Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a867a2f1-7978-4c92-b2a8-ec6754565efb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pszichiátriai kezelését követően két gyerekgyilkosság körülményeit kell majd felderítenie Amy Adamsnek. Nem lesz könnyű menet. ","shortLead":"Pszichiátriai kezelését követően két gyerekgyilkosság körülményeit kell majd felderítenie Amy Adamsnek. Nem lesz könnyű...","id":"20180612_Felall_az_ember_hatan_a_szor_az_uj_HBOsorozat_elozetesetol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a867a2f1-7978-4c92-b2a8-ec6754565efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b17015-86a6-4fe1-8bff-e2545b67f59f","keywords":null,"link":"/kultura/20180612_Felall_az_ember_hatan_a_szor_az_uj_HBOsorozat_elozetesetol","timestamp":"2018. június. 12. 16:15","title":"Feláll az ember hátán a szőr az új HBO-sorozat előzetesétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","shortLead":"Kattintson a képre, hogy nagyobb formátumban láthassa a feltüntetett információkat az oroszországi vb-helyszínekről.","id":"20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef9fe40e-a253-43c5-ac45-c6a349621979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51274e78-b2c5-4ddb-b5c4-1eedfe48b610","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180612_Stadionmustra_a_vbnyitany_elott_vessen_egy_pillantast_a_meccsek_helyszineire","timestamp":"2018. június. 12. 12:22","title":"Stadionmustra: a vb-nyitány előtt vessen egy pillantást a meccsek helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés nem a gyártószalagoknál dolgozókat érinti.","shortLead":"Elon Musk szerint a cég növekedésével együtt egyes munkakörök duplikálódtak náluk. Azt ígérte azonban, hogy a leépítés...","id":"20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613afd08-83d0-4145-8c5c-58115371f32c","keywords":null,"link":"/kkv/20180613_kirugja_dolgozoi_egy_reszet_a_tesla_hogy_nyeresegesse_valjon","timestamp":"2018. június. 13. 07:58","title":"Kirúgja dolgozói egy részét a Tesla, hogy nyereségessé váljon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d","c_author":"Z. B.","category":"itthon","description":"A két civil csoport a nyomvonalban ugyan nem, de abban egyetért, hogy a jelenlegi, a parti ingatlanok kerítésvonalára tervezett mobilgát is tönkretenné a part arculatát, és jelentős fakivágásokat követelne a hullámtéren.\r

","shortLead":"A két civil csoport a nyomvonalban ugyan nem, de abban egyetért, hogy a jelenlegi, a parti ingatlanok kerítésvonalára...","id":"20180612_Semelyik_felnek_nem_tetszik_a_Romaiparti_kompromisszumos_megoldas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e421fb-2fec-48f6-ae89-1a5b175d235d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d001fc12-776f-454e-a1d2-a675c24705a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Semelyik_felnek_nem_tetszik_a_Romaiparti_kompromisszumos_megoldas","timestamp":"2018. június. 12. 13:38","title":"Egyik félnek sem tetszik a római-parti kompromisszumos megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","shortLead":"A 35 éves kiskunhalasi sofőr még vasárnap törte össze autóját, de kiderült, nem ez volt az egyetlen probléma vele.","id":"20180613_lada_baleset_kiskunhalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d4b2bb7-f253-477a-8ccb-3bbe17191a86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84c4f51-e1b4-4106-b772-123ef94d2f53","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_lada_baleset_kiskunhalas","timestamp":"2018. június. 13. 14:21","title":"Balesethez mentek ki a kiskunhalasi rendőrök, de ilyen fogásra még ők sem számítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budán, a Lánchídtól az Batthyány térig tartó járdaszakaszon gyakorlatilag folyamatosan hömpölyögnek a sétálók és a biciklisek. Egymásnak elég sok bosszúságot okozva.","shortLead":"Budán, a Lánchídtól az Batthyány térig tartó járdaszakaszon gyakorlatilag folyamatosan hömpölyögnek a sétálók és...","id":"20180613_Itt_egy_otlet_az_orszag_talan_legzsufoltabb_kerekparutjanak_problemajara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95f3666-566a-4fe0-8725-1773aed599ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Itt_egy_otlet_az_orszag_talan_legzsufoltabb_kerekparutjanak_problemajara","timestamp":"2018. június. 13. 09:26","title":"Itt egy ötlet az ország talán legzsúfoltabb kerékpárútjának problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő adásában, hogy még Mikola Szinglihorda István is elismerően csettintene. Lesz stratégia a fiatalok hazafivá nevelésére, és az önkormányzati telkeken kialakított lőterekre járhatunk majd közösségi lelkületet elsajátítani vetélkedők és lövöldözés közben. Hiszen dúl az „ellentrend”, ami már csak abból is látszik, hogy még a hungarikumokat sem tudjuk felsorolni ebben a liberális fertőben.","shortLead":"A kormányból kihullott, kormánybiztossá átminősített Simicskó István olyan gondolatmenetet produkált a Tv2 élő...","id":"20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7407-07f0-423d-9340-06f474d9b077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6097a8d7-3def-4bf4-a71b-ca53865ad816","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nemet_szinglisedes_fenyeget_de_Orban_kormanybiztosa_hazafit_nevel_ifjainkbol","timestamp":"2018. június. 12. 12:38","title":"Német szinglisedés fenyeget, de Orbán kormánybiztosa lövöldöző hazafit nevelne a fiatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megvizsgálják az országjáró medvét, aztán majd meglátják, hogyan tovább. ","shortLead":"Megvizsgálják az országjáró medvét, aztán majd meglátják, hogyan tovább. ","id":"20180611_Dontott_a_medvebizottsag_megvizsgaljak_a_maci_allapotat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1823bd9e-7d53-4e05-8ae0-f841b325279e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909cb578-0853-4505-8962-307e11085d75","keywords":null,"link":"/itthon/20180611_Dontott_a_medvebizottsag_megvizsgaljak_a_maci_allapotat","timestamp":"2018. június. 11. 17:24","title":"Döntött a medvebizottság: megvizsgálják a maci állapotát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]