405e-bfa6-0be1c7d33c06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394cf3c9-d2cd-401e-8c2e-82071a5e9696","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_brooklyn_szemetszallitas_kukasauto_baleset_video","timestamp":"2018. június. 12. 11:36","title":"Már majdnem megúszták az éjszakát az autók, aztán jött a kukásautó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]