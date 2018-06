Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa0309dd-fc2d-4a0f-a6d2-25ee6589d0e1","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Csányi Sándortól veszi át a posztot. ","shortLead":"Csányi Sándortól veszi át a posztot. ","id":"20180611_Schell_Judit_lesz_a_Thalia_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0309dd-fc2d-4a0f-a6d2-25ee6589d0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb8f2e1-bdad-4ed5-b14a-41c58aefb764","keywords":null,"link":"/kultura/20180611_Schell_Judit_lesz_a_Thalia_Szinhaz_muveszeti_vezetoje","timestamp":"2018. június. 11. 18:03","title":"Schell Judit lesz a Thália Színház művészeti vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","shortLead":"Mutatjuk, mert ha autóval jár erre, jó ha tud ezekről. Bem tér, Bem rakpart, Csalogány utca.","id":"20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56165955-7505-48d1-b236-43782226bb02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"329c92cf-edab-44e0-a7c8-2c9b3a07e005","keywords":null,"link":"/cegauto/20180610_Mar_most_lezarasok_vannak_a_Dunaparton_a_honap_vegi_repuloverseny_miatt","timestamp":"2018. június. 10. 21:05","title":"Már most lezárások vannak a Duna-parton a hónap végi repülőverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szanyi és Bródy visszalépett, így három ember között dől el az elnöki poszt: Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth Bertalan között. ","shortLead":"Szanyi és Bródy visszalépett, így három ember között dől el az elnöki poszt: Kunhalmi Ágnes, Mesterházy Attila és Tóth...","id":"20180611_Harman_indulnak_az_MSZP_elnoki_posztjaert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43976416-9d01-442a-87c3-b6b1477c422a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"543fedcb-b6d4-4b5a-b058-5ee370dba7bd","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Harman_indulnak_az_MSZP_elnoki_posztjaert","timestamp":"2018. június. 11. 21:04","title":"Hárman indulnak az MSZP elnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566","c_author":"InfoRádió","category":"elet","description":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós követelmények szerint – jelentette az Inforádió.","shortLead":"Négy év adatai alapján minősítették a szabad vízi fürdőhelyeket, 95 százalékuk kiváló minősítést kapott az uniós...","id":"20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18562200-f4a2-4015-bb07-c0ddef6ea566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50d085d8-128c-4bc1-a1de-24d54660368e","keywords":null,"link":"/elet/20180610_Kivaloak_a_magyarorszagi_szabad_vizi_furdohelyek","timestamp":"2018. június. 10. 19:21","title":"Kiválóak a magyarországi szabad vízi fürdőhelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dab9260-a9c0-4d63-a31a-32887d1be5c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most először sikerült ezt lefilmezni. ","shortLead":"Most először sikerült ezt lefilmezni. ","id":"20180611_Megette_a_gemenci_feketegolyafiokakat_a_reti_sas__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dab9260-a9c0-4d63-a31a-32887d1be5c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf25814-b85b-4a5c-b301-6fb6a4126edc","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Megette_a_gemenci_feketegolyafiokakat_a_reti_sas__video","timestamp":"2018. június. 11. 07:07","title":"Megette a gemenci feketególya-fiókákat a rétisas – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Itt egy elvetemülten hosszú lista minden egyes részről a legrosszabbtól a legjobbig.","shortLead":"Itt egy elvetemülten hosszú lista minden egyes részről a legrosszabbtól a legjobbig.","id":"20180611_Melyik_volt_a_Szex_es_New_York_legjobb_epizodja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9f53f37-17bc-4cec-9baa-8fdc7e288fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a20e668-c9f9-4422-b65b-ef8c84997726","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Melyik_volt_a_Szex_es_New_York_legjobb_epizodja","timestamp":"2018. június. 11. 11:06","title":"Melyik volt a Szex és New York legjobb epizódja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül – tárgyalóasztalhoz ült Szingapúrban az amerikai és az észak-koreai elnök. A nagy kérdés: ki kerül ki ebből győztesen? Ha minden rosszul sül el, akkor csak Kim Dzsong Un, mert elérte, hogy tárgyalópartnernek tekintsék. Ha viszont képes lesz szót érteni a Föld két, talán legszeszélyesebb vezetője, akkor akár az egész világ, de a Távol-Kelet térsége mindenképpen nyertes lehet: enyhülhet a feszültség, és talán még egy atommentes övezet is összejöhet. Kövesse az eseményeket a percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül –...","id":"20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df9fba-7273-4601-8f4d-f80b07a20acb","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","timestamp":"2018. június. 12. 02:45","title":"Atommentesítés és tartós béke: Trump és Kim Dzsong Un közös nyilatkozatot írt alá – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Leekens az eredménnyel nem, de az ausztrálok elleni játékkal elégedett volt. ","shortLead":"Leekens az eredménnyel nem, de az ausztrálok elleni játékkal elégedett volt. ","id":"20180611_Leekens_Nem_fordult_meg_a_fejemben_hogy_lemondjak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af3783e-ce02-43a8-87b1-0bc5361f3ea7","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Leekens_Nem_fordult_meg_a_fejemben_hogy_lemondjak","timestamp":"2018. június. 11. 09:44","title":"Leekens: Nem fordult meg a fejemben, hogy lemondjak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]