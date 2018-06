Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce931d81-b693-4deb-9344-98280aa3cd36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ókori görög világban játszódik majd a Ubisoft történelmijáték-sorozatának legújabb része, az Assassin’s Creed: Odyssey.","shortLead":"Az ókori görög világban játszódik majd a Ubisoft történelmijáték-sorozatának legújabb része, az Assassin’s Creed...","id":"20180611_assassins_creed_odyssey_okori_gorogorszag_trailer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce931d81-b693-4deb-9344-98280aa3cd36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7e4432-0feb-47f1-a5be-57b3d242d04a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_assassins_creed_odyssey_okori_gorogorszag_trailer","timestamp":"2018. június. 11. 23:36","title":"Itt az új Assassin’s Creed első trailere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0530b4-73d1-4995-9c19-58596db79910","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy átlag francia egy erős kávéval kezdi a napot az ébredés után, de még a reggeli előtt. Aztán már a munkahelyen kb. 11 óra körül jön a második, majd az ebéd után a harmadik, és végül valahol négy óra tájban a munkaidő végéig kitartó negyedik. Esetleg az ötödik. De hol a határ?","shortLead":"Egy átlag francia egy erős kávéval kezdi a napot az ébredés után, de még a reggeli előtt. Aztán már a munkahelyen kb...","id":"20180612_Onti_magaba_a_kavet_a_munkahelyen_Van_megoldas_a_fuggosegre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d0530b4-73d1-4995-9c19-58596db79910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d114af8-afb0-4ad1-9594-14b060fca775","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_Onti_magaba_a_kavet_a_munkahelyen_Van_megoldas_a_fuggosegre","timestamp":"2018. június. 12. 10:01","title":"Önti magába a kávét a munkahelyén? Van megoldás a függőségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindennél fontosabb lenne Amerikában (is), hogy kiszűrjék azokat, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe. Ehhez képes egy egészen hihetetlen történt látott napvilágot Floridában.","shortLead":"Mindennél fontosabb lenne Amerikában (is), hogy kiszűrjék azokat, akiknek nem volna szabad fegyvert adni a kezébe...","id":"20180611_florida_fegyverviselesi_engedely_lisa_wilde_elfelejtett_jelszo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b477ed32-f3a5-461e-bb06-566ca3d7f668","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_florida_fegyverviselesi_engedely_lisa_wilde_elfelejtett_jelszo","timestamp":"2018. június. 11. 20:03","title":"Egy éven át nem ellenőrizték Floridában, hogy ki kaphat fegyvert – ugyanis elfelejtették a jelszót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is, mennyi pénzt fizet ezért a szervező.","shortLead":"Közel három héten át zárva lesz a Bem rakpart egy része a június végi Red Bull Air Race miatt. Most kiderült az is...","id":"20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2cbd429-21b5-465c-accb-47722156a674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bd5168-6bf6-42d9-9384-47e88c0dc989","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_13_millioert_adtak_oda_hetekre_a_rakpartot_a_Red_Bull_Air_Race_szervezoinek","timestamp":"2018. június. 11. 20:39","title":"13 millióért adták oda hetekre a rakpartot a Red Bull Air Race szervezőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A keddi Népszava cikkére válaszoltak, amely szerint a kormány már döntött is a nyári szünet lerövidítéséről.","shortLead":"A keddi Népszava cikkére válaszoltak, amely szerint a kormány már döntött is a nyári szünet lerövidítéséről.","id":"20180612_reagalt_az_emmi_megsem_valtozik_a_vakacio_hossza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=082cb5eb-0557-451b-a342-4ab033864e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1843a61-773c-453e-8028-2f68ba34a310","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_reagalt_az_emmi_megsem_valtozik_a_vakacio_hossza","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Reagált az Emmi: mégsem változik a vakáció hossza?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy receptért ugrott be a miniszterelnök, senki nem merte megakadályozni a soronkívüliséget.","shortLead":"Egy receptért ugrott be a miniszterelnök, senki nem merte megakadályozni a soronkívüliséget.","id":"20180612_Orban_gondterhelt_arccal_beelozte_a_betegeket_egy_fovarosi_szakrendeloben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d05215a-ac3a-433f-b752-9c53fff53be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f2b707-0ac1-439b-b2ea-f890cfb447eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Orban_gondterhelt_arccal_beelozte_a_betegeket_egy_fovarosi_szakrendeloben","timestamp":"2018. június. 12. 11:12","title":"Orbán gondterhelt arccal beelőzte a betegeket egy fővárosi szakrendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a92f04a7-2bd2-450f-a7a1-03706ae2b588","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ambiciózus projekt célja feltérképezni a városok valós és képzelt hangjait.","shortLead":"Az alábbi ambiciózus projekt célja feltérképezni a városok valós és képzelt hangjait.","id":"20180611_cities_and_mamory_varosok_hangjai_a_google_terkepen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a92f04a7-2bd2-450f-a7a1-03706ae2b588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31f58283-fdd9-4256-8b25-d33686057375","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_cities_and_mamory_varosok_hangjai_a_google_terkepen","timestamp":"2018. június. 11. 17:03","title":"Ezen a weboldalon meghallgathatja, hogyan szól egy város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának megtagadása érdekében. ","shortLead":"Jeff Sessions igazságügyi miniszter közölte ezt, miután személyesen járt közben egy El Salvador-i nő menedékjogának...","id":"20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6508083-2e5b-447e-92a5-258cf5b019ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_jeff_sessions_egyesult_allamok_menedekjog_csaladon_beluli_eroszak","timestamp":"2018. június. 12. 05:57","title":"Amerikai miniszter: \"A menedékjog nem a nehézségek elől menekülés joga\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]