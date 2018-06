Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik. Az elmúlt 12 évben hirtelen pusztultak el a legmagasabb és a legöregebb majomkenyérfák a kontinensen. ","shortLead":"Hiába tűrik jól a hőséget és a szárazságot az Afrikában honos majomkenyérfák, a klímaváltozást így is megsínylik...","id":"20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca83b10-d427-449b-a797-94d453e6361c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec02bb0d-506a-4e25-9729-77ec18b348df","keywords":null,"link":"/elet/20180612_Tobb_ezer_eves_fak_pusztulnak_ki_hirtelen_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 14:47","title":"Több ezer éves fák pusztultak ki hirtelen a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dedb60-8186-4397-b3fb-f1418ff5a292","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapatot májusban megtámadták a saját szurkolói, azóta heten jelezték, hogy elhagynák a lisszaboni klubot.","shortLead":"A csapatot májusban megtámadták a saját szurkolói, azóta heten jelezték, hogy elhagynák a lisszaboni klubot.","id":"20180612_sporting_lisboa_szurkoloi_tamadas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91dedb60-8186-4397-b3fb-f1418ff5a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74dfa5d-d422-43e1-bb84-ccc6d9e395b0","keywords":null,"link":"/sport/20180612_sporting_lisboa_szurkoloi_tamadas","timestamp":"2018. június. 12. 12:05","title":"Menekülnek a focisták a Sportingtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d61978-0563-4a03-b829-194ae831a942","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vendéglátó tevékenységet végző magánszemély az adókötelezettségének teljesítésére kétféle adózási módszer közül választhat. A részleteket az Adózóna gyűjtötte össze.","shortLead":"Vendéglátó tevékenységet végző magánszemély az adókötelezettségének teljesítésére kétféle adózási módszer közül...","id":"20180612_A_panziosoknak_sem_erdemes_trukkozniuk_az_adoval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54d61978-0563-4a03-b829-194ae831a942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fdc5619-783f-4495-9715-23c00a08d82e","keywords":null,"link":"/kkv/20180612_A_panziosoknak_sem_erdemes_trukkozniuk_az_adoval","timestamp":"2018. június. 12. 16:16","title":"A panziósoknak sem érdemes trükközniük az adóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","shortLead":"Nem így tűnhet, de a számok nem hazudnak: továbbra is a Manchester United a világ legértékesebb labdarúgóklubja.","id":"20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"239e7772-a1fa-4a89-b4a1-48681f0b9723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Van_egy_klub_amelyik_a_Realnal_is_ertekesebb__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. június. 12. 18:35","title":"Van egy klub, amelyik a Realnál is értékesebb – kitalálja, melyik az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megérti a szurkolók reakcióit az újabb bukta miatt. ","shortLead":"Megérti a szurkolók reakcióit az újabb bukta miatt. ","id":"20180612_Leekens_Megertem_a_magyarokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3d33fa-740d-4609-88de-5ede8c303d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2dd659-7951-4a17-9582-deef772103c9","keywords":null,"link":"/sport/20180612_Leekens_Megertem_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 12. 15:18","title":"Leekens: Megértem a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi- és hetilap közé, a hirdetések döntő többségét mégis a három – olvasottságban messze elmaradó – kormányszócső kapta.","shortLead":"Míg tavaly a G7 számítása alapján kizárólag ellenzéki újságok kerültek be az öt legnagyobb példányszámban eladott napi...","id":"20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f333646e-844a-490e-863e-deb56f303122&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f451cf97-1b9a-4c1d-a714-2ac443f84640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_A_legkisebb_peldanyszamu_ujsag_kapja_a_legtobb_allami_hirdetest","timestamp":"2018. június. 12. 10:45","title":"A három legkevésbé olvasott újság kapta az állami hirdetések 87 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyaralást kihagyók több mint fele a pénzhiány miatt nem megy sehova.","shortLead":"A nyaralást kihagyók több mint fele a pénzhiány miatt nem megy sehova.","id":"20180612_Egy_havi_fizeteset_elkolti_az_atlagos_magyar_a_nyaralasra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b178707-86ff-4d45-9eb8-683edfefe3bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Egy_havi_fizeteset_elkolti_az_atlagos_magyar_a_nyaralasra","timestamp":"2018. június. 12. 17:10","title":"Egy havi fizetését elkölti az átlagos magyar a nyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket. Az Uber szabályzata szerint tilos az autóban csókolózni. A sofőrt azonban az eset kivizsgálása után kirúgták.","shortLead":"A fiatal pár állítja, ők csak egyszer csókolták meg egymást, miután az Uber-sofőr félreállt, és kiszállította őket...","id":"20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5200fb-059c-48e1-83ce-e0b8412c3637","keywords":null,"link":"/elet/20180613_Kirugtak_az_ubersofort_aki_kitett_ket_csokolozo_not_az_autojabol","timestamp":"2018. június. 13. 14:20","title":"Kirúgták az Uber-sofőrt, aki kitett két csókolózó nőt az autójából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]