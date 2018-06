Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal egy balatoni büfé konyhájára. Vessen rá egy pillantást, hamarosan jön a teljes videó.","shortLead":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal egy balatoni...","id":"20180614_Jon_jon_jon_a_Nemzet_Napszamosa_bevetesen_a_Balatonnal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2a044a-89f9-47fd-b0fe-79ce7ad1a112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b26638-1ce3-44c4-8f0e-fe0b46baf6a3","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Jon_jon_jon_a_Nemzet_Napszamosa_bevetesen_a_Balatonnal","timestamp":"2018. június. 14. 18:40","title":"Jön, jön, jön: a Nemzet Napszámosa bevetésen a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bb3367-b221-4ff9-9adb-52b4ce135f47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére ezt is kipróbálta valaki, hogy másnak már ne kelljen. ","shortLead":"Szerencsére ezt is kipróbálta valaki, hogy másnak már ne kelljen. ","id":"20180614_kipufogo_fej_no_beszorult","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44bb3367-b221-4ff9-9adb-52b4ce135f47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d7536f-33c1-4c3d-b3f9-318d6b52dc82","keywords":null,"link":"/cegauto/20180614_kipufogo_fej_no_beszorult","timestamp":"2018. június. 14. 15:23","title":"Bulimaxi: Kipufogócsőbe szorult egy nő feje – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden még úgy volt, Görögország és Macedónia végre megállapodott, hogy Észak-Macedónia lesz a délszláv ország új neve. Azóta viszont a macedón államfő jelezte, hogy nem írja alá az egyezséget, a görögök pedig bizalmatlansági indítványt kezdeményeztek a miniszterelnökkel szemben.","shortLead":"Kedden még úgy volt, Görögország és Macedónia végre megállapodott, hogy Észak-Macedónia lesz a délszláv ország új neve...","id":"20180613_Balhe_van_Macedoniaban_az_orszag_uj_neve_miatt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04ef875-fb30-4392-8dd6-ee645a206c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180613_Balhe_van_Macedoniaban_az_orszag_uj_neve_miatt","timestamp":"2018. június. 13. 19:09","title":"Balhé van Macedónia új neve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","shortLead":"A Kiscsillag frontembere a Facebookon jelentette be a hírt: megszületett Földes Eszterrel közös gyermeke. ","id":"20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edd6d133-511e-4818-90e0-06179d871021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08c57f9b-be91-4d4f-b3e9-fd59678c014e","keywords":null,"link":"/kultura/20180613_Megszuletett_Lovasi_Andras_kisfia__foto","timestamp":"2018. június. 13. 21:45","title":"Megszületett Lovasi András kisfia – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még vizsgálják, hogy mekkora károkat szenvedett a cég a tűz miatt, de újraindult a kiszállítás.","shortLead":"Még vizsgálják, hogy mekkora károkat szenvedett a cég a tűz miatt, de újraindult a kiszállítás.","id":"20180614_Uzent_a_ceg_amelynek_leegett_a_raktara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18f5245d-a96d-47b4-a4ad-8f4a38612004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee6de24-ce49-4e54-af65-cfa86c1dae30","keywords":null,"link":"/kkv/20180614_Uzent_a_ceg_amelynek_leegett_a_raktara","timestamp":"2018. június. 14. 19:29","title":"Üzent a cég, amelynek leégett a raktára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik a tartásdíj megállapításakor.","shortLead":"A mobiltelefon, a számítógép és a különóra is alapszükséglet egy iskolásnak – ma már ezeket is figyelembe veszik...","id":"20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96aa6261-feeb-4d6b-87fc-08e2cece4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0390d83-c962-403c-9f18-3abd3727221b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180613_Sajat_magukat_buktatjak_le_a_tartasdijjal_trukkozo_szulok","timestamp":"2018. június. 13. 12:41","title":"Saját magukat buktatják le a tartásdíjjal trükköző szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem világos, Párizs mennyi embert fogadna be az Aquariusról.","shortLead":"Egyelőre nem világos, Párizs mennyi embert fogadna be az Aquariusról.","id":"20180614_Franciaorszag_is_befogad_embereket_az_Olaszorszagbol_elutasitott_menekulthajorol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1deedcda-82e1-47ad-b03d-c42eaa880dcf","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Franciaorszag_is_befogad_embereket_az_Olaszorszagbol_elutasitott_menekulthajorol","timestamp":"2018. június. 14. 21:56","title":"Franciaország is befogad embereket az Olaszországból elutasított menekülthajóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi nyilatkozat a két ország részéről. Phenjan a szankciók feloldásának és a leszerelés egymás mellettiségről beszél, Trump viszont előfeltételnek tekintené a leszerelést.\r

\r

","shortLead":"Máris ellentmondó és különböző értelmezéseket kap a két napja nyélbe ütött amerikai–észak-koreai, nagyon elvi...","id":"20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed012a61-17bd-4bcc-89dd-7930b65c0d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9737768d-5a30-4725-ac42-c487fcc9c427","keywords":null,"link":"/vilag/20180614_Rogton_be_is_fuccsol_a_TrumpKim_megallapodas","timestamp":"2018. június. 14. 15:21","title":"Rögtön be is fuccsol a Trump–Kim-megállapodás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]