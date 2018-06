Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak az ingatlanpiacon, de ki profitál ebből?","shortLead":"A Lidl óvodát és hotelt nyit a boltjai felett, az Aldi lakásokat fejleszt. A diszkontláncok egyre aktívabbak...","id":"20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26b4ff6-bc6c-405d-aa27-70eac9be193c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22555b5f-7e56-4e50-a6c9-25db1f66872e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Ugy_megy_hazhoz_a_Lidl_es_az_Aldi_hogy_mar_a_hazat_is_ok_epitik","timestamp":"2018. június. 12. 14:13","title":"Úgy megy házhoz a Lidl és az Aldi, hogy már a házat is ők építik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2","c_author":"Rudolph Logistik","category":"brandcontent","description":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon belül is a logisztika. A változás az árucsomagolástól kezdve a rakodáson, raktározáson és szállításon át az ügyfeleknek kínált szolgáltatások bővülésében egyaránt markánsan megnyilvánul. Mindez pedig a vásárlók, megrendelők igényeit is nagyban átalakítja mind a kis-, mind pedig a nagykereskedelem szintjén.","shortLead":"Az infotechnológia elképesztő léptékű fejlődése új távlatokat nyit az olyan területeken is, mint a kereskedelem és azon...","id":"20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66e8151e-e277-418e-9c28-2a3c490e08c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fcaecc-3afc-477b-8bf6-6d91cfc9ae39","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180611_A_jovo_logisztikai_megoldasai","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"A jövő logisztikai megoldásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"kkv","description":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában azonban azt írja, Kőbánya-Kispest rehabilitációjára új közbeszerzést kellett kiírni, így a munkák jó esetben is eltartanak 2021 végéig, Zugló és Kőbánya alsó felújítására pedig nincsen forrásuk.","shortLead":"Korábban úgy volt, hogy 2019-ig mindhárom forgalmas budapesti vasútállomás megújul, a MÁV lapunknak küldött válaszában...","id":"20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f995952-6365-45d5-b572-1e8cad3691e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628361c2-0bd0-4b02-badc-464ec51473bc","keywords":null,"link":"/kkv/20180611_Tovabb_csuszik_KobanyaKispest_vasutallomas_felujitasa","timestamp":"2018. június. 11. 09:45","title":"Tovább csúszik Zugló, Kőbánya alsó és Kőbánya-Kispest vasútállomások felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca9260d-f260-4485-9201-ff22a974742d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A síelő kedden közölte a szombaton történt tragédiát az Instagramon.","shortLead":"A síelő kedden közölte a szombaton történt tragédiát az Instagramon.","id":"20180612_Vizbe_fulladt_Bode_Miller_sielo_19_honapos_kislanya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca9260d-f260-4485-9201-ff22a974742d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44207e8f-bcdc-40a3-9c80-fb8fe25d0216","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Vizbe_fulladt_Bode_Miller_sielo_19_honapos_kislanya","timestamp":"2018. június. 12. 08:12","title":"Vízbe fulladt Bode Miller síelő 19 hónapos kislánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül – tárgyalóasztalhoz ült Szingapúrban az amerikai és az észak-koreai elnök. A nagy kérdés: ki kerül ki ebből győztesen? Ha minden rosszul sül el, akkor csak Kim Dzsong Un, mert elérte, hogy tárgyalópartnernek tekintsék. Ha viszont képes lesz szót érteni a Föld két, talán legszeszélyesebb vezetője, akkor akár az egész világ, de a Távol-Kelet térsége mindenképpen nyertes lehet: enyhülhet a feszültség, és talán még egy atommentes övezet is összejöhet. Kövesse az eseményeket a percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül –...","id":"20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df9fba-7273-4601-8f4d-f80b07a20acb","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","timestamp":"2018. június. 12. 02:45","title":"Atommentesítés és tartós béke: Trump és Kim Dzsong Un közös nyilatkozatot írt alá – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d788839-678d-422c-ad80-53ca6cd2235a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Kluivert fiáért 20 millió eurót fizettek a rómaiak.","shortLead":"Patrick Kluivert fiáért 20 millió eurót fizettek a rómaiak.","id":"20180612_a_romaban_folytatja_kluivert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d788839-678d-422c-ad80-53ca6cd2235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3a2e25-f9c1-4d05-9dd8-a15ecf141ff9","keywords":null,"link":"/sport/20180612_a_romaban_folytatja_kluivert","timestamp":"2018. június. 12. 10:13","title":"A Romában folytatja Kluivert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között. Bár a piac azóta is virágzik, annak kockázatosságát ma már senki nem vitatja. Ennek fő oka pedig az, hogy a piaci körülmények nincsenek kellő mértékben szabályozva. Ezt a hiányosságot ismerte föl Málta, ahol először fogják szabályozni ezt a szektort, és ezáltal a világ kripto-központjává lép elő.","shortLead":"Amióta a Bitcoin árfolyama bemutatta zuhanórepülését, a kriptovaluták hirtelen szitokszóvá váltak a befektetők között...","id":"crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7592f486-c0c3-44a2-84a7-f5a5ca275f54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa051dc-52b1-415a-9407-076d66e64a35","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20180608_Vilagos_szabalyozasokkal_lephet_elo_Malta_a_vilag_kriptokozpontjava","timestamp":"2018. június. 12. 07:25","title":"Világos szabályozásokkal léphet elő Málta a világ kriptoközpontjává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","shortLead":"Pohner Ádámék nagyon szépen, összeszedetten dolgoztak a versenyboxban. Eredményhirdetés holnap. ","id":"20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f0c392e-7a31-4519-aeb2-b58dfec6142e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52dbec3d-b582-4fcd-9b3b-7c64235a84c4","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Elrajtolt_es_celba_is_ert_a_magyar_csapat_a_Bocuse_dOr_europai_valogatojan","timestamp":"2018. június. 11. 20:21","title":"Elrajtolt és célba is ért a magyar csapat a Bocuse d'Or európai válogatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]