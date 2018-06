Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5319151-daff-47ce-b2b0-96d19abb1e55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a heves zivatarok miatt kiadott figyelmeztetését az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Több megyében és a fővárosban másodfokúra emelte a heves zivatarok miatt kiadott figyelmeztetését az Országos...","id":"20180612_narancs_figyelmeztetes_a_fel_orszagra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5319151-daff-47ce-b2b0-96d19abb1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a74daa39-938e-45e6-b7ec-c407273df3b5","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_narancs_figyelmeztetes_a_fel_orszagra","timestamp":"2018. június. 12. 06:18","title":"Itt a narancs figyelmeztetés a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra is, akik nem elégedettek a böngésző kinézetével.","shortLead":"A Firefox fejlesztői egy régóta fennálló, és meglehetősen idegesítő problémára találtak megoldást, de gondoltak azokra...","id":"20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f297e7a-ce33-4015-8a95-8ff6c425b870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422953ad-a6c4-4c49-a03e-11313d8fd79f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180611_mozilla_firefox_side_view_kep_a_kepben_bovitmeny_bongeszo_bongeszolap_megnyitasa","timestamp":"2018. június. 11. 07:02","title":"Két új funkció is jön a Firefoxba, az egyiket máris imádjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0648234c-db50-4e83-a1e7-ed899671c051","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Lupa-tónál található strand üzemeltetője szerint a hét végére rendeződnek a parkoló körüli kérdések. 