[{"available":true,"c_guid":"e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","shortLead":"Évszázados állatszobrocskákat is találtak az Óvárosi városháza felújításakor.","id":"20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79670ae-9cf2-40af-a966-7a6a089075c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4310bc-fd80-4945-a6b8-305154893dac","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Csalodott_a_pragai_szobrasz_Tamas_apostolba_rejtette_az_uzenetet","timestamp":"2018. június. 12. 15:35","title":"Csalódott a prágai szobrász, Tamás apostolba rejtette az üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált semmit. A Legfőbb Ügyészség közleményében azt írta: Jávor állításai nem felelnek meg a valóságnak. ","shortLead":"A Párbeszéd EP-képviselője szerint súlyos csalások történtek az Elios-ügyben, és nem igaz, hogy az ügyészség nem talált...","id":"20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704d6a3-0f3f-49b1-a86c-1bff8451f6f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a31f7b-a6ac-40bd-9204-a9712f163381","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Eliosugy_Javor_Benedek_feljelentest_tesz_az_erdemi_vizsgalat_elmaradasa_miatt","timestamp":"2018. június. 11. 16:57","title":"Elios-ügy: Jávor Benedek feljelentést tesz az érdemi vizsgálat elmaradása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kínai székhelyű elektromos márka elindítására hamar összegyűltek a befektetők.

","shortLead":"Egy kínai székhelyű elektromos márka elindítására hamar összegyűltek a befektetők.

","id":"20180611_byton_elektromos_auto_CES","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e405d606-9988-465b-a5f3-c2e6d36598df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18ac3a89-2fa8-4375-aeac-a9f0df1c3fb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180611_byton_elektromos_auto_CES","timestamp":"2018. június. 11. 15:20","title":"Meg sem kottyant 500 millió dollárt összeszedni egy kínai elektromos autóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","shortLead":"Gazdasági tanácsokkal látja el a volt pártpénztárnok és cége a Magyar Szocialista Pártot.","id":"20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5beac343-92da-47fe-9394-bdbd1d2dcf38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fc5b282-d884-45a9-8cd1-56e364333b34","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Hatmillioert_ad_tanacsot_az_MSZPnek_Puch_Laszlo_cege","timestamp":"2018. június. 11. 14:18","title":"Hatmillióért ad tanácsot az MSZP-nek Puch László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","shortLead":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","id":"20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51274e78-b2c5-4ddb-b5c4-1eedfe48b610","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","timestamp":"2018. június. 12. 12:22","title":"Stadionmustra: a vb-nyitány előtt vessen egy pillantást a meccsek helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri határt - azaz nem engedték kikötni az Aquarius mentőhajót terhes anyákkal, gyerekekkel, kísérő nélküli kiskorúakkal.\r

\r

","shortLead":"Telefonon beszélt az olasz és a magyar külügyminiszter, és Szijjártó üdvözölte, hogy az olaszok megvédik a tengeri...","id":"20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac03554a-ef43-4e47-84d3-c6c14b93593c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Szijjartonak_tetszik_ahogy_az_olasz_kormany_kemenykedik_az_Aquarius_mentohajoval","timestamp":"2018. június. 12. 10:28","title":"Szijjártónak tetszik, ahogy az olasz kormány keménykedik az Aquarius mentőhajóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Feminista volt, és határozottan kiállt amellett, hogy meg kell hallgatni a nőket, a történeteiket, az álláspontjukat. Akkor is, ha neki ez kellemetlen vagy kínos.","shortLead":"Feminista volt, és határozottan kiállt amellett, hogy meg kell hallgatni a nőket, a történeteiket, az álláspontjukat...","id":"20180612_Anthony_Bourdain_A_ferfi_aki_nem_felt_megkerdezni_hogy_mi_a_baj_vele","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59e8029-24cb-40d2-9635-e4168d6feaf7","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Anthony_Bourdain_A_ferfi_aki_nem_felt_megkerdezni_hogy_mi_a_baj_vele","timestamp":"2018. június. 12. 20:00","title":"Anthony Bourdain az a férfi volt, aki nem félt megkérdezni, hogy mi a baj vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78d040a-477c-43a0-9748-88508928172e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ráadásul zöldíti egy környezetszennyező szokásunkat is.","shortLead":"Ráadásul zöldíti egy környezetszennyező szokásunkat is.","id":"20180612_A_legmenobb_napszemuveget_magyar_ceg_gyartja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78d040a-477c-43a0-9748-88508928172e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b47d54-58a8-4165-8f3d-83a24fd2040d","keywords":null,"link":"/elet/20180612_A_legmenobb_napszemuveget_magyar_ceg_gyartja","timestamp":"2018. június. 12. 13:45","title":"A legmenőbb napszemüveget magyar cég gyártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]