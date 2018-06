Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","shortLead":"Az önkiszolgáló autómosóknak is megvannak a maguk csapdái. Itt egy elég veszélyes.","id":"20180613_automoso_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0588ec-8587-493e-8d80-7e21d63b01cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e3fe5e-23ba-4c74-9b21-807cd194e98e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_automoso_baleset","timestamp":"2018. június. 13. 13:21","title":"Videó: Szegény autós addig ügyeskedett, amíg az egész kocsimosót lerombolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően a sürgősségi ellátást, vannak indokolatlanul ott megjelenő vagy beutalt betegek is. Azzal egyetért, hogy javítani kell az orvos-beteg kommunikáción, de azt mondja, nagyon nehéz minden beteget minden pillanatban megfelelően tájékoztatni, \"főleg hajnali négykor\".","shortLead":"A Honvédkórház sürgősségi osztályát vezető Zacher Gábor szerint sem az orvosok, sem a betegek nem kezelik megfelelően...","id":"20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fa5283b-6c45-42e7-81e4-d9bbe88fc2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc9ba69-2793-4569-9d40-62d86f301c9d","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Zacher_Ez_nem_a_Veszhelyzet","timestamp":"2018. június. 12. 13:15","title":"Zacher: \"Ez nem a Vészhelyzet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg - közölte a prefektúra.","shortLead":"Véget ért kedden a túszejtés Párizsban, a rendőrök előállították a túszejtőt, az akcióban senki nem sérült meg...","id":"20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77236da0-1e42-4d1f-b280-fca9c9ccbb84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7de74-dc70-41d6-a9c1-f29abf480c78","keywords":null,"link":"/vilag/20180612_Tuszdrama_zajlik_Parizsban","timestamp":"2018. június. 12. 18:24","title":"Elfogták a párizsi túszejtőt, senki sem sérült meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A méhnyakrák vezető haláloknak számít Magyarországon, és az esetek 99 százalékánál kimutatható a HPV. Évente 1200-1300 magyar nőnél diagnosztizálják a betegséget, az érintettek fele életét veszti a daganatos megbetegedés miatt.","shortLead":"A méhnyakrák vezető haláloknak számít Magyarországon, és az esetek 99 százalékánál kimutatható a HPV. Évente 1200-1300...","id":"20180612_tizezer_szulo_nem_kerte_lanyanak_az_ingyenes_hpv_oltast","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03908815-a8bc-445f-a0ce-5ea6f7aac57e","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_tizezer_szulo_nem_kerte_lanyanak_az_ingyenes_hpv_oltast","timestamp":"2018. június. 12. 05:46","title":"Tízezer szülő nem kérte lányának az ingyenes HPV-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik független, akiről semmit nem tudni, ő is Erdei Sándor.","shortLead":"Mármint Rokker Zsoltti csak egy művésznév, az ellenzék által támogatott független valójában Erdei Sándor. Meg egy másik...","id":"20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d215eab0-e8b5-4596-8640-ca9b50843069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7239155b-166d-470f-89b0-73752a5db56c","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Miskolcon_elindul_meg_egy_Erdei_Sandor_nem_csak_az_ellenzek_altal_tamogatott_Erdei_aki_Rokker_Zsolti","timestamp":"2018. június. 12. 13:30","title":"Miskolcon elindul még egy Erdei Sándor, nem csak az ellenzék által támogatott Erdei, aki Rokker Zsoltti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és élményekkel tanulhatnak, kikapcsolódhatnak. A nyaralás egyben az önbecsülésük erősítésének is fontos. A szervezőknek viszont még szükségük lenne egy kis segítségre.\r

\r

","shortLead":"Gyöngyösi és miskolci, szegregátumokban élő roma gyerekek tölthetnek öt napot nyaralásként egy tanyán, ahol játszva és...","id":"20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8d75cbb-9ae1-44a4-a541-425cb2e7a842&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8038e903-8e60-4ef9-b46a-788c567a16fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180612_Nyomorban_elo_roma_gyerekek_taboroztatasara_gyujtenek","timestamp":"2018. június. 12. 15:43","title":"Nyomorban élő roma gyerekek táboroztatására gyűjtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budán, a Lánchídtól az Batthyány térig tartó járdaszakaszon gyakorlatilag folyamatosan hömpölyögnek a sétálók és a biciklisek. Egymásnak elég sok bosszúságot okozva.","shortLead":"Budán, a Lánchídtól az Batthyány térig tartó járdaszakaszon gyakorlatilag folyamatosan hömpölyögnek a sétálók és...","id":"20180613_Itt_egy_otlet_az_orszag_talan_legzsufoltabb_kerekparutjanak_problemajara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c60fabb8-3ab7-4347-99c1-22ba4e7372dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c95f3666-566a-4fe0-8725-1773aed599ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20180613_Itt_egy_otlet_az_orszag_talan_legzsufoltabb_kerekparutjanak_problemajara","timestamp":"2018. június. 13. 09:26","title":"Itt egy ötlet az ország talán legzsúfoltabb kerékpárútjának problémájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08bc3cd1-9bcd-4d00-a0b9-71676bf3cc83","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180611_Videoval_emlekeznek_Gerara_az_angolok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bc3cd1-9bcd-4d00-a0b9-71676bf3cc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3116c3e-3808-46f2-abbb-468a27e405dc","keywords":null,"link":"/sport/20180611_Videoval_emlekeznek_Gerara_az_angolok","timestamp":"2018. június. 11. 17:51","title":"Videóval emlékeznek Gerára az angolok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]