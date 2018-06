Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A képről ugyanis lelophatók a logók és egyéb azonosítók, amiket hamis oklevelek készítésére használhatnak fel a csalók. ","shortLead":"A képről ugyanis lelophatók a logók és egyéb azonosítók, amiket hamis oklevelek készítésére használhatnak fel a csalók. ","id":"20180611_Diplomaval_szelfizne_Ne_tegye_az_onet_is_lemasolhatjak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98aad5f-e8e2-47ee-836b-39bc08c92758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c32037a-938e-4715-a002-38dbeee04c9e","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Diplomaval_szelfizne_Ne_tegye_az_onet_is_lemasolhatjak","timestamp":"2018. június. 11. 18:29","title":"Diplomával szelfizne? Ne tegye, az önét is lemásolhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d0923c-c59a-4390-8e8c-ea5d235e403b","c_author":"Tóth Csaba Tibor","category":"kultura","description":"Csunderlik Péter és Pető Péter könnyed limonádét kevertek a történelemből.","shortLead":"Csunderlik Péter és Pető Péter könnyed limonádét kevertek a történelemből.","id":"20180612_Habkonnyu_hanyatlastortenet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84d0923c-c59a-4390-8e8c-ea5d235e403b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ff1f350-ca1e-4a55-a97d-f7974d335896","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Habkonnyu_hanyatlastortenet","timestamp":"2018. június. 12. 08:55","title":"Habkönnyű hanyatlástörténet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","shortLead":"Egy divatterepjáró azoknak, akiknek teljesítményből és nyomatékból lényegében sosem elég. ","id":"20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3224f-41ca-47e8-a56e-167be00662d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959f75c7-87e7-4fa8-96d7-a13caec720e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180612_bmw_x6_m_gpower_nemet_tuning_divatterepjaro_suv_vegsebesseg_gyorsulas","timestamp":"2018. június. 12. 13:21","title":"Polgárpukkasztásból csillagos ötös: itt a 750 lóerős BMW X6 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyaralást kihagyók több mint fele a pénzhiány miatt nem megy sehova.","shortLead":"A nyaralást kihagyók több mint fele a pénzhiány miatt nem megy sehova.","id":"20180612_Egy_havi_fizeteset_elkolti_az_atlagos_magyar_a_nyaralasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7426e829-3d9e-4770-a0a2-8dd7700eed93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b178707-86ff-4d45-9eb8-683edfefe3bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180612_Egy_havi_fizeteset_elkolti_az_atlagos_magyar_a_nyaralasra","timestamp":"2018. június. 12. 17:10","title":"Egy havi fizetését elkölti az átlagos magyar a nyaralásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezek után talán jobban meggondolja, eladja-e a képeit.","shortLead":"Ezek után talán jobban meggondolja, eladja-e a képeit.","id":"20180611_Erre_biztos_nem_szamitott_a_ferfi_aki_a_szulei_kutyajaval_fotozkodott_stock_foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0260768-e2c5-4869-87cf-8a16c37ff44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86830a3-ca5d-45d7-9bd3-c7dbb12afbdb","keywords":null,"link":"/elet/20180611_Erre_biztos_nem_szamitott_a_ferfi_aki_a_szulei_kutyajaval_fotozkodott_stock_foto","timestamp":"2018. június. 11. 15:56","title":"Erre biztos nem számított a férfi, aki a szülei kutyájával fotózkodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen megállított mackó örökbefogadását.","shortLead":"Rendkívüli ülés összehívását kezdeményezte három képviselő a városban, legelőbb hétfőn vehetik napirendre a településen...","id":"20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=509a77fe-bdbf-4690-9e55-320a0e6b991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0958e0-2d72-4f03-860f-9ff394d5f0e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180611_Sandorfalva_orokbe_fogadna_a_koborlo_macit","timestamp":"2018. június. 11. 20:30","title":"Sándorfalva örökbe fogadná a kóborló macit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül – tárgyalóasztalhoz ült Szingapúrban az amerikai és az észak-koreai elnök. A nagy kérdés: ki kerül ki ebből győztesen? Ha minden rosszul sül el, akkor csak Kim Dzsong Un, mert elérte, hogy tárgyalópartnernek tekintsék. Ha viszont képes lesz szót érteni a Föld két, talán legszeszélyesebb vezetője, akkor akár az egész világ, de a Távol-Kelet térsége mindenképpen nyertes lehet: enyhülhet a feszültség, és talán még egy atommentes övezet is összejöhet. Kövesse az eseményeket a percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Pár hónapja még atomtöltetekkel megvívott háborújuktól tartott a világ, most azonban – jóformán előkészítés nélkül –...","id":"20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=389e9ffe-c00f-46a5-8b38-3bb2790f765d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8df9fba-7273-4601-8f4d-f80b07a20acb","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Szingapurban_eppen_tortenelmet_irnak_osszejott_a_Trump__Kim_Dzsong_Un_talalkozo__ELO","timestamp":"2018. június. 12. 02:45","title":"Atommentesítés és tartós béke: Trump és Kim Dzsong Un közös nyilatkozatot írt alá – ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése miatt. ","shortLead":"Több olasz polgármester is keményen bírálta Matteo Salvini olasz belügyminisztert a földközi-tengeri eset kezelése...","id":"20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17b84e99-c06e-4e30-a2bd-f68d7d140c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b82669dc-c6cf-47a4-86c2-bd014f6b892f","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Buncselekmennyel_vadoljak_Szijjarto_politikusbaratjat_a_menekulthajo_elutasitasa_miatt","timestamp":"2018. június. 12. 18:57","title":"Bűncselekménnyel vádolják Szijjártó politikusbarátját a menekülthajó elutasítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]